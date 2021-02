มีผู้บาดเจ็บและชีวิตจากเหตุสลายชุมนุมที่มัณฑะเลย์-ชาวท่าขี้เหล็กปิดสะพานประท้วง

มีรายงานชาวพม่าเสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย หลังตำรวจปราบจลาจลยิงทั้งกระสุนจริง และกระสุนยาง เข้าใส่ฝูงชนที่ออกมาปกป้องคนงานอู่ต่อเรือที่ประท้วงต้านรัฐบาลด้วยวิธีอารยขัดขืน

ภาพรอยกระสุนที่รถยนต์ของชาวบ้านที่นำไปกั้นตำรวจ จากเหตุการสลายการชุมนุมที่เขตมหาอ่องเมียะ เมืองมัณฑะเลย์ (ที่มา Khit Thit Media)

20 ก.พ. 2564 สื่อท้องถิ่น อิระวดี รายงานวันนี้ (20 ก.พ. 2564) มีชาวพม่าเสียชีวิต 2 ราย หลังตำรวจปราบจลาจลสลายการชุมนุมด้วยวิธีการรุนแรง โดยใช้ทั้งกระสุนจริง และกระสุนยาง ยิงเข้าใส่ชาวบ้านที่อาศัยในเขตมหาอ่องเมียะ ที่ออกมาปกป้องคนงานอู่ต่อเรือที่หยุดงานประท้วงต้านรัฐบาลทหาร

ข้อมูลจากประจักษ์พยาน เผยว่า ผู้เสียชีวิตทั้งสองถูกปืนยิงเข้าใส่บริเวณท้อง และอีกรายถูกยิงเข้าที่ศีรษะ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างต่ำอีก 12 ราย บางรายมีอาการบาดเจ็บสาหัส

ความตึงเครียดระหว่างชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเริ่มขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ก.พ. 2564 ที่เขตมหาอ่องเมียะ เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อตำรวจ และกองกำลังทหาร สนธิกำลังบุกเข้าไปที่อู่ต่อเรือ เพื่อบังคับให้คนงานกลับมาทำงานอีกครั้ง หลังจากที่คนงานหยุดงานต้านรัฐประหาร ทำให้มีฝูงชนออกมาประท้วง และพยายามขับไล่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้กลับไป

ก่อนการสลายการประท้วง ชาวบ้านเผยว่า พบเห็นตำรวจปราบจลาจล และทหาร มากกว่า 100 นาย พร้อมกับรถบรรทุกทหารหลายสิบคัน ถูกส่งมาที่ถนนแสตรนด์ เมืองมัณฑะเลย์ นอกจากนี้ ทางอิระวดีอ้างอิงรูปจากสื่อมวลชนสำนักอื่น ๆ พบว่า มีพลแม่นปืนหลายนายถูกส่งมาด้วย

“จู่ ๆ พวกเขา (ตำรวจและทหาร) ก็ไล่ตี และจับกุมชาวบ้าน” ชาวบ้านท่านหนึ่งระบุ และกล่าวต่อว่า “พวกเขายังทำลายมอเตอร์ไซค์ พอชาวบ้านพยายามตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่ พวกเขาก็เปิดฉากยิงใส่พวกเราเลย”

รูปพลแม่นปืนยืนปะปนร่วมกับตำรวจปราบจลาจล เพื่อสลายการชุมนุมที่เขตมหาอ่องเมียะ เมืองมัณฑะเลย์

(ที่มา Khit Thit Media)

จากการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ของชาวบ้านหลายคน ฉายภาพให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งเข้าใส่ พร้อมกับใช้ปืนยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วง และมีภาพผู้ประท้วงกำลังอุ้มชายหนุ่มคนหนึ่งที่บาดเจ็บที่ศีรษะ ขึ้นไปบนรถพยาบาลอย่างเร่งรีบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังสลายกลุ่มผู้ประท้วงอย่างรุนแรงที่เมืองมัณฑะเลย์ จำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยราย

ขณะที่สำนักข่าวท้องถิ่น “Tachilek News Agency” รายงานข่าวบนโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก ระบุ มีประชาชนประท้วงที่ท่าขี้เหล็ก โดยการปิดสะพานมิตรภาพเมียนมา-ไทยแห่งที่ 2 ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย เรียกร้องกองทัพปล่อยตัวเยาวชนที่ถูกจับกุม

ชาวท่าขี้เหล็กปิดสะพานมิตรภาพเมียนมา-ไทย ประท้วงกองทัพให้ปล่อยตัวเยาวชน (ที่มา Tachilek News Agency)

ทั้งนี้ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ชาวท่าขี้เหล็กนั่งประท้วงจนทำให้ต้องปิดการสัญจรข้ามสะพานเป็นเวลาชั่วคราวตั้งแต่ 15.00-19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 30 นาที

ขณะที่สำนักข่าวฉาน รายงายวันนี้ (20 ก.พ. 2564) ระบุว่า ชาวรัฐฉาน ทั้งชาวไทใหญ่ และชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่ นัดรวมตัวภาวนาเพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพในรัฐฉาน กิจกรรมนี้จัดที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่

ชาวรัฐฉาน ทั้งชาวไทใหญ่ และชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่ นัดรวมตัวภาวนาเพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพในรัฐฉาน (ที่มา Shan News)

