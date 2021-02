วรรณกรรมสะท้อนภาพลูกจีนในไทย | หมายเหตุประเพทไทย EP.355

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชวนอ่านบทความทักษ์ เฉลิมเตียรณ “Are We Them? Textual and Literary Representations of the Chinese in Twentieth-Century Thailand” มองภาพแทนของลูกจีนในสังคมไทยสะท้อนผ่านวรรณกรรม เริ่มจากภาพลักษณ์เชิงลบใน “พวกยิวแห่งบูรพทิศ” กระทั่งภาพแทนลุกจีนเริ่มปรากฏขึ้นโดยเฉพาะหลังศตวรรษที่ 20 อาทิ “แลไปข้างหน้า” โดยศรีบูรพา “พล นิกร กิมหงวน” โดย ป. อินทรปาลิต แต่กระนั้นในนิยาย “เล็บครุฑ” โดย “พนมเทียน” ก็ยังให้ภาพคนจีนในฐานะศัตรูจากภายนอก เช่นกัน

กระทั่งในช่วงหลังเริ่มมีวรรรกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของลูกจีนด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ เช่น จดหมายจากเมืองไทย โดย “โบตั๋น” และ “อยู่กับก๋ง” โดย “หยก บูรพา” ฯลฯ