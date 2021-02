ทูตพม่าที่สหประชาชาติขอประชาคมโลกต่อต้านรัฐประหารพม่า

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นพม่า หารือที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องรัฐประหารในพม่า ขณะเดียวกัน ผู้แทนพม่าได้กล่าวประณามรัฐประหาร และเรียกร้องประเทศสมาชิกและสหประชาชาติไม่ให้การรับรองรัฐบาลทหาร ใช้ทุกมาตรการเพื่อหยุดยั้งความรุนแรงต่อผู้ประท้วง ให้การรับรองสภาผู้แทนราษฎร CRPH ที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนที่รัฐกะเหรี่ยง ทหารกะเหรี่ยง KNLA กองพล 6 ปะทะทหารพม่าใกล้เมืองกอกะเร็ก รัฐกะเหรี่ยง หลังปะทะทั้ง 2 ฝ่ายยังเสริมกำลัง

ที่องค์การสหประชาชาติวันนี้ (26 ก.พ. 64) มีการรายงานของ คริสตีน ชราเนอร์ เบอร์เกอร์เนอร์ (Christine Schraner Burgener) ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติในประเด็นพม่า ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (ดูวิดีโอการประชุมที่นี่)

ด้าน จ่อโมทุน ผู้แทนถาวรของรัฐบาลพม่าประจำสหประชาชาติ ได้กล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประณามรัฐประหารในพม่า โดยเรียกร้องต่อประเทศสมาชิกและสหประชาชาติ 1. ประณามรัฐประหาร 2. ไม่รับรองสภา SAC และรัฐบาลทหารพม่า 3. เรียกร้องให้รัฐบาลทหารเคารพผลการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมเมื่อปี 2020 4. ไม่ร่วมมือกับกองทัพพม่าจนกว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านรัฐบาลเลือกตั้ง 5. ใช้มาตรการแข็งขันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หยุดความรุนแรงและการกระทำอันโหดร้ายของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงพม่า ที่กระทำต่อผู้ประท้วงที่สันติ และยุติการรัฐประหารทันที และ 6. สนับสนุนสภา CRPH ที่มาจากผู้แทนราษฎรพม่าที่มาจากการเลือกตั้ง

ในช่วงท้ายการแถลงของจ่อโมทุน เขายังกล่าวสรุปเป็นภาษาพม่า และชูสามนิ้วเป็นสัญลักษณ์เดียวกับที่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารในพม่าใช้อีกด้วย

ด้านผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำสหประชาชาติ กล่าวด้วยว่าการใช้กระสุนจริงปราบปรามการชุมนุมเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ และเรียกร้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนคือต้องมีเสรีภาพจากความกลัว การมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

คณะผู้เชี่ยวชาญ UN ด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องกองทัพพม่ายุติการใช้ความรุนแรงทันที

ในวันเดียวกันที่เจนีวา คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน ได้เรียกร้องให้กองทัพพม่ายุติการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงทั่วประเทศและยอมให้มีการแสดงออกอย่างเสรี

"ประชาชนพม่ามีสิทธิประท้วงอย่างสันติ และแสดงความไม่พอใจต่อการรัฐประหาร" คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติระบุ "เราเรียกร้องให้กองทัพหลีกเลี่ยงการใช้กำลังต่อผู้ประท้วงอย่างสันติ หยุดใช้กระสุนจริงปราบปรามผู้ประท้วงทันที เคารพสิทธิการชุมนุมของพวกเขา"

คณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติยังแสดงความกังวลที่หลังรัฐประหารพม่า มีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 700 ราย รวมทั้งผู้นำรัฐบาลพลเรือน หลายคนถูกกักบริเวณในบ้านและไม่สามารถติดต่อได้ และมีหลายกรณีที่ไม่รู้ว่าผู้ถูกจับกุมเหล่านี้ ตอนนี้ถูกนำตัวไปไว้ที่ไหน รวมทั้งการปราบผู้ชุมนุม การใช้หนังสติ๊กยิงใส่ผู้สื่อข่าว ฯลฯ เหล่านี้ล้วนละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้กองทัพพม่ายุติการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นว่านี้ทันที

ด้านผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในพม่า ยังเรียกร้องให้กองทัพพม่าคืนประชาธิปไตย ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวทันที และไม่ทำร้ายพวกเขาในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว "ความก้าวหน้าในรอบทศวรรษนี้อันได้แก่ การทำให้เกิดประชาธิปไตยในพม่า, สิทธิมนุษยชน และการเจรจากับชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง แม้จะมีความก้าวหน้าเล็กน้อย แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องไม่สูญเปล่า" แถลงการณ์ของคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติระบุ

ส่วนสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. เวลา 11.30 น. กองพลน้อยที่ 6 KNLA ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ปะทะกับทหารพม่าห่างจากตัวอำเภอกอกะเร็ก รัฐกะเหรี่ยง ไปทางทิศใต้ 6 ไมล์ การปะทะกินเวลา 30 นาที ทหารพม่าเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ไม่ทราบผลสูญเสียของฝ่ายทหารกะเหรี่ยง และทั้งสองฝ่ายยังคงเสริมกำลัง ส่วนสาเหตุปะทะฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU อ้างว่าทหารพม่าเข้ามาในพื้นที่ปกครองของ KNU

