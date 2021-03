เครือข่ายสื่ออีสานเรียกร้ององค์กรวิชาชีพหามาตรการรักษาหลักการเสรีภาพสื่อ

เครือข่ายสื่อมวลชนอีสานออกแถลงการณ์งดใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชน เรียกร้ององค์กรวิชาชีพหามาตรการรักษาหลักการเสรีภาพสื่อ

21 มี.ค. 2564 เครือข่ายสื่อมวลชนอีสาน โพสต์แถลงการณ์เครือข่ายสื่อมวลชนอีสาน เรื่อง งดใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนและผู้ชุมนุมทางการเมือง ระบุว่าจากการชุมนุมของกลุ่ม REDEM ที่สนามราษฎร์และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อค่ำวานนี้ (20 มีนาคม 2564) โดยมีข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำราษฎรและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่กลับเกิดเหตุการณ์บานปลายกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมด้วยการใช้อาวุธ เช่น กระบอง และกระสุนยาง ส่งผลให้ประชาชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ และบุคลากรของสำนักข่าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับบาดเจ็บขณะทำหน้าที่รายงานข่าวต่อสาธารณะ ทั้งที่มีสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเป็นสื่อมวลชนภาคสนามที่กำลังปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้การสลายการชุมนุมของตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสากลที่ลงนามไว้กับองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยเฉพาะการประกาศเตือนก่อนการเข้าสลายการชุมนุม ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ชุมนุมรับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงก่อน จึงจะใช้ขั้นตอนจากเบาไปหาหนักได้

เครือข่ายสื่อมวลชนอีสานมีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิภาพการทำงานของสื่อมวลชนภาคสนามในเหตุการณ์และพื้นที่ใกล้เคียงการชุมนุม เครือข่ายฯ จึงมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดรับชอบสูงสุดต่อผลกระทบที่เกิดจากมาตรการรับมือการชุมนุม พึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้ความรุนแรงนอกจากไม่อาจหยุดความต้องการของประชาชนได้แล้ว ยังทำให้ความขัดแย้งนั้นร้าวลึกยิ่งกว่าเดิม ดอกผลแห่งความปรองดองมิอาจผลิบานท่ามกลางเปลวไฟ ซึ่งประเทศไทยเคยมีบทเรียนมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

และขอเรียกร้องว่าจากการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมดังกล่าวต่อประชาชนและสื่อมวลชน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำรัฐบาล และพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต้องรับผิดชอบต่อการออกคำสั่งในมาตรการดังกล่าว รวมถึงการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วย

2. ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระลึกไว้เสมอว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ก่อนใช้ความรุนแรงใดๆ กับประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน ควรทบทวนเสมอว่าอำนาจสั่งการนั้นชอบแล้วหรือไม่

3. สมาคมวิชาชีพสื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ควรร่วมหาทางออก เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยยืนยันหลักการที่ว่า “เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพประชาชน” ทั้งนี้การปล่อยให้สื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานภาคสนามรับผิดชอบชีวิตกันเอง แม้มีสัญลักษณ์ระบุชัดเจนว่าเป็น “สื่อมวลชน” ก็ไม่อาจพ้นจากความเสี่ยง ท่าทีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ด้วยจิตคาราวะ

เครือข่ายสื่อมวลชนอีสาน

นนทรัฐ ไผ่เจริญ Radio Free Asia/Benarnews

โกวิท โพธิสาร WAY Magazine

คำปิ่น อักษร นักสื่อสารพลเมือง

กฤษฎา ผลไชย

ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์

แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา

จามร ศรเพชรนรินทร์ Shots Doc

อติเทพ จันทร์เทศ The Isaan Record

หทัยรัตน์ พหลทัพ The Isaan Record

ณัฐชลี สิงสาวแห echo

ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ นักสื่อสารพลเมือง

ธีระพล อันมัย อาจารย์นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จนิสตา อาภาแสงเพชร The Isaan Record

อรสา ศรีดาวเรือง Way magazine

ปัญญา คำลาภ กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน

เดชา คำเบ้าเมือง ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

มิ่งขวัญ ถือเหมาะ นักสื่อสารพลเมือง

นาวิน สุขะพงษ์ ประชาชน

ธิกานต์ ศรีนารา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติ พันธภาค Voice tv

ถนอม ชาภักดี Khonkaen Manifesto and Ubon Agenda

ปราชญ์ มิ่งขวัญ ประชาชน