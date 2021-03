รัฐบาลทหารพม่าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ขณะช่วยเหลือคนไร้บ้าน

รัฐบาลทหารพม่าจับกุม จนท.องค์กรการกุศล 3 รายที่ย่านหล่ายตายา นครย่างกุ้ง โดยพวกเขาถูกจับกุมขณะกำลังแจกจ่ายอาหารให้กับคนไร้บ้าน โดยย่านอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการประท้วงต่อต้านรัฐประหารอย่างดุเดือด และมีผู้เสียชีวิตเฉพาะย่านนี้มากกว่า 50 ราย ในขณะที่องค์กรการกุศลเหล่านี้ยังค่อยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอีกด้วย

แฟ้มภาพ มะสเวโมน (สวมเสื้อกั๊กเขียว) ประธานองค์กรการกุศลสุขะการี ขณะช่วยเหลือผู้ประท้วงที่ได้รับบาดเจ็บ (ที่มา: Myanmar Now)

สำนักข่าวอิระวดี รายงานว่าสมาชิกกลุ่มทำงานการกุศลด้านมนุษยธรรมสุขะการี 3 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงพม่าจับกุมตัวที่เขตหล่ายตายา นครย่างกุ้ง ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา โดย 1 ในผู้ที่ถูกจับกุมนี้มีประธานขององค์กรการกุศลดังกล่าวรวมอยู่ด้วย

องค์กรดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนักข่าว มะสเวโมน ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการจัดหาบริการสาธารณสุข การจัดงานศพ และจัดหาอาหารให้กับประชาชนที่ยากจน ในเขตหล่ายตายา ซึ่งเป็นย่านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง มีแรงงานย้ายถิ่นอยู่หลายแสนคน ส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในที่พักพิงของคนไร้บ้าน นอกจากนี้ในเขตหล่ายตายาก็เป็นพื้นที่ประท้วงต่อต้านการรัฐประหารอย่างเหนียวแน่น โดยก่อนหน้านี้เมื่อ 14 มี.ค. มีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสังหารผู้อาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50 ราย โดยคนทำงานในองค์กรการกุศลเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้ประท้วงที่ได้รับบาดเจ็บจากการปราบปรามอีกด้วย

การจับกุมคนทำงานบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่สะพานปันหล่าย ในช่วงที่เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลกำลังแจกจ่ายอาหารให้กับผู้คนในที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน

รายงานของเมียนมานาวระบุว่า ประธานขององค์กรสุขะการี ถูกฟ้องด้วยมาตรา 505 (a) ประมวลกฎหมายอาญาพม่า ในข้อหาสนับสนุนขบวนการ CDM ต่อต้านรัฐบาลทหาร และใช้เงินขององค์กรผิดวัตถุประสงค์

ก่อนหน้านี้ เคยมีรายงานที่เจ้าหน้าที่ทหารพม่าก่อเหตุใช้กำลังคุกคามทำร้ายอาสาสมัครด้านการกุศลมาก่อน เหตุเกิดที่เขตโอกกลาปะเหนือ ของนครย่างกุ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลทำร้ายร่างกายอาสาสมัคร 4 คน ด้วยการเตะ ทุบตีด้วยพานท้ายปืนไรเฟิล ก่อนที่จะจับกุมพวกเขาในช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังปราบปรามผู้ชุมนุม นอกจากนี้ยังมีการทำลายรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์กรการกุศลด้วย

