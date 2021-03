การต่อต้านของคนตัวเล็กผู้ไม่ยอมแพ้ในงานศึกษาของ James C. Scott | หมายเหตุประเพทไทย EP.358

ในประวัติศาสตร์ของการต่อต้านรัฐเรืองอำนาจหากไม่ใช่การต่อสู้ลุกฮือ แต่เป็นการแซะ หรืออำพรางหลีกเร้น นับเป็นการต่อต้านที่ได้ผลหรือไม่ หมายเหตุประเพทไทยเทปนี้ พูดถึงงานศึกษาของเจมส์ ซี สก็อตต์ ซึ่งศึกษาการต่อสู้ท้าทายในวิถีชีวิตประจำวันของชนพื้นเมืองในพื้นที่เทือกเขาสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เขาเรียกดินแดนนี้ว่า “Zomia” บอกเล่าผ่านผลงานอาทิ อาวุธของผู้ถูกกดขี่ (Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistance), ศิลปะของการไม่ถูกปกครอง (The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia), ต่อต้านธัญพืช (Against the Grain: A Deep History of the Earliest States) ฯลฯ

ซึ่งในอดีตกลุ่มชนบนพื้นที่สูงเหล่านี้ต่อต้านอำนาจครอบงำจากผู้มีอำนาจในที่ราบลุ่มด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ทำเกษตรหมุนเวียน การปลูกพืชกินหัวที่ผลของมันซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน เพื่อที่จะได้อพยพโยกย้ายหนีการเกณฑ์แรงงานและเก็บภาษีจากรัฐของผู้มีอำนาจในที่ราบลุ่ม

