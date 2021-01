2 ทหารเกณฑ์แจ้งความถูกครูฝึกซ้อมหลังถูกจับสูบกัญชา ทั้ง 2 นายเผยยอมรับโทษวินัยแต่ไม่ใช่ทำร้ายร่างกาย

ทหารเกณฑ์ 2 นาย หนีออกจากค่ายมาแจ้งความเหตุถูกทำโทษด้วยการซ้อม เหตุถูกจับได้แอบสูบกัญชาในค่าย ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้ศาลทหารต่อ กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันลงโทษพลทหารจริง สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและกักบริเวณครูฝึกแล้วระหว่างรอสอบเพิ่ม ทั้งสองคนเผยยอมรับโทษทางวินัยแต่ไม่ใช่ซ้อมทำร้ายร่างกาย

26 ม.ค.2564 ข่าวสดออนไลน์รายงานว่า เมื่อวานนี้(25 ม.ค.) พลทหารวัชระ ศิริรักษ์ อายุ 22 ปี พลทหารขจร ประจง 24 ปี จากสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ พร้อมครอบครัว เดินทางเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองกรณีที่ทั้ง 2 คน ถูกทหารครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกทั้งซ้อมทั้งตีจนได้รับบาดเจ็บไปทั่วตัว

ภาพจาก ข่าวสด

พลทหารทั้ง 2 คน มีบาดแผลที่หัวไหล่ทั้งสองข้าง เป็นแผลถลอกจนเนื้อหลุดออก ตามก้นและตามร่างกายพบเป็นรอยช้ำคล้ายถูกตีด้วยไม้

พลทหารวัชระและพลทหารขจรให้การว่า เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 ถูกครูฝึกจับได้ว่าลักลอบสูบกัญชา ร่วมกับเพื่อนทหารรวมทั้งหมด 5 คน ทั้งหมดจึงถูกควบคุมตัวมาสอบสวน ให้การรับสารภาพว่าเอากัญชามาจากใคร แต่พวกตนไม่บอก ครูฝึกและผู้ช่วยจึงเริ่มลงโทษโดยการใช้ไม้ขนาด 1 นิ้วตีเข้าไม่ยั้งตามแขนขา หลัง และก้น เพื่อให้รับสารภาพว่าเอากัญชามาจากใคร โดยฟาดไม่ยั้งหลายสิบทีจนไม้หัก

พวกเขากล่าวต่อว่า หลังจากนั้นก็ให้ถอดเสื้อออกแล้วนอนไถลไปกับพื้น หรือที่เรียกว่าแถกปลาหมอ จนทนแทบไม่ไหว ต่อมาครูลากสายยางฉีดน้ำกรอกปาก แต่ทั้งหมดก็ยังไม่ยอมบอกว่าเอากัญชามาจากใคร จนทางครูฝึกลงโทษจนเหนื่อยบอกว่าพักก่อนแล้วจะกลับมาลงโทษใหม่ ทางตนเองทั้ง 5 คนวางแผนเตรียมจะหลบหนี แต่อีก 3 คนไม่กล้าเพราะกลัวโดนจับได้

พวกเขาทั้งสองคนจึงหลบหนีแล้วมาปรึกษาผู้ปกครองเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดยยินดีรับโทษตามกฎระเบียบ ไม่ใช่มาซ้อมกันแบบนี้ ซึ่งทั้งสองคนเหลืออีก 8 เดือนก็จะปลดประจำการแล้วในวันนี้ PPTV รายงานต่อว่าพวกเขาเดินทางไปแจ้งความต่อที่ สภ.เมืองชลบุรี โดยทางพนักงานสอบสวนจะทำเรื่องส่งตัวไปตรวจสอบอาการบาดเจ็บต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีเพื่อให้ออกใบรับรองแพทย์ประกอบสำนวนคดีส่งศาลทหารมณฑลทหารบกที่ 14 ต้นสังกัดเพื่อพิจารณาตัดสิน หลังจากนี้ก็จะนำตัวสองทหารเกณฑ์นี้กลับเข้าต้นสังกัด โดยมีการประสานกับทางทหารแล้วจะไม่ลงโทษเช่นนี้อีก

ในรายงานของ PPTV ระบุถึงหนังสือชี้แจงของ กองทัพภาคที่ 1ว่าเบื้องต้นได้มีการตั้งกรรมการสอบในประเด็นนี้แล้ว ทั้งในประเด็นเรื่องที่พลทหารทั้ง 5 นาย ได้ถูกลงทัณฑ์ตามวินัยทหารแล้วจากการพบยาเสพติดซึ่งครบกำหนดในวันที่ 22 ม.ค. แต่พบว่ามีการทำผิดซ้ำอีกจึงลงทัณฑ์เพิ่มเติม โดย 2 ใน 5 นาย มีการหลบหนีกลับบ้านและไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม

ส่วนการลงทัณฑ์เกินกว่าเหตุ ทางหน่วยได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่ามีมูลจึงให้กักบริเวณครูฝึกและสั่งให้บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามวินัยทหาร ระหว่างการรอผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ โดยทางหน่วยต้นสังกัดได้ติดต่อประสานพูดคุยกับผู้ปกครองของทหารทั้ง 2 นายเพื่อสร้างความมั่นใจ และจะดูแลด้านการรักษาพยาบาล กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันว่าจะให้การดูแลกำลังพลตามขั้นตอนและวินัยทางราชการ เพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่าย

เมื่อเดือนมีนาคม 2563 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจัดทำรายงานเรื่อง “We were just toys to them” (“เราก็เป็นแค่ของเล่นเขา”)เป็นงานค้นคว้าที่สัมภาษณ์ทหารเกณฑ์ ครูฝึกทั้งที่ปลดประจำการแล้วและยังประจำการอยู่ รวมถึงนายทหารระดับผู้บังคับบัญชาทั้งหมด 26 คน และพบว่ามีการปฏิบัติมิชอบอย่างเป็นแบบแผนรวมทั้งและอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานานต่อทหารเกณฑ์ใหม่ โดยในหลายครั้งมีลักษณะเป็นการข่มขืนกระทำชำเรา และการปฏิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นจนเป็นปรกติ มากกว่าจะเป็นข้อยกเว้น โดยกองทัพมักพยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างจงใจ

แอมเนสตี้ระบุข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าวให้รัฐสภาจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนและรายงานข้อมูลของการปฏิบัติต่อทหารเกณฑ์ในกองทัพไทย รวมถึงเสนอให้มีมาตรการที่จำเป็นเพื่อยุติการปฏิบัติมิชอบใดๆ ต่อทหารเกณฑ์ และให้ยุติวัฒนธรรมที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทหารเกณฑ์ภายในกองทัพไทย

โดยคณะกรรมการการตรวจสอบที่ตั้งขึ้นมาควรมีความเป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ มีอำนาจในการสอบถามข้อมูลจากบุคคลใดๆ ที่จำเป็น รวมถึงทหารเกณฑ์และครูฝึกทั้งที่ปลดประจำการแล้วและที่ยังประจำการอยู่ และสามารถเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้