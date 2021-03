“เอหิปัสสิโก" ผ่านกองเซ็นเซอร์ ฉายได้โดยไม่ต้องตัด

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้ฉายสารคดีข่าวเหตุการณ์ปิดล้อมวัดธรรมกาย “เอหิปัสสิโก" (Come and See) ของ "ไก่ ณฐพล" ได้โดยไม่ต้องตัดทอน

ภาพจากวิดีโอ Nottapon Boonprakob - SocDoc Alumni Profile

หลังจากเมื่อวานนี้ (9 มี.ค.2564) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เรียกผู้กำกับสารคดีข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐปิดล้อมวัดธรรมกายเพื่อจับกุมพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมื่อปี 2560 เรื่อง “เอหิปัสสิโก" (Come and See) เข้าชี้แจงและอาจมีการห้ามฉาย

วันนี้ 10 มี.ค.2564 สมาคมผู้กำกับฯ เปิดเผยว่าสารคดีดังกล่าวผ่านเซ็นเซอร์แล้ว โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้เหตุผลว่า ต้องการให้เกิดการถกเถียงในกลุ่มคณะกรรมการ จึงให้มีการพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ไม่มีการเรียกผู้กำกับ ณฐพล บุญประกอบ หรือไก่ เข้าไปสอบถามตามที่ชี้แจงในขั้นแรก โดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่มีการตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ณฐพลได้ส่งภาพยนตร์ไปตรวจพิจารณา ที่สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐจากภาคส่วนต่างๆ มีบางคนที่ไม่อยากให้มีการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้

ภาพจากสารคดีเอหิปัสสิโกในวิดีโอของ 24th Busan International Film Festival

ทั้งนี้เอหิปัสสิโกของณฐพลเป็นสารคดีเข้าร่วมการประกวดในเทศการ Busan International Film Festival ครั้งที่ 24 เมื่อปี 2562 ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ด้วย