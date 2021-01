UPRISING IN THAILAND: ทักษ์ เฉลิมเตียรณ [28 ต.ค. 63]

ในการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “UPRISING IN THAILAND” เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2020 จัดโดย Center for Southeast Asian Studies University of Wisconsin-Madison (อ่านรายละเอียด) ช่วงหนึ่งเป็นการอภิปรายโดยศาสตราจารย์ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

ตอนหนึ่งทักษ์กล่าวว่า เขาไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้ จะได้เห็นความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้เสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เพื่อพัฒนาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ทันสมัยและเป็นประชาธิปไตย “ผมได้ดูเหตุการณ์ตอนที่คุณรุ้งอ่านข้อเสนอ 10 ข้อ ในการชุมนุมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผมรู้สึกตกใจ ภูมิใจ อาย และกลัว”

ผมรู้สึกภูมิใจกับความกล้าหาญของนักศึกษาหนุ่มสาว รวมทั้งบรรดานักเรียนมัธยม และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ ผมรู้สึกอายที่ไม่มีความกล้าหาญ ที่จะแสดงความเห็นของตนเองอย่างเปิดเผย เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย แม้ว่าท่านอาจจะทราบว่า ผมได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเป็นจุดเริ่มต้นงานวิชาการของผม ผมและคนในรุ่นเดียวกันอีกจำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อของการเซ็นเซอร์ตัวเอง ทำให้ไม่สามารถใคร่ครวญอย่างจริงจังถึงความคิดของตน ผมและเพื่อนร่วมวิชาชีพในรุ่นเดียวกัน ไม่กล้าจะพูดความจริงกับผู้มีอำนาจ

ผมรู้สึกกลัวว่าจะมีการตอบโต้อย่างรุนแรง เพราะการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองของกองทัพ ซึ่งเป็นสถาบันที่ไม่เคยถูกแตะต้องมาก่อน

เขากล่าวด้วยว่า การตอบสนองข้อเรียกร้องของคนหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นเรื่องน่าปวดหัว สำหรับบรรดาฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่สนับสนุนเจ้าซึ่งเป็นคนในรุ่นผม ความพยายามปลุกปั่นคนเสื้อเหลืองจนถึงตอนนี้ ยังไม่ประสบความสำเร็จ

ในตอนท้ายเขาประเมินว่า สำหรับขบวนประท้วงจะยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความสนับสนุนจากนานาชาติ และประการที่สองพระมหากษัตริย์จะมีปฏิกิริยาอย่างไร และที่สำคัญที่สุด กองทัพจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เขาขยายความว่าเพราะตอนนี้กองทัพกำลังถูกทำลายความชอบธรรม หรือมีความชอบธรรมน้อยลง จนถึงปัจจุบัน มีเพียงการใช้กำลังตำรวจและตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อจัดการกับผู้ประท้วง ยังไม่มีการใช้กำลังทหาร โดยเขาอยากจะจบด้วยการอ่านคำเตือนที่จริงจังและสำคัญของอาจารย์พอล เชมเบอร์ เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักอาจารย์พอล เชมเบอร์ ซึ่งเขียนบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจและละเอียดอย่างมากเกี่ยวกับการโยกย้ายนายทหาร ที่มีการตีพิมพ์ในเว็บไซต์นิวแมนดาลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นบทวิเคราะห์ที่สำคัญมาก ในบทสรุปของบทความอาจารย์พอลเขียนว่าประเทศไทยในทุกวันนี้ ยังคงเดินหน้าเข้าสู่อุโมงค์มืดของระบอบประชาธิปไตยแค่เปลือก และกึ่งเผด็จการ เป็นแนวโน้มที่อาจจะนำไปสู่การปราบปรามโดยกำลังทหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในอนาคตอันใกล้ ก่อนที่พื้นที่ทางการเมืองจะเปิดกว้างมากขึ้นกว่านี้ #ThaiUprising