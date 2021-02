รัฐบาลทหารพม่าจับผู้ประท้วงหยุดงาน '22222' ที่เนปยิดอกว่า 193 ราย

ทหารและตำรวจจับกุมผู้ประท้วงที่กรุงเนปยิดอไปแล้วกว่า 193 ราย จากเหตุนัดหยุดงาน '22222' ทั่วประเทศพม่า ทนายเผยผู้ถูกจับส่วนใหญ่เป็นเยาวชน มีการพาผู้ถูกจับกุมไปอาคารที่สังกัดกองทัพ ยึดโทรศัพท์มือถือ และตำรวจตั้งเงื่อนไขให้ผู้ถูกจับกุมเซ็นยินยอมว่าจะไม่เข้าร่วมประท้วงอีก

แฟ้มภาพการนัดหยุดงานประท้วง 22222 ที่นครย่างกุ้งเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 ขณะที่ล่าสุดมีรายงานจับกุมผู้ประท้วงกว่า 193 รายที่เนปยิดอ เมืองหลวงของประเทศ (ที่มา: ขอบคุณนักข่าวพลเมืองเอื้อเฟื้อภาพ)

23 ก.พ. 2564 สำนักข่าวอิระวดี รายงานว่า ที่กรุงเนปยิดอ มีผู้ประท้วงต้านรัฐประหารที่พม่า ถูกจับกุมเกือบ 193 ราย หลังตำรวจและทหารเข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงหยุดงาน ในแคมเปญ 22222 ขณะเดินขบวนไปที่รัฐบาลกลาง ขณะที่ทนายความที่ดูแลคดีนี้ระบุ ผู้ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชน

มีวิดีโอที่ถ่ายโดยชาวบ้านเผยภาพสลายการชุมนุมในหลาย ๆ เขตของเมืองหลวง อย่างซาบูตีหยิ และปยินมะหน่า ขณะผู้ประท้วงพยายามเดินขบวนไปที่สำนักงานรัฐบาลกลาง

ญาติของผู้ถูกจับกุมคนหนึ่ง เล่าช่วงที่ตำรวจเข้าจับกุมลุง น้า และพี่ชายของเขา ขณะที่พวกเขาเตรียมตัวเข้าร่วมประท้วง โดยระบุว่า “ครอบครัวของผมถูกตำรวจบังคับให้ลงจากรถยนต์ จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลากพวกเขาเข้าไปในรถของตำรวจ” และเล่าต่อว่า “พี่ชายวิดีโอคอลมาหาผมก่อนที่ตำรวจจะล้อมจับพวกเขา ดังนั้น ผมจึงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และพวกเขาไม่ทราบว่าจะถูกพาตัวไปที่ไหน”

เยาวชนบางคนถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กในช่วงเวลาที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุม นอกจากนี้ รายงานของทนายที่ดูแลผู้ถูกควบคุมตัว ระบุมีการพาตัวผู้ที่ถูกจับกุมไปที่สถานที่ในสังกัดกองทัพพม่า และสถานีตำรวจ

“ตำรวจยิงปืนสามครั้งขณะพยายามสลายการชุมนุม เพื่อนของผมสองคนถูกทุบตี และถูกนำตัวออกไป ส่วนผมสามารถหนีออกมาได้” นักเรียนด้านวิศวกรรมที่เข้าร่วมการประท้วงกล่าวกับสำนักข่าวอิระวดี

นอกจากนี้ นักเรียนวิศวกรรมคนดังกล่าวมีความเห็นว่า ตำรวจและทหารมีความพยายามจับกุมผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชนอีกด้วย

“พวกเขาตั้งใจจับกุมผู้ประท้วงที่เป็นเยาวชน ผมเห็นเพื่อนร่วมห้องที่เป็นผู้หญิงถูกตำรวจจับกุมตัวไป” นักเรียนวิศวกรรมกล่าวเพิ่ม

นอกจากการจับกุมที่พุ่งเป้าไปที่เยาวชนที่เข้าร่วมประท้วงแล้ว ทนายที่ดูแลคดีของนักเรียนที่ถูกจับกุมระบุว่า ตำรวจที่ควบคุมตัวมีการยึดเครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประท้วง ข้อมูลจากเครือข่ายทนายความกรุงเนปยิดอ ระบุว่า ตอนนี้ทนายความพยายามเจรจาตกลงกับทางตำรวจเพื่อให้ปล่อยตัวผู้ประท้วงทั้งหมด ซึ่งทางตำรวจให้ผู้ประท้วงเซ็นเอกสารที่ระบุว่า พวกเขาจะไม่เข้าร่วมประท้วงต้านรัฐประหารเมียนมาอีกต่อไป

“เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการยึดโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ถูกควบคุมตัว ทำให้ทนายไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้ เท่าที่เราทราบ พวกเขาจะถูกบังคับให้เซ็นยินยอมว่า พวกเขาจะไม่เข้าร่วมประท้วงต้านรัฐประหารอื่น ๆ ที่จะถูกจัดขึ้นในอนาคต” ทนายตัวแทนนักเรียนที่ถูกจับกุม ให้สัมภาษณ์อิระวดี

ทั้งนี้ นับตั้งแต่รัฐประหารจนถึงวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา มีสถิติผู้เสียชีวิตจากเงื้อมมือของกองกำลังฝ่ายความมั่นคงพม่า มากกว่า 4 ราย เป็นผู้ประท้วงต้านรัฐประหาร 3 ราย และสมาชิกกลุ่มปกป้องพลเรือนเพื่อนบ้าน 1 ราย ขณะที่ยอดผู้บาดเจ็บ พุ่งทะลุเกิน 100 ราย ซึ่งทั้งหมดมาจากกรณีการใช้กำลังและอาวุธสลายการชุมนุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การประท้วงนัดหยุดงานทั่วประเทศตามแคมเปญ 22222 ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 เพื่อโค่นล้มรัฐบาลทหารที่นำโดย พล.อ.มินอ่องหล่าย ผู้นำสภาการบริหารแห่งสหภาพ ซึ่งในวันนั้นมีการนัดหยุดงานในหลาย ๆ เมือง เช่น ย่างกุ้ง เนปยิดอ มัณฑะเลย์ พะสิม พะโค มะริด ทวาย หลอยก่อ เมียวดี ผาอัน ปินโหลง หลอยแหลม ท่าขี้เหล็ก ฯลฯ

ขณะที่ข้อมูลจากคุณ อรรวดี แตงมีแสง ระบุว่า นอกจากการนัดหยุดงานของประชาชนทั่วไปแล้ว ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าของเอกชน ก็ร่วมหยุดงานประท้วงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ แคมเปญ 22222 ยังเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่กองทัพพม่าทำรัฐประหารเมื่อต้นเดือน ก.พ.

