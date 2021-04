Thailand Zocial Awards : 'ทนายอานนท์' ถูกยกเป็นบุคคลแห่งปี สาขา SOCIAL MOVEMENT 

Thailand Zocial Awards 2021 อานนท์ นำภา ถูกยกเป็นบุคคลแห่งปี สาขา SOCIAL MOVEMENT ขณะที่ ส.ส.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้บุคคลแห่งปี สาขา POLITICS

8 เม.ย.2564 Future Trends รายงานว่า Thailand Zocial Awards 2021 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลในวงการบันเทิงที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโลกโซเชียล

โดยมีรางวัลที่น่าสนใจ คือ PERSON OF THE YEAR สาขา SOCIAL MOVEMENT ได้แก่ อานนท์ นำภา และ PERSON OF THE YEAR สาขา POLITICS ได้แก่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล

สำหรับอานนท์นั้น เป็นทนายความสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ปัจจุบันเป็นนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังหรือไม่ให้ประกันตัวโดยที่ยังไม่มีคำพิพากษา จากคดีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือ ม.112 และคดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปี 63 โดยที่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 อานนท์กล่าวปราศรัยบนเวทีชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มประชาชนปลดแอกและเครือข่ายภาคี grnjvเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำพาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง เน้นย้ำไปที่การแก้ไข ม.112 และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ โดยทนายอานนท์และ แกนนำราษฎรถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.จนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับ THAILAND ZOCIAL AWARDS ทางเว็บไซต์อธิบายตนเองไว้ว่าเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียลที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียล โดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม, บุคคลบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนา ZOCIAL METRIC เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การวัดผลผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวงเพื่อความสมบูรณ์ของผลการตัดสิน งาน THAILAND ZOCIAL AWARDS ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2013 ในนามบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

