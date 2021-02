PETA ร้อง 'ประยุทธ์' หยุดฝึกทหารด้วยการดื่มเลือดงูและกินตุ๊กแกสด ชี้เสี่ยงต่อโรคระบาด

กลุ่ม PETA เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยุติ การฝึกทหารในประเทศไทย โดยการให้ดื่มเลือดงูและกินตุ๊ กแกสด ชี้เสี่ยงต่อโรคระบาด

18 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) หรือ พีต้า ส่งจดหมายด่วนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดการฝึ กโคบร้า โกลด์ ยุติการพรากชีวิตสัตว์มาใช้ ในการฝึกการหาอาหารเพื่อเอาตั วรอด

ทั้งนี้ระหว่างการฝึกคอบร้า โกลด์ 2020 ผู้เข้าร่วมฝึกถูกบันทึกภาพระหว่ างการฆ่าไก่โดยใช้มือเปล่า ถลกหนังและกินตุ๊กแกสด กินแมงป่องและกินแมงมุมพิษสด ตัดคองูเห่าและดื่มเลื อดและทำการฆ่ารวมถึงกินสัตว์ ตามความเชื่อทางพิธีกรรม รายงานยังระบุว่า การฝึกดังกล่าวยังเสี่ยงต่ อการติดโรคจากสัตว์ซึ่งคล้ายกั บการระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ ยังเป็นอันตรายต่องูเห่าที่เสี่ ยงต่อการสูญพันธุ์

“นอกจาก ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เป็ นอันตรายแล้ว การฝึกคอบร้า โกลด์ ยังใช้สัตว์ด้วยวิธีการที่โหดร้ ายและไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริ ง” นาย Jason Baker รองประธานอาวุโสของ PETA กล่าว “PETA กำลังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยุติการฆ่าสัตว์อย่างป่าเถื่ อนระหว่างการฝึกคอบร้า โกลด์ ซึ่งทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่ อเสียง เป็นภัยต่อสาธารณสุขและเป็นอั นตรายต่อสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสู ญพันธุ์”

การฝึกคอบร้าโกลด์ในครั้งต่อไป ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ว่าเป็ นการฝึกหาอาหาร โดยเจ้าหน้าที่ได้ออกมาแจ้งว่ าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีในกองทัพ – ได้รายงานว่าถูกเลื่อนออกไปเป็ นเดือนสิงหาคมเนื่องจากความกั งวลต่อ COVID-19

พีต้า ระบุว่า มีคำขวัญส่วนหนึ่งขององค์กรที่ กล่าวไว้ว่า "animals are not ours to abuse in any way (สัตว์ไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ เรากระทำทารุณไม่ว่าด้วยวิธี ใดก็ตาม)" ขอต่อต้านแนวความคิดเผ่าพันธุ์ นิยม ที่ว่าด้วยมนุษย์เป็นใหญ่ที่สุ ดในโลก โดยมีการเผยแพร่จดหมายจาก PETA ถึงพล.อ.ประยุทธ์ สามารถอ่านได้ ที่นี่