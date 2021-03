'ไก่ ณฐพล' ผกก.สารคดีล้อมจับ 'ธัมมชโย' ถูกกองเซนเซอร์เรียกชี้แจง เหตุ คกก.บางคนไม่อยากให้ฉาย

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เรียก "ไก่ ณฐพล" ชี้แจงในฐานะผู้กำกับสารคดีข่าว "เอหิปัสสิโก" (Come and See) ที่กล่าวถึงเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐปิดล้อมวัดธรรมกายเพื่อจับกุมพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมื่อปี 2560 เจ้าตัวได้รับแจ้งว่ามีคณะกรรมการฯ ไม่อยากให้ฉาย

9 มี.ค.2564 เพจ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เรียก ณฐพล บุญประกอบ หรือไก่ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเจ้าของรางวัลสุพรรณหงส์เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ในฐานะผู้กำกับสารคดีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐปิดล้อมวัดธรรมกายเพื่อจับกุมพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อปี 2560 "เอหิปัสสิโก" (Come and See) ในวันพุธนี้(10 มี.ค.2564)

การเรียกไปชี้แจงครั้งนี้สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ณฐพลได้ส่งภาพยนตร์ไปตรวจพิจารณา ที่สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐจากภาคส่วนต่างๆ มีบางคนที่ไม่อยากให้มีการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้

เพจสมาคมผู้กำกับให้รายละเอียดเนื้อหาของสารคดีข่าวเรื่องนี้ว่า ถ่ายทำเหตุการณ์ในปี 2560 เมื่อพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าทำการปิดล้อมวัดเพื่อจับตัวพระธัมมชโยไปดำเนินคดี ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศิษย์ของวัดที่ออกมาต่อต้านการจับกุม และรัฐบาลที่ระบุว่าทำตามกระบวนการยุติธรรม โดยภาพยนตร์สารคดีเชิงข่าวเรื่องนี้ พาผู้ชมเข้าไปสำรวจอย่างเป็นกลางถึงมุมมองต่างๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการสัมภาษณ์ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายต่อต้าน รวมถึงสัมภาษณ์มุมมองของนักวิชาการที่มาตั้งข้อสังเกตต่อปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงรากฐานความเชื่อ ความศรัทธา และหาคำตอบถึงบทบาทของศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย

นอกจากนั้นยังกล่าวถึงปัญหาการเซ็นเซอร์และการแบนภาพยนตร์ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยมาแม้ว่าจะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นเวลา 13 ปี และมีระบบเรตติ้งภาพยนตร์แล้วก็ตาม

ณฐพล บุญประกอบ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีที่เคยได้รางวัลสุพรรณหงส์จากสารคดี ‘2215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว’ ที่ติดตาม “ตูน บอดี้สแลม” หรือ อาทิวราห์ คงมาลัย วิ่งจากเบตงถึงแม่สายรวมระยะทางกว่า 2,215 กิโลเมตรเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