คืนวันพุธ ปชช.พม่าประสานเสียงหม้อ กระทะ บีบแตรขับไล่เผด็จการต่อเนื่อง

ประชาชนชาวพม่าประท้วงรัฐบาลเผด็จการด้วยการตีหม้อ กระทะ และอุปกรณ์ต่างๆ จากระเบียงห้องของตัวเอง รวมถึงมีการบีบแตรจากยานพาหนะต่างๆ เพื่อเป็นการต้านรัฐประหารจากกองทัพ นอกจากนี้กลุ่มคนทำงานสาธารณสุขที่นัดประท้วงหยุดงานเพราะไม่อยากทำงานให้รัฐบาลเผด็จการด้วย

ประชาชนหลายพื้นที่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่า แสดงออกต่อต้านรัฐประหารคืนวานนี้ (3 ก.พ.) โดยมีการตีหม้อ เคาะกระทะ และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้สถานีโทรทัศน์เสียงประชาธิปไตยแห่งพม่า หรือ DVB ระบุว่านอกจากกิจกรรมที่นครย่างกุ้งแล้ว ที่มัณฑะเลย์ก็มีกิจกรรมต้านรัฐประหารเช่นกัน นับเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาจากคืนวันที่ 2 ก.พ. ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่าคืนวันพุธนี้ไม่เพียงแค่กิจกรรมตามระเบียงตึกหรืออพาร์ตเมนท์ แต่ยังพบประชาชนเริ่มออกมารวมตัวริมถนนด้วย

ทั้งนี้เมื่อคืนวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา ชาวพม่าแสดงออกในการประท้วงต่อต้านการรัฐประหารที่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลอองซานซูจีด้วยการออกมาตีหม้อ ตีกระทะ และบีบแตรยานพาหนะในเชิงขับไล่เผด็จการ

กองทัพพม่าเตรียมดำเนินคดีอองซานซูจีฐานนำเข้าวิทยุสื่อสารผิดกฎหมาย, 3 ก.พ. 64

มีการบันทึกภาพการแสดงออกประท้วงการรัฐประหารเช่นนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย มีคนตามที่พักต่างๆ พากันออกมาที่ระเบียงพร้อมทั้งตีหม้อ-กระทะและตะโกนคำขวัญต่อต้านการรัฐประหารกันเสียงระงม มีการใช้แฮชแท็ก #voiceoutfordemocracy พูดถึงการประท้วงในครั้งนี้และเริ่มกลายเป็นกระแส มีการบีบแตรรถยนต์ในช่วงกลางคืน

ผู้ใช้เฟสบุครายหนึ่งระบุว่าที่พวกเขาทำเช่นนี้เพราะต้องการแสดงออกจากในบ้านของตัวเองโดยการทำให้มีเสียงดังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการตีฆ้องร้องป่าวด้วยอะไรก็ตามที่พวกเขาหาได้ไม่ว่าจะเป็นหม้อหรือกระทะ รวมถึงตะโกนเปล่งเสียงกรีดร้องออกจากใจ

ผู้ใช้เฟสบุคอีกรายหนึ่งระบุว่าพวกเขาร้องเพลงชาติและร้องไห้ระงมไปพร้อมๆ กับตอนที่ได้ยินเสียงแตรและเสียงตีหม้อตีกระทะไปพร้อมๆ กัน ผู้อาศัยในย่างกุ้งคนหนึ่งบอกว่าตามประเพณีของพม่าแล้วการตีวัสดุที่ทำจากเหล็กหรือดีบุกเป็นการไล่สิ่งชั่วร้ายหรือกรรมเลวออกไป

ในเฟสบุคซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่ชาวพม่านิยมใช้มีผู้ใช้งานบางคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นอองซานซูจีที่เป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยของพม่ารวมถึงเรียกร้องให้มีการบอยคอตสินค้าจากบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของทหาร

อีกภาคส่วนหนึ่งที่มีการประท้วงคือคนทำงานสาธารณสุขอย่างแพทย์และพยาบาลที่ขู่ว่าจะหยุดงานประท้วง ซึ่งในวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมามีหน่วยแพทย์-พยาบาลแนวหน้ามากกว่า 70 หน่วยและโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศหยุดงานประท้วง โดยบอกว่าจะไม่ทำงานเพื่อรัฐบาลทหาร เรื่องนี้ทำให้มีคนกังวลว่าโครงการโต้ตอบวิกฤต COVID-19 และโครงการวัคซีนของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป

พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นในเดือน พ.ย. 2563 เปิดเผยว่าอองซานซูจีหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกุมโดยรัฐบาลบอกให้ประชาชนออกมาต่อต้านการรัฐประหารในครั้งนี้

รัฐบาลทหารที่มาจากการยึดอำนาจล่าสุดออกประกาศเตือนห้ามแถลงการณ์ผ่านสื่อหรือแถลงการณ์ใดๆ ในที่สาธารณะรวมถึงห้าม "แพร่ข่าวลือ" หรือ "ยุยงปลุกปั่นทำให้ขาดเสถียรภาพ" บนโซเชียลมีเดีย

เรียบเรียงจาก

Myanmar city denounces coup with car horns and kitchenware, Channel News Asia, 03-02-2021

Medics in Myanmar on strike against military amid COVID-19 crisis, Aljazeera, 03-02-2021