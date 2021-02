เครือข่ายผู้ป่วยโรคหายากเตรียมจัดงานวันโรคหายากประเทศไทย 28 ก.พ.นี้   

มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ร่วมกับ สธ.และ สปสช. จัดกิจกรรมวันโรคหายากประเทศไทย วันที่ 28 ก.พ. นี้ หวังกระตุ้นความตระหนักรับรู้ ในสังคมและสร้างแนวร่วมในการดู แลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น เผยไฮไลท์กิจกรรมสำคัญ มีทั้งเวทีอภิปรายในหลากหลายหั วข้อ การเวิร์กช็อประดมสมองพัฒนาวิธี การเข้าถึงบริการ ยา และการจัดการค่ารักษา พร้อมรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ ป่วยโรคหายากในประเทศไทย

24 ก.พ.2564 ทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า มูลนิธิเพื่อผู้ป่ วยโรคหายากประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) จัดกิจกรรมวันโรคหายากประเทศไทย ปีที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็ นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานและกล่ าวเปิดงาน

ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวั นโรคหายากประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความตระหนักถึงโรคหายาก สร้างแนวร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการหาแนวทางการดูแลรั กษาในสังคมไทยภายใต้สโลแกน “Rare is many, Rare is strong, Rare is proud.” โดยไฮไลท์กิจกรรมในปีนี้จะมี การกล่าวบรรยายในหัวข้อ "ก้าวต่อไปสำหรับ 24 โรคหายาก" โดย ศ.พญ.กัญญา ศุภปีติพร คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย และ ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการไชย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งยังมีการจัดเวทีเสวนา “Rare Talk” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ งในและต่างประเทศร่วมอภิ ปรายในประเด็นต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรั บการลงทะเบียนผู้ป่วย แนวทางการขจัดอุปสรรคด้ านกฎระเบียบและการขึ้นทะเบี ยนอาหารและยาสำหรั บโรคหายากและโรคซับซ้อน การปรับปรุงการเข้าถึงการรักษา การรวมกลุ่มของผู้ป่ วยและครอบครัวโรคหายาก โดยนอกจากการเข้าฟังในห้องประชุ มแล้ว ยังจะมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ สนใจได้ร่วมรับชมไปพร้อมกันด้วย

ขณะเดียวกัน ในช่วงบ่ายจะมี “World Café Workshop” หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นและอภิปรายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. การเข้าถึงและแนวทางการกำกับดู แลยา 2. การลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่ วยโรคหายาก และ 3.ทางเลือกในการจัดการด้านค่ารั กษาพยาบาล ซึ่งได้เชิญผู้เข้าร่วมที่เป็ นตัวแทนของผู้เกี่ยวข้ องหลากหลายด้าน อาทิ ตัวแทนกลุ่มผู้ป่วยโรคหายาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหายาก ผู้แทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานประกันสังคม รวมทั้งภาคเอกชน เช่น บริษัทยา บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ มาร่วมระดมสมองกันอีกด้วย

ปรียา สิงห์นฤหล้า ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ป่ วยโรคหายาก ประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทย ได้มีอนุมัติสิทธิประโยชน์ ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ครอบคลุมการวินิจฉัยและรั กษาผู้ป่วยโรคหายาก ใน 24 กลุ่มโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และยังมีอีกหลายโรคหายากที่อยู่ ในแผนดำเนินการรอการอนุมัติ ซึ่งในงานวันนี้จะมี การนำเสนอประสบการณ์ของผู้ป่ วยโรคหายากในประเทศไทยผ่านรู ปแบบหนังสั้นในชื่อเรื่อง “ HOPE, LIVE, and JOY” โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้เข้าร่ วมงานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รู้ จักและมีความเข้าใจเกี่ยวกั บโรคหายากในประเทศไทยมากยิ่งขึ้ น

ทีมสื่อ สปสช. ยังรายงานด้วยว่า ผู้สนใจร่วมงานสามารถติดต่อ สอบถาม หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ThaiRDF และเฟซบุ๊ก Rare Disease Day Thailand หรือ อีเมล thairarediseasef@gmail.com