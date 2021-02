โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามคว่ำบาตรผู้นำคณะรัฐประหารพม่า ขณะที่ชาวพม่าในไทยชุมนุมต้านรัฐประหารต่อเนื่องหน้า สํานักงานองค์การสหประชาชาติ

11 ก.พ.2564 จากสถานการณ์หลังกองทัพทหารพม่าก่อเหตุรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดวันนี้ (11 ก.พ.64) บีบีซีไทย รายงานว่า โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลงนามในคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารคว่ำบาตรผู้นำคณะรัฐประหารของเมียนมา นับเป็นครั้งแรกที่นายไบเดนบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อเดือน ม.ค. มาตรการคว่ำบาตรนี้พุ่งเป้าที่ผู้นำทหาร รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับพวกเขา นอกจากนี้ รัฐบาลของ ไบเดน ยังเตรียมมาตรการเพิ่มเติมคือไม่ให้ผู้นำกองทัพเมียนมาเข้าถึงกองทุนด้านการทหารมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่อยู๋ในสหรัฐฯ อีกด้วย

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรียกร้องให้คณะรัฐประหารคืนอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนและปล่อยตัวบุคคลสำคัญในรัฐบาลที่ถูกจับกุมไป รวมทั้งนางออง ซาน ซู จี และประธานาธิบดีวิน มินต์

ชาวพม่าในไทยชุมนุมต้านรัฐประหารต่อเนื่องหน้า UN

ขณะที่ช่วงค่ำวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า กลุ่มชาวพม่า เดินทางมาชุมนุมที่หน้า สํานักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อทํากิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการก่อรัฐประหารของ กองทัพพม่า และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางอองซานซูจี

รายงานข่าวระบุว่า ผู้ชุมนุมนั่งชุมนุมสลับกับยืนถือภาพอองซานซูจี ภาพพลตรีออง ซาน และป้ายข้อความอาทิ “Please Bring UN Forces to rescue Myanmar People Now or Never” และ “Please Justice” รวมทั้งยืนชูสามนิ้วถ่ายภาพร่วมกัน

นอกจากนี้ยังทํากิจกรรมร้องเพลงเป็นภาษาพม่า และร่วมกันตะโกนเป็นภาษาพม่า เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการ รัฐประหารในประเทศพม่า รวมถึงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวอองซานซูจี โดยตัวแทนกลุ่มได้ ปราศรัยว่า กลุ่มชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ขอต่อต้านการรัฐประหารในประเทศพม่า ซึ่งเป็นโจรที่ปล้นอํานาจไปจากประชาชน และการที่กลุ่มออกมาทํากิจกรรมที่หน้า UN ก็เพื่อต้องการ ให้องค์กรนานาชาติเข้าไปจัดการเผด็จการในประเทศพม่า จากนั้นได้ร่วมกันตะโกนเป็นภาษาพม่า พร้อมแสดงสัญลักษณ์ยืนชูสามนิ้ว และเปิดแฟลชยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการต่อต้านเผด็จการทหาร

ภาพบรรยากาศชาวพม่าในไทยชุมนุมต้านรัฐประหารต่อเนื่องหน้า สํานักงานองค์การสหประชาชาติ