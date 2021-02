หน่วยแพทย์อาสา DNA เตรียมพาน้องในทีมไปตรวจร่างกาย หลังถูก ตร.เข้าจับตัวระหว่างสลายการชุมนุม

หน่วยแพทย์อาสา "DNA หน่วยบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร" เผยตำรวจไม่เชื่อว่าน้องที่ถูกจับเป็นคนในทีม ทั้งที่สัญลักษณ์ชัดเจน ระบุเสียความรู้สึกทั้งที่พวกตนรักษาทุกฝ่าย เตรียมนำตัวไปตรวจร่างกายที่ รพ. หลังออกจาก ตชด.

ภาพหน่วยแพทย์อาสา "DNA" ที่ถูก ตำรวจควบคุมตัว เผยแพร่ครั้งแรกทางสำนักข่าวรอยเตอร์ส และทวิเตอร์ของหน่วยแพทย์อาสา "DNA" นำส่วนหนึ่งมาเผยแพร่ต่อ

14 ก.พ.2564 จากกรณีกลุ่มราษฎร จัดกิจกรรม ‘นับหนึ่งถึงล้าน คืนอำนาจให้ประชาชน’ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว 4 แกนนำ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณศาลหลักเมือง หลังแกนนำประกาศยุติการชุมนุม มีผู้ชุมนุมบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วยกับการยุติการชุมนุมอยู่สังเกตุการณ์บริเวณแนวตำรวจ จนต่อมาเกิดการปะทะกับตำรวจชุดควบคุมฝูงชน มีการขว้างปาสิ่งของ และมีเสียงดังคล้ายพลุกิดขึ้นเป็นระยะหลายครั้ง จนเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 13 ต.ค.64 ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ชุมนุมบางส่วนนั้น

ต่อมามีภาพจากสำนักข่าวรอยเตอร์สและโซเชียลเน็ตเวิร์กเผยแพร่ภาพชายคนหนึ่งส่วมเสื้อกักสีเขียว ภายหลังทราบว่าเป็นเสื้อกักของหน่วยแพทย์อาสา "DNA หน่วยบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร" เป็นหน่วยพยาบาลสนับสนุนผู้ชุมนุม นอนอยู่กับพื้นระหว่างวงล้อมของตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.)

BREAKING: An emergency response unit member told Khaosod English it was her fellow volunteer who was detained and beaten by riot police, despite wearing a vest identifying him as a rescue worker. #Thailand #KE #ม็อบ13กุมภา #WhatsHappeningInThailand pic.twitter.com/56JXrZUN5J

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 13, 2021