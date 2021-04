กวีประชาไท: อิสระแลเที่ยงธรรม์ กระนั้นหรือ

Right to a fair trial is Basic Right !

"สิทธิในความเสมอภาค" ต่อหน้าศาล

เท่าเทียมเข้าถึงยุติธรรมกระบวนการ

โดยพื้นฐานถูกปฏิบัติเหมือนๆ กัน ?

มีความเป็นอิสระเชิง "บุคคล"

ถูกคุกคาม-แทรกแซง,เพราะตนทำหน้าที่นั้น ?

มีความเป็นอิสระเชิง "สถาบัน"

ภายใต้ประกัน "หลักการแบ่งแยกอำนาจ" ?

ตัดสินโดยอำเภอใจ-ไร้เหตุผล ?

ลำเอียงเพียงตนรัก-โกรธ-เขลา-ขลาด ?

ส่วนได้เสียทรัพย์สิน,สัมพันธ์,เครือญาติ ?

Prejudge-ปฏิปักษ์ ? มีก็ปราศจากเที่ยงธรรม์

แสดงออกส่วนบุคคลในผลแห่งคดี ?

สัมผัสพยานก็ชอบที่จะพิพากษากรณีนั้น

แสดงให้ปรากฏว่า บริสุทธิ์-ยุติธรรม์ ?

ควรมิควร ! ข้าแต่ท่านที่...เคารพ !

เชื่อมั่น-ศรัทธา ?