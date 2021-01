รัฐบาล 'ไบเดน' มีแผนยกเลิกคำสั่งห้ามคนข้ามเพศสมัครทหาร

โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะลงนามในคำสั่งพิเศษเพื่อยกเลิกการสั่งห้ามคนข้ามเพศเข้ารับราชการทหาร ซึ่งคำสั่งห้ามดังกล่าวนี้มีขึ้นในสมัยรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ กลายเป็นการกีดกันไม่ให้คนข้ามเพศสมัครเป็นหทารได้โดยสมัครใจ

โจ ไบเดน (ที่มา: แฟ้มภาพ/Gage Skidmore)

หนึ่งในสิ่งที่รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ เคยทำไว้คือการกีดกันไม่ให้คนข้ามเพศ (Transgender) สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพได้ อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา แหล่งข่าวหลายคนที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาลปัจจุบันเปิดเผยว่าว่าไบเดนจะลงนามในคำสั่งพิเศษเพื่อให้มีการอนุญาตคนข้ามเพศสมัครเป็นทหารในกองทัพสหรัฐฯ ได้อีกครั้ง

ในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเขาเคยประกาศเมื่อปี 2560 ว่าจะยุบนโยบายของรัฐบาลบารัค โอบามา ที่เคยเปิดให้คนข้ามเพศสมัครเข้าเป็นทหารได้ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลไบเดนระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนใหม่คือ ลอยด์ ออสติน จะเป็นผู้ที่ร่วมการลงนามในคำสั่งพิเศษใหม่โดยไบเดนด้วย

ไบเดนเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ในช่วงหาเสียงเมื่อเดือน พ.ค. 2563 แล้วว่าเขาจะจัดให้มีการอนุญาตเปิดรับคนข้ามเพศที่ต้องการสมัครเข้าเป็นทหารอีกครั้งอย่าง "เปิดกว้าง" และ "ปราศจากการกีดกันเลือกปฏิบัติจากกองทัพ"

ในสหรัฐฯ ไม่ได้มีลักษณะการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ แต่เป็นลักษณะการสมัครเข้าร่วมกองทัพโดยสมัครใจนับตั้งแต่ปี 2516 ถึงแม้ว่ากฎหมายจะยังมีระบุถึงเรื่องการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ก็เป็นไปในแบบเผื่อเรียกและไม่มีการบังคับใช้ในเชิงปฏิบัติ

ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่เคยกล่าวไว้ไม่นานนี้ว่าเขาสนับสนุนการยกเลิกคำสั่งแบนคนข้ามเพศในการสมัครเป็นทหาร ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานการสมัครเข้าเป็นทหาร และบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุน

มีกลุ่มนักกิจกรรมส่วนหนึ่งที่บอกว่าปัจจุบันมีคนข้ามเพศเป็นทหารในกองทัพสหรัฐฯ มากถึง 15,000 นาย ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครทราบตัวเลขอย่างเป็นทางการก็ตาม

กรณีการสั่งห้ามคนข้ามเพศสมัครเข้าเป็นทหารในสมัยของทรัมป์นั้นกลายเป็นการข้ามหัวกระทรวงกลาโหมในยุคสมัยนั้นคือ เจมส์ แมตติส ทำให้ในปี 2562 จึงมีการออกคำสั่งกีดกันคนข้ามเพศไม่ให้เกณฑ์ทหาร การสั่งแบนคนข้ามเพศในครั้งนั้นบังคับให้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเพศกำเนิดของพวกเขาและจะไม่มีการสนับสนุนทางการแพทย์ต่อบุคคลที่มีอาการทุกข์ใจในเพศสภาพตัวเอง นอกจากนี้ยังห้ามคนข้ามเพศที่ใช้ฮอร์โมนหรือผ่าตัดทางเพศแล้วไม่ให้เข้าร่วมกับกองทัพถึงแม้ว่าพวกเขาหรือพวกเธอจะพิสูจน์ให้เห็นความมั่นคงในเพศสภาพที่พวกเขาและพวกเธอเป็นก็ตาม

เรียบเรียงจาก

Biden to lift Pentagon's ban on transgender people serving in military, ABC News, 25-01-2021