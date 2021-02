พม่ารัฐหลังประหาร เมื่อประชาชนยืนหยัดสู้เพื่ออนาคต

วงเสวนาชี้กองทัพพม่ากลัวเสียอำนาจ จึงยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือน แต่การพาประเทศถอยหลังไปสู่ยุคทหารครองเมืองไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อประชาชนในพม่าต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคต จับตาโซเชียลมีเดียเสริมพลังขบวนต้านรัฐประหาร

เสวนา “ผ่าเมียนมา 7 วันหลังรัฐประหาร” เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 จัดโดย กลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ (MIO) และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในเมียนมา (กรพ.)

ประชาไทชวนอ่านสรุปความจากเสวนา “ผ่าเมียนมา 7 วันหลังรัฐประหาร” เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 จัดโดย กลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ (MIO) และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในเมียนมา (กรพ.) เพื่อเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาแก่สื่อมวลชนไทย

เสวนานี้จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจเหตุการณ์ก่อนทำรัฐประหารโดยกองทัพ สาเหตุการทำรัฐประหาร และเหตุผลที่ผลักดันคนรุ่นใหม่ออกมาประท้วงเต็มท้องถนน

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

สมฤทธิ์ ลือชัย ดำเนินรายการ

ข่าวลือเรื่องการทำรัฐประหารมีมาตั้งแต่ช่วงลงชิงชัยเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมา เมื่อ 8 พ.ย. 2564 ซึ่งครานั้น พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD มีผู้นำพรรคคืออองซาน ซูจี สามารถคว้าชัยชนะแบบถล่มทลายถึง 86 เปอร์เซ็นต์ของที่นั่งในสภาแห่งสหภาพทั้งหมด โดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาล่าง 235 ที่นั่งจาก 330 ที่นั่ง และได้ที่นั่งสภาชนเผ่า หรือสภาสูง 135 ที่นั่งจากทั้งหมด 168 ที่นั่ง ส่งให้พรรค NLD มีเสียงเลือกประธานาธิบดีมากกว่า 2 ใน 3

ชาวเมียนมารวมตัวหน้าสถานทูตพม่าในไทย เพื่อประท้วงต้านรัฐประหารโดยกองทัพพม่า จากแฟ้มภาพประชาไท เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564

อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างการเลือกตั้ง กองทัพพม่า และพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา หรือพรรคทหารพม่า ออกมากล่าวหาพรรค NLD ว่ามีการโกงการเลือกตั้ง และมีข่าวลือว่ากองทัพจะทำรัฐประหาร แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่ากองทัพจะกล้าทำรัฐประหารจริง ๆ

จนกระทั่งผ่านไป 2 เดือน เหตุการณ์ดูเหมือนจะกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ใกล้กับช่วงวันเปิดสภา 1 ก.พ. 2564 เมื่อ มินอ่องหล่าย ผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพพม่า กล่าวกับนักเรียนเตรียมทหารแห่งวิทยาลัยความมั่นคงแห่งชาติและพลทหารในกองทัพ ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา ใจความว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่ของกฎหมายทั้งปวง แต่หากต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ เพราะมีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็คงต้องทำ

ข้อความนี้ทำให้ชาวพม่าและนานาชาติเกิดความวิตกกังวลว่า กองทัพพม่าอาจมีแผนทำรัฐประหาร แต่สองวันถัดมา กองทัพก็ออกแถลงการณ์ย้ำจุดยืน “ปกป้องและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2008 รวมถึงปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดเท่านั้น” พร้อมติงสื่อบางสำนักที่นำข้อความของ ผบ.ทบ.พม่า ไปตีความอย่างผิด ๆ อีกทั้ง นำไปขยายความจนเลยเถิดว่า กองทัพพม่าตั้งใจจะทำลายรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2008

แถลงการณ์นี้ทำให้หลายฝ่ายคลายความกังวลว่า กองทัพพม่าอาจไม่ทำรัฐประหาร (อย่างน้อยในช่วงเวลานี้) แต่หายกังวลได้ไม่นาน เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 กองทัพพม่าก็ทำให้ทั่วโลกตกตะลึงอีกครั้ง โดยทำรัฐประหารในเช้าวันที่ 1 ก.พ. 2564 ซึ่งเรียกว่าหักปากกาเซียนที่ก่อนหน้านี้ต่างฟันธงว่า กองทัพพม่าจะยังไม่ทำรัฐประหารเร็ว ๆ นี้ รวมถึงคุณอรรวี แตงมีแสง อดีตผู้สื่อข่าวสายอาเซียน ก็รู้สึกว่ากองทัพพม่าจะไม่ทำรัฐประหาร

