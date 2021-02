ประมวล : ชุมนุม 'ราษฎร' เคาะกระทะ-เครื่องครัว เต็มลานหน้าหอศิลป์ กทม. ทวง 3 ข้อเรียกร้อง

ประมวลการชุมนุม 'ราษฎร' เคาะกระทะ-เครื่องครัว เต็มลานหน้าหอศิลป์ กทม. ทวง 3 ข้อเรียกร้อง ไล่ประยุทธ์และองคาพยพ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน รวมทั้งปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ พร้อมจี้ปล่อยตัว 'เพนกวิน-อานนท์-สมยศ-หมอลำแบงค์'

10 ก.พ.2564 จากกรณี 'ราษฎร' นัดหมายแสดงพลังที่สกายวอล์ค แยกปทุมวัน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ต้องตอบรับใน 3 ข้อเรียกร้องของประชาชน 1. ประยุทธ์และองคาพยพต้องออกไป 2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ภายหลังจากอัยการสั่งฟ้องและศาลไม่ให้ประกันตัว พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน, อานนท์ นำภา, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (ปฏิภาณ ลือชา) หรือหมอลำแบงค์ ในคดี หมิ่นประมาทกษัตริย์ ตาม ม.112 นั้น

ล่าสุดวันนี้ (10 ก.พ.64) เวลา 16.15 น. ที่บริเวณสกายวอล์ค หน้าห้าง MBK แยกปทุมวัน ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางเข้าชุมนุมบริเวณดังกล่าว พร้อมเตรียมป้ายข้อความ และเครื่องครัวหลากหลายรูปแบบมาเคาะเป็นจังหวะ นอกจากนี้ยังมีการโปรยสติกเกอร์ ยกเลิก ม.112

โดยก่อนหน้านั้น เวลา 15.06 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 100 นาย ตั้งแถวที่บริเวณหน้า MBK นอกจากนี้ ยังพบรถฉีดน้ำและตำรวจชุดควบคุมฝูงชน บริเวณสนามศุภชลาศัย ครึ่งชั่วโมงจากนั้นพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดควบคุมฝูงชนประจำการอยู่ 2 จุด คือ บนสกายวอล์คด้านหน้าห้าง MBK ฝั่ง Tokyu เก่า ตรงข้ามหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) และด้านในสนามกีฬาแห่งชาติ หรือ ศุภชลาศัย ซึ่งมีอุปกรณ์โล่ และกระบอง และเวลา 15.50 น. ตำรวจตรึงกำลังบริเวณทุกทางเข้าของสกายวอล์คแยกปทุมวัน โดยตำรวจควบคุมฝูงชนสวมเครื่องป้องกันพร้อมโล่ ขณะที่ตำรวจท้องกั้นแผงเหล็กทุกจุดที่เข้าสู่สกายวอล์คเพื่อตรวจกระเป๋าประชาชนก่อนเข้าสู่พื้นที่ เบื้องต้นในเวลานี้ BTS ยังเปิดให้บริการตามปกติ

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลา 16.15 มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกตำรวจควบคุมตัว หลังพยายามพ้นข้อความสีชมพู โดยมีข้อความเพียง "no ju" ซึ่งคาดว่าต้องการพ้นว่า "no justice no peace"

