'พวกคุณหาเรื่องคนผิดรุ่นแล้ว' ปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ในพม่าต้านรัฐประหาร

หลังการรัฐประหารล่าสุดคนหลายภาคส่วนในพม่าต่างร่วมกันชุมนุมหรือแสดงออกต่อต้านเผด็จการทหาร โดยที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในพม่ามีบทบาทอย่างมาก พวกเขาไม่เพียงเปล่งเสียงต่อต้านอย่างเต็มที่เท่านั้นแต่ยังหาวิธีการประท้วงที่สร้างสรรค์ แหวกแนว เรียกความสนใจจากนานาชาติ และแสดงออกตัวตนของตัวเองย่างไม่อายใครว่าเป็นติ่งเกาหลี ติ่งญี่ปุ่น หรือเกมเมอร์

"ทั้งประเทศต่างก็รู้ดีว่าเรื่องนี้นี่ไร้ความเป็นธรรม" คือคำกล่าวของ 'เบลลา' ชาวพม่าอายุ 20 ปีที่พูดถึงกรณีการรัฐประหารของกองทัพทำการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เธอกับเพื่อนของเธออีก 2 คนประท้วงต้านรัฐประหารด้วยกันในเมืองย่างกุ้ง เพื่อต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา มีการเดินขบวนไปยังย่านใจกลางเมือง Sule และสีแยก Hledan มีการปักหลักประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านรัฐบาลทหาร

ผู้หญิงรุ่นใหม่เหล่านี้ก็เช่นเดียวกับผู้คนอื่นๆ ในพม่าที่ตื่นขึ้นมาพบกับข่าวที่น่าตะลึงในตอนเช้าอย่างการรัฐประหารรอบใหม่ พ่อแม่ของพวกเธอที่เคยผ่านการรัฐประหารในปี 2531 มาก่อนระงับอารมณ์โมโหไว้ไม่ไหวในตอนที่เล่าให้พวกเขาฟังว่ากองทัพยึดอำนาจและจับกุมตัวผู้นำพรรครัฐบาลพลเรือน อองซานซูจี และคนอื่นๆ

เบลลาผู้ที่เข้าร่วมการปักหลักประท้วงที่ถนน Kabaaye Pagoda บอกว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นคือพวกเขาใช้เวลาตอนกลางคืนวิตกกังวลไปกับว่าจะมีอะไรอื่นๆ เกิดขึ้นหรือไม่ รัฐบาลทหารจะตัดโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอีกไหม และใครจะถูกคุมขังอีก

เผด็จการทหารพม่าพยายามบล็อกสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์สายท้องถิ่น และอินเทอร์เน็ต หลังจากยึดอำนาจ มีการกลับมาเปิดบางเนื้อหาให้ใช้งานได้แต่ก็ยังคงบล็อกสื่อโซเชียลมีเดีย เมื่อชาวพม่าหลายคนเริ่มใช้วีพีเอ็นในการหลบเลี่ยงการบล็อกเว็บแล้วกองทัพก็ทำการตัดอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

ภาพกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่แสดงออกซึ่งการประท้วงรัฐประหารพม่า

นอกจากนี้เผด็จการทหารพม่ายังไล่กวาดต้อนจับกุมผู้คน ทั้งคนของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย, กกต., นักกิจกรรมการเมือง, ผู้ประท้วง, และข้าราชการที่ไม่ยอมทำงานให้กับเผด็จการทหาร รวมแล้วราว 400 ราย

อนิเทีย คนรุ่นใหม่อีกคนที่ไปประท้วงร่วมกับเบลลาพูดถึงความรู้สึกของเธอว่า นับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในวันที่ 1 ก.พ. เธอก็ตื่นขึ้นมาทุกวันด้วยความรู้สึกพะอืดพะอมกับความจริงที่ว่าระบอบเผด็จการทหารยังคงอยู่ ความรู้สึกถูกฉกชิงเอาเสรีภาพไปทำให้พวกเธอเกิดความไม่พอใจและออกไปชุมนุมบนถนนในตอนกลางวัน ช่วงกลางคืนก็กลับมาประท้วงด้วยพิธีกรรมตีหม้อและกระทะซึ่งกลายเป็นการต่อต้านรัฐประหารที่ชาวพม่านิยม อนิเทียบอกว่ารุ่นพ่อแม่ของเธอต้องทนทุกข์ภายใต้เผด็จการมาก่อนพวกเธอจะไม่ยอมให้พวกเผด็จการมาทำลายอนาคตของพวกเธอ

คนรุ่นใหม่เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในขบวนการประท้วงเคลื่อนไหวทั่วประเทศพม่า โดยเฉพาะในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือคนรุ่นใหม่เหล่านี้แสดงออกอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะติ่งเกาหลี, ติ่งญี่ปุ่น, เกมเมอร์, แฟนบอล และแฟนมาร์เวลคอมมิค มีการร่วมชุมนุมด้วยการแต่งกายคอสเพลย์แบบภาพยนตร์, อนิเมะ, เกม และตัวละครมาร์เวล กลุ่มคอสเพลย์เยอร์และแฟชั่นมีสไตล์เหล่านี้อยู่ใยแนวหน้าถือป้ายเสียดสีผู้นำเผด็จการทหารและแสดงความไม่พอใจการรัฐประหารที่เกิดขึ้น

การอาศัยสิ่งบันเทิงและวิธีการประท้วงแหวกแนวทำให้นานาชาติสนใจและกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงมากในโซเชียลมีเดีย รวมถึงได้รับคำชื่นชมจากคนรุ่งเก่าที่บอกว่าเป็นการประท้วงที่สันติ, มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการจัดตั้งที่ดี

นอกจากนี้ยังมีคำขวัญในการชุมนุมที่ชวนให้นึกถึงการประท้วงในไทย คือประโยคที่ว่า "พวกคุณหาเรื่องคนผิดรุ่นแล้ว" (You messed with the wrong generation) ซึ่งหมายถึงกลุ่มเจเนอเรชั่น Z หรือคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี 2538-2553

อิระวดีรายงานว่าในขณะที่คนรุ่นใหม่เหล่านี้ใช้เวลาแบบวัยรุ่นทั่วไปในการเรียนออนไลน์และเล่นเกมมือถือยามว่าง แต่พอถึงเวลาที่เกิดรัฐประหารพวกเขาก็ประกาศตนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับการรัฐประหารจากกองทัพ เรียกร้องให้ปล่อยตัวรัฐบาลพลเรือน บางส่วนก็ไม่พอใจที่รัฐบาลตัดอินเทอร์เน็ตเพราะในช่วง COVID-19 ผู้คนต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์

ถึงแม้ว่าผู้นำทหารระดับสูงมินอ่องไลง์จะประกาศผ่านทางโทรทัศน์ว่าจะกลับมาเปิดโรงเรียนเร็วๆ นี้ แต่ ก็มีนักศึกษาประกาศว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับการรัฐประหารนี้และจะกลับมาเรียนในช่วงที่อยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

เรียงเรียงจาก :