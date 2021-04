ศิลปินทั่วโลกร่วมแสดงออกผลงาน "ชูสามนิ้ว" สนับสนุนผู้ประท้วงในพม่า

กลุ่มศิลปินในพม่าจัดโครงการขอการสนับสนุนจากศิลปินทั่วโลกในการแสดงออกเชิงต่อต้านรัฐประหารในพม่า ทำให้มีศิลปินจำนวนมากส่งผลงานศิลปะการชูสามนิ้ว ที่เป็นสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการทั้งในไทยและพม่ารวม 954 ชิ้นงาน จาก 23 ประเทศ

การชูสามนิ้วเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการเรียกร้องประชาธิปไตยที่แพร่กจะจายจากไทยไปสู่ขบวนการในพม่า มีที่มาและแรงบันดาลใจจากการแสดงออกต่อต้านในภาพยนตร์เรื่อง ฮังเกอร์ เกม ซึ่งหลังจากที่กองทัพพม่าทำการรัฐประการยึดอำนาจในครั้งล่าสุดเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา กลุ่มศิลปิน กวี นักวาดการ์ตูนทั้งหลายก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ออกไปต่อสู้ท้าทายเผด็จการบนท้องถนน และยังมีการจัดแคมเปญรณรงค์ในชื่อ "ชูสามนิ้ว" โดยการขับเคลื่อนศิลปินทั่วโลกให้แสดงออกสนับสนุนผู้ประท้วงในพม่าด้วย

เพจอาร์ตฟอร์ฟรีดอม (เมียนมาร์) รวบรวมผลงานศิลปะต่างๆ จากสมาขิก 6,000 ราย ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์, ผลงานกราฟฟิก ที่แจกจ่ายเอาไว้ให้กลุ่มผู้ประท้วงนำไปใช้งานได้ฟรีๆ โดยที่ศิลปินจำนวนมากนำสัญลักษณ์การชูสามนิ้วเข้าไปอยู่ในงานของพวกเขาด้วย

การรณรงค์นี้มาจากการร่วมมือกันระหว่าง Latt Thone Chaung จากอาร์ตฟอร์ฟรีดอมเมียนมาร์ กับองค์กรนักเขียนการ์ตูนวิชาชีพ มีเป้าหมายต้องการส่งเสริมการตระหนักรู้ในประเด็นพม่าของสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยของพม่าโดยตรง จนถึงวันที่ 29 มี.ค. มีผลงานศิลปะที่รวบรวมได้จากผู้คน 23 ประเทศ รวมแล้ว 954 ชิ้นงาน

ขบวนการศิลปะนี้ยังระบุอีกว่านอกจากเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นในพม่าแล้ว พวกเขายังมีความเร่งด่วน

ถึงแม้ว่าขบวนการประท้วงในพม่าจะถูกปราบปรามอย่างหนัก โดยที่ฝ่ายเผด็จการทหารใช้กำลังเข่นฆ่าประชาชนเสียชีวิตจำนวนมากรวมแล้วมากกว่า 500 ราย แต่ศิลปินพม่าก็แถลงว่าตราบใดที่ยังเห็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์อย่างการชูสามนิ้วเช่นนี้ ตราบนั้นก็ยังคงมีความหวัง

"เมื่อพวกเราเห็นใครสักคน แล้วพวกเราก็ชูสามนิ้ว พวกเรารู้ว่าขบวนการยังคงมีชีวิตอยู่ ยังคงมีความหวังอยู่ ... เมื่อเล็งเห็นความกลมเกลียวกันน่าทึ่งของผู้คนจากผลงานศิลปะจำนวนมาก และการสนับสนุนที่มาถึงพวกเราโดยที่ไม่มีใครร้องขอ" Nyi Maw ศิลปินชาวพม่าแถลงในเรื่องนี้

Nyi Maw ยังอ้างอิงคำพูดของศิลปินชาวพม่าอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า Raven ในเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ประท้วงจำนวนมากว่า "มีอะไรมากมายถูกช่วงชิงไปจากพวกเราตลอดช่วงมากกว่า 60 ปีที่ผ่านมา ฉันไม่อยากกลับไปอีกแล้ว ฉันไม่อยากให้ลูกๆ ของเราต้องกลายเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นฉันจึงทำเพื่อตัวเอง และเพื่อลูกๆ ของพวกเรา"

ศิลปินอีกรายหนึ่งคือ โนเบล ออง กล่าวว่าพวกเขาอยากให้ชาวพม่าได้รู้ว่ามีแรงสนับสนุนจากคนทั่วโลก ทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องและพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยว

ก่อนหน้านี้สมาคมนักเขียนพม่า (PEN Myanmar) เคยเรียกร้องให้ศิลปินนอกพม่าให้ช่วยเหลือพวกเขาในากรต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยระบุว่าถึงแม้สุดท้ายแล้วคนที่ควรจะแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงประเทศพม่าควรจะมาจากประชาชนชาวพม่าเอง แต่ในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้มีวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ในพม่าพวกเขาก็อยากเรียกร้องให้เพื่อนร่วมโลกและชุมชนศิลปะทั้งหลายยืนหยัดแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการต่อสู้ของพวกเราและสนับสนุนคนที่กำลังต้องการแรงสนับสนุน

มีศิลปินจำนวนมากในพม่าที่เข้าร่วมกับขบวนการผู้ประท้วงเพื่อท้าทายรัฐบาลเผด็จการรวมถึงการใช้ศิลปะเป็น "อาวุธในการแสดงออกต่อต้านอำนาจ" แคมเปญอย่างศิลปะ "ชูสามนิ้ว" จากศิลปินพม่าจึงย้ำเตือนให้เห็นการสนับสนุนจากผู้คนตามที่ต่างๆ ของโลกที่มีต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชาวพม่า

