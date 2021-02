กองทัพพม่าเคลื่อนรถถังเข้าเมือง ผู้ประท้วงฮือต่อต้านการจับกุมผู้คนกลางดึก

พม่าต้านรัฐประหารต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 9 มีรายงานกองทัพพม่าส่งทหาร-รถหุ้มเกราะเข้าย่างกุ้ง มิตจีนา ซิตตเว ท่าขี้เหล็ก โดยผู้ชุมนุมหลายเมืองยังคงรวมตัวในย่านชุมชนเพื่อต่อต้านการกวาดจับกลางดึก ที่เมืองมิตจีนา รัฐกะฉิ่น ผู้สื่อข่าว 5 รายถูกจับกุม ขณะทำข่าวประท้วงต้านทหารเข้าโรงไฟฟ้า ทั้งนี้มีประชาชนถูกจับกุมหลังรัฐประหารแล้วมากกว่า 384 ราย ด้านทูตตะวันตกเตือน "ทั่วโลกเฝ้าจับตา"

รถหุ้มเกราะกองทัพพม่าเคลื่อนกำลังเข้านครย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 64 (ที่มา: DVB)

กองทัพพม่าเคลื่อนเข้าเมืองซิตตเว เมืองหลวงรัฐยะไข่ เมื่อคืนวันที่ 14 ก.พ. 64 (ที่มา: Facebook/ Mrat Noe Thar )

ชาวเมืองในนครย่างกุ้งออกมาตีหม้อเคาะกระทะหลังยานยนต์กองทัพพม่าเคลื่อนผ่าน เมื่อคืนวันที่ 14 ก.พ. 64 (ที่มา: Khit Thit Media )

ผู้ชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจพม่าเคลื่อนกำลังเข้าโรงไฟฟ้าเมืองมิตจีนา เมืองหลวงรัฐกะฉิ่น เมื่อคืนวันที่ 14 ก.พ. 64 (ที่มา: Facebook/ มวยโหดมัน )

ทั้ง The Guardian และสถานีโทรทัศน์เสียงประชาธิปไตยแห่งพม่า หรือ DVB รายงานสอดคล้องกันว่าพบเห็นรถหุ้มเกราะของกองทัพพม่าเคลื่อนเข้ามาในนครย่างกุ้ง มิตจีนา เมืองหลวงรัฐกะฉิ่น และซิตตเว เมืองหลวงรัฐยะไข่ หรืออาระกัน ในช่วงเย็นของวันที่ 14 ก.พ. 64 ทั้งนี้นับเป็นการปรากฏตัวของยานยนต์พร้อมอาวุธหนักครั้งแรกๆ นับตั้งแต่รัฐประหาร 1 ก.พ. 64 นอกจากนี้สำนักข่าวท่าขี้เหล็ก ยังรายงานพบรถหุ้มเกราะ และยานพาหนะของทหารตำรวจในเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด้วย

ด้านสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ย่างกุ้ง รายงานความเคลื่อนไหวของกองทัพพม่าเช่นกัน โดยคาดว่าในช่วงกลางดึกจะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 01.00 น. ของเช้าวันใหม่จนถึงเวลา 09.00 น. สอดคล้องกับที่เทเลนอร์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพม่า ซึ่งระบุว่าจะมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในคืนวันอาทิตย์เช่นกัน ทั้งนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกาเตือนให้พลเมืองของตนพำนักอยู่ในบ้าน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์สัปดาห์ก่อน (6 ก.พ.) มีรายงานการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเช่นกัน แต่สัญญาณก็กลับมาใช้งานได้ปกติในอีก 24 ชั่วโมงต่อมา

กลุ่มนักการทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในพม่า ซึ่งร่วมทั้งจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา ได้เผยแพร่แถลงการณ์เมื่อคืนวันอาทิตย์ แสดงความกังวลต่อการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการจับกุมนักกิจกรรม ข้าราชการ และผู้นำทางการเมืองในรอบสัปดาห์นี้ โดยเรียกร้องให้กองกำลังรักษาความมั่นคงของพม่าละเว้นการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงและพลเรือน ซึ่งกำลังประท้วง "การโค่นล้มรัฐบาลอันชอบธรรมของพวกเขา" เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุ "เราสนับสนุนประชาชนพม่า ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เสรีภาพ สันติสุข และความวัฒนาสถาพร ทั่วโลกเฝ้าจับตา"

ในวันอาทิตย์นี้ (14 ก.พ.) ประชาชนหลายหมื่นยังคงเดินขบวนไปตามท้องถนนในนครย่างกุ้ง นับเป็นการเดินขบวนต้านรัฐประหารวันที่ 9 ติดต่อกัน ผู้นำกองทัพเองก็เผชิญการต่อต้านโดยข้าราชการที่นัดหยุดงานซึ่งเป็นปฏิบัติต่อต้านการทำรัฐประหารที่โค่นล้มรัฐบาลที่นำโดยอองซานซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือเอ็นแอลดี

ในช่วงกลางดึก ยังมีรายงานว่า กองทัพพม่าส่งทหารไปประจำการที่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่เมืองมิตจีนา เมืองหลวงรัฐกะฉิ่น ทำให้มีประชาชนออกมาประท้วงเพราะเชื่อว่ากองทัพต้องการตัดกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ทหารได้ยิงปืนเพื่อสลายฝูงชนรอบนอกโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ภาพที่เผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดีย ยังไม่สามารถระบุได้ว่าทหารพม่าใช้ปืนกระสุนจริง หรือปืนกระสุนยาง

ขณะเดียวกัน นักข่าว 2 รายจาก "74 Media" ถูกจับกุม ในขณะที่พวกเขากำลังรายงานสดผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ในช่วงที่ผู้ชุมนุมเมืองมิตจีนาเผชิญหน้ากับทหาร นอกจากนี้ยังมีนักข่าวท้องถิ่นถูกจับอีก 3 ราย รวม 5 รายในคืนนี้

ข้อมูลจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองในพม่า (AAPPB) ระบุว่า นับตั้งแต่รัฐประหาร มีพลเรือนถูกจับกุมแล้ว 384 ราย และส่วนใหญ่เป็นการจับกุมในตอนกลางคืน

"ในขณะที่ประชาคมนานาชาติประณามรัฐประหาร มินอ่องหล่าย ก็ใช้ทุกวิถีทางเพื่อสร้างความกลัวและความไร้เสถียรภาพ" ไวฮนิ้นพวินถ่น นักกิจกรรมพม่าจากองค์กรรณรงค์ Burma Campaign UK โพสต์ในทวิตเตอร์

ทั้งนี้ผู้ประท้วงหลายรายในย่างกุ้งถือป้ายเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ "หยุดลักพาตัวผู้คนในเวลากลางคืน"

แปลและเรียบเรียงจาก

Myanmar: tanks roll into cities as internet shut down, The Guardian, 14 Feb 2021