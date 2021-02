ประชาชนแสดงจุดยืนต้านรัฐประหารเมียนมา ส่องไฟ-เผารูปมินอ่องหล่ายหน้าสถานทูต

4 ก.พ. 2564 ประชาชนรวมตัวประท้วงต่อต้านการรัฐประหารเมียนมา โดยแสดงสัญลักษณ์ฉายไฟ และเผารูป พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ที่หน้าสถานทูตเมียนมา

ประชาชนนัดจัดกิจกรรม Light Up Myanmar ส่องไฟต้านรัฐประหารกองทัพพม่า เวลา 20.00 น. โดยเป็นกิจกรรมต่อต้านการทำรัฐประหารเมียนมาในประเทศไทยเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน นับแต่ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564

ภาพป้ายประท้วงรูปมินอ่องหล่ายคู่กับไดโนเสาร์ เพื่อเล่นกับคำว่า Tyrannosaurus

ก่อนเวลานัดหมายชุมนุมประมาณ 1 ชั่วโมง ตำรวจเริ่มนำแผงเหล็กกั้นหน้าสถานทูตเมียนมา ไม่ให้ประชาชนทำกิจกรรมด้านหน้าสถานทูต

ประมาณ 19.40 น. ประชาชนเริ่มมารวมตัวกันบริเวณใกล้เคียงสถานทูต ตำรวจพยายามแจ้งให้สื่อมวลชนและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมขึ้นไปอยู่บนทางเท้า พร้อมเตือนว่าอาจเกิดอันตรายจากรถ แต่อนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ ขณะที่ประชาชนยังคงลงไปบนพื้นผิวถนนเนื่องจากพื้นที่บนทางเท้าไม่เพียงพอ

19.50 น. ประชาชนเริ่มชูป้าย และเผารูป พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ก่อนจะเริ่มเปิดแฟลชมือถือ จุดเทียน และเดินไปทางหน้าสถานทูตในเวลาประมาณ 20.00 น. โดยตำรวจประกาศขอให้ถอย และเพิ่มแผงเหล็กกั้นหน้าสถานทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรม

ผู้มาร่วมกิจกรรม Light Up Myanmar เผารูปมินอ่องหล่าย

20.10 น. ตำรวจประกาศให้เวลาทำกิจกรรม #LightUpMyanmar แค่ 10 นาที เมื่อครบเวลา ตำรวจพยายามผลักดันผู้ชุมนุมออกจากหน้าสถานทูตเมียนมา

20.15 น. ผู้ประท้วงร้องเพลงประจำการประท้วงยุค ค.ศ. 1988 "We shall not surrender until the end of the world" และตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า ต่อต้าน พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย เรียกร้องปล่อยตัวอองซานซูจี และทุกคนที่ถูกกองทัพจับตัว ก่อนแยกย้ายกลับประมาณ 20.20 น.

ประชาชนสวมหน้ากากที่มีภาพอองซานซูจีและชื่อพรรค NLD

ทอชิต พนักงานร้านอาหารวัย 22 ปี ที่เข้ามาทำงานอยู่ในไทยนานกว่า 8 ปี เล่าว่า ผู้ชุมนุมร้องเพลงกะบามะเจบู เพลงประท้วงประจำชาติที่มีความหมายว่าเราจะตอบโต้ เราจะไม่ยอม เราจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้น

หลังทราบข่าวรัฐประหารเธอยยอมรับว่าตกใจมาก ใจหาย ร้องไห้กันทั้งประเทศ ทั้งในไทย ในพม่าก็ร้องไห้หมด รู้สึกเหมือนกำลังจะหมดอนาคต เพราะเราก็ตั้งอนาคตไว้อยู่ในมือแม่อองซานซูจี ใครๆ ก็มองเห็นว่าประเทศเรากำลังจะก้าวหน้าแล้ว แต่วันนี้หมดเลย

ป้ายประท้วงมีข้อความเรียกร้องให้ปล่อยอองซานซูจี

ทอชิตเล่าอีกว่า เธอเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเรื่องการประท้วงเมื่อปี ค.ศ. 1988 ตอนนั้นเธอยังไม่เกิด แต่ก็เคยศึกษามาบ้าง มันก็น่าเจ็บจริงๆ ดังนั้น ตอนนี้ยังไงก็คงไม่ยอม จะต้านไว้

"จากรัฐบาลทหารมาเป็นรัฐบาลอองซานซูจีประเทศก้าวหน้ามาก ใครๆ ก็เห็น ใครๆ ก็เลือกอองซานซูจีกันหมด ไม่มีใครเลือกทหารคนนั้น แต่แค่เสียงประชาชนอย่างเดียวอาจช่วยอะไรไม่ได้ คนทั้งโลกต้องช่วยเราด้วย ขอร้อง" ทอชิตกล่าว

ด้านมินเซ พนักงานขายวัย 32 ปี กล่าวว่า มาชุมนุมเพราะชอบอองซานซูจี และรู้สึกไม่สบายใจมากที่เกิดรัฐประหารในประเทศ ยอมรับไม่ได้ ตอนที่เธอยังอยู่ประเทศเมียนมาเป็นรัฐบาลทหาร แต่สมัยรัฐบาลอองซานซูจีเธอเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ว

มินเซเล่าว่า เธอเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพราะรัฐบาลทหารหาเงินยาก สมัยรัฐบาลซูจีได้กลับไปบ้านตัวเองบ้าง จำบ้านตัวเองไม่ได้เลย สร้างบ้านสร้างเมืองไว้สวยมาก ดีกว่าเมื่อก่อนมาก

"สมัยรัฐบาลทหาร เรายังอยู่ในวัยเรียน ไม่มีเงินก็เรียนหนังสือไม่ได้ ไปหาหมอไม่มีเงินหมอก็ไม่รักษาให้ มาตอนนี้แม่ซูจีขึ้นมา ไม่มีเงินก็เรียนได้ หาเงินพอใช้ได้ ประชาชนเดือดร้อนอะไรแม่ซูจีก็ช่วยหมด" มินเซกล่าว

มินเซเล่าว่า วันนี้เธอกลัวว่าประเทศจะกลับเป็นเหมือนสมัยก่อนอีก เลยอยากออกมาบอกว่าเราไม่ต้องการรัฐบาลทหารพม่า

ด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า หน้าสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนกว่า 100 คนทำกิจกรรม Light Up Myanmar เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหาร

ประมาณ 20.05 น. ผกก.สภ.ช้างเผือก ประกาศว่า การทำกิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมขอให้เลิกการชุมนุมภายในเวลา 20.20 น.

ประมาณ 20.20 น. ประชาชนทำกิจกรรมเคาะหม้อ ขณะที่ตำรวจระบุว่าการทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้เลิกการชุมนุม ประชาชนจึงยุติการทำกิจกรรม