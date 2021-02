ประมวล : #28กุมภาบุกรังขี้ข้าปรสิต จี้ประยุทธ์คืนบ้านพักในค่ายทหารจากภาษีประชาชน

ผู้ชุมนุมถือธง REDEM พร้อมเครื่องครัวที่นำมาเคาะเชิงสัญลักษณ์

28 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.52 ที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ คนเริ่มมานั่งคุยรอเริ่มการชุมนุม มีร้องรำทำเพลง จากนั้นเวลา 15.15 ตำรวจมาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ยังไม่ทันได้อ่านประกาศ โดนตะโกนไล่

ขณะที่เวลา 15.17 ทางด้านผู้ชุมนุมเริ่มลงถนนตั้งขบวนพร้อมโบกธง REDEM

ล่าสุดเวลา 15.43 น. REDEM กำลังเปิดโหวตว่าจะเลื่อนเดินไปราบ 1 เป็นเวลา 17.00 น. หรือเดินตามกำหนดการเดิมคือ 16.00 น. ซึ่งผลโหวตเลื่อนเป็น 17.00 น.

ด้านหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 พัน 1 รอ) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินมานั้น ปรากฏมีรั้วลวดหนาม ตู้คอนเทนเนอร์และตำรวจตั้งแนวไว้

เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมเริ่มเดินไปทางสามเหลี่ยมดินแดง มุ่งหน้าราบ 1

อนึ่ง RESTART DEMOCRACY หรือ REDEM ระบุถึงเหตุผลการชุมนุมครั้งนี้ว่า ค่ายดังกล่าวเป็นค่ายทหารที่ที่ถูกโอนไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ทั้งที่ในระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ กษัตริย์จะมีบทบาทเพียงปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักการ “กษัตริย์ทำผิดไม่ได้ (The king can do no wrong)” แต่การโอนกองกำลังไปเป็นของกษัตริย์เช่นนี้ คือการทำให้กษัตริย์มีอำนาจปกครองเหนือกองทัพ ซึ่งอาจส่งผลให้กษัตริย์ “ทำผิดได้” อีกทั้งยังมีบ้านพักที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าไปอยู่ฟรีโดยภาษีประชาชน ดังนั้นการเดินขบวนครั้งนี้ REDEM ระบุว่าเปรียบเสมือนการออกสาสน์ให้กษัตริย์คืนค่ายทหาร พร้อมจ่ายค่าเสียหายและค่าน้ำค่าไฟให้ประชาชนด้วย

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ REDEM ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังประกาศเปิดตัวจากกลุ่มจากเยาวชนปลดแอกโดยมีการลงมติออนไลน์ทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และประเด็นเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา กลุ่มดังกล่าวมีข้อเรียกร้องหลัก 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. จำกัดอำนาจสถาบันกษัตริย์ พอกันทีกับภาษีหลายหมื่นล้านบาทที่ประชาชนต้องจ่ายให้กับสถาบันกษัตริย์ทุกๆ ปีในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงต้องอดมื้อกินมื้อ พอกันทีกับอำนาจที่มากล้นจนไม่อาจตรวจสอบได้

2. ปลดแอกประชาธิปไตยขับไล่ทหารออกจากการเมือง “ไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์” เพราะนี่คือเครือข่ายนายพลขนาดใหญ่ที่รวมหัวกันเพื่อกัดกินประเทศนี้ และ 3. ลดความเหลื่อมล้ำด้วยรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า(ไม่ใช่สวัสดิการแบบชิงโชค) จัดสรรภาษีอย่างเป็นระบบ นำมาใช้กับการสร้างรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดยันตาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์