“ใจคิดว่าไม่น่าจะเกิด (ผู้สื่อข่าว-รัฐประหาร) เขาคงไม่อยากจะกลับไปจุดเดิมแล้ว แต่สิ่งที่จะย้ำเตือนตัวเองไว้เสมอ ๆ คือ อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่เมียนมา”

“ช็อก โกรธ และเสียใจ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ‘traumatize’ ไม่ใช่แค่คนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ด้วย คนรุ่นใหม่คือ traumatize มากก็คือ รู้สึกสิ้นหวัง เขารู้สึกว่า ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรต่อไป รู้สึกโกรธแค้นมาก ๆ และไม่รีรอที่จะแสดงความรู้สึกอย่างนั้นผ่านโซเชียลมีเดีย” อรรวี กล่าวถึงความรู้สึกของคนรุ่นใหม่หลังเกิดรัฐประหาร

นฤมล ทับจุมพล ระบุว่ากองทัพพม่าจงใจใช้ข้ออ้างเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งทั่วไปของพรรค NLD เพื่อทำการยึดอำนาจ แต่ยังไม่ใช่ความตั้งใจจริงของเขา

อรรคณัฐ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่า มีความเห็นสอดคล้องกับนฤมล และมองว่าการรัฐประหารสะท้อนการสูญเสียอำนาจของโครงข่ายกองทัพพม่า

อรรคณัฐ วรรธนะสมบัติ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญพม่า สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ผมเชื่อว่าในการเมือง มันมีการแข่งขันเรื่องอำนาจตลอดเวลา และอำนาจของกองทัพพม่ากำลังสูญเสียไปเรื่อย ๆ เมื่อหลายปีก่อน ก็มีคนเชิญ โรเบิร์ต เทย์เลอร์ (Robert Taylor) มาเปิดตัวหนังสือ ก็มีคนตั้งคำถามเรื่องทหารพม่า เขาก็บอกว่า ทหารไทยกับทหารพม่ามีความคล้ายคลึงกัน แต่ทหารไทยเล่นการเมือง แต่ทหารพม่าคุมการเมือง

ทีนี้เราก็จะเห็นว่า ตั้งแต่อดีตทหารพม่าคุมการเมืองมาอย่างยาวนาน จนถึงการใช้รัฐธรรมนูญ 2008 แต่การที่พรรค NLD เข้ามาเป็นรัฐบาลในปี 2015 มันทำให้เกิดการต่อสู้กันในเชิงการเมือง มันมีการแย่งชิงอำนาจ มันมีหลายกรณีมาก”

อรรคณัฐ กล่าวต่อว่า มีสองกรณีที่เห็นได้ชัดว่า กองทัพกำลังเสียการคุมอำนาจการเมือง คือ 1) เรื่อง General administrative department หรือ GAD เดิมขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญพม่า คนที่ตั้งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดังนั้น ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ระดับรัฐไปจนถึงระดับเทศบาล มันจึงเป็นโครงข่ายของกองทัพทั้งหมด แต่ในสมัยรัฐบาล NLD มีการย้าย GAD ออกจากกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดกระทรวงสำนักงานบริหารรัฐบาลสหภาพแทน

“อันนี้ ผมคิดว่ากระเทือนมาก USDP หรือกองทัพ ไม่เคยมีประเด็นที่มีข้อขัดแย้งกับ GAD แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง พรรค USDP ออกมาประณามเจ้าหน้าที่ GAD เรื่องการทำงานสาธารณภัย หรือโควิด-19 ก็ดี ช่วยไปในทางของ NLD อันนี้เป็นกรณีหนึ่งเลยที่ทำให้เห็นว่ากองทัพเสียการควบคุม”

General administrative department หรือ GAD แต่เดิมสังกัดกับกระทรวงมหาดไทย แต่ในปี 2018 ภายใต้รัฐบาล NLD มีการโยกหน่วยงานนี้ไปสังกัดกระทรวงสำนักงานบริหารรัฐบาลสหภาพ หรือ Ministry of Office of the Union Government ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นมาในปี 2017 เพื่อดึงกลไกแขนขาของกระทรวงมหาดไทยออกไป ให้มาอยู่กับ NLD

แต่หลังจากรัฐประหารยึดอำนาจ โซ ทุต (Soe Htut) รมว.กระทรวงมหาดไทย ที่มาจากการแต่งตั้งโดยกองทัพ ขึ้นเป็น รมว.กระทรวงสำนักงานบริหารรัฐบาลสหภาพ ควบ 2 กระทรวง รวบอำนาจกลับมาเหมือนสมัยก่อนปี 2015