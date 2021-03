Happiest Season และปมเปิดเผยเพศวิถี | หมายเหตุประเพทไทย EP.359

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พูดถึงภาพยนตร์ Happiest Season (2020) และพูดถึงฉากของตัวละครหลัก Come out หรือการเปิดเผยเรื่องเพศวิถีกับครอบครัวว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยน ทั้งนี้การ Come out ทำหน้าที่ในทางวัฒนธรรมและหมุดหมายสำคัญของชุมชน LGBT เช่นกัน ในเมื่อเทศกาลในโลกกระแสหลักยังเน้นส่งเสริมคุณค่าแบบรักต่างเพศ (Heterosexuality) โดยไม่มีเปิดพื้นที่เพียงพอให้กับชุมชน LGBT

