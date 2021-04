ทหารผ่านศึกคนข้ามเพศอังกฤษ คืนเหรียญตราประท้วงรัฐบาลอนุรักษ์นิยมปฏิบัติต่อชาวทรานส์ฯ

ทหารผ่านศึกคนข้ามเพศในอังกฤษประกาศคืนเหรียญตราเกียรติยศเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลอนุรักษ์นิยมของอังกฤษยังปล่อยให้มีอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับ โดยส่งจดหมายเปิดผนึกระบุถึงเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน โดยตรง

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เปิดให้คนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆ เข้ารับราชการทหารได้อย่างเปิดเผยมาเป็นเวลามากกว่า 2 ทศวรรษแล้ว แต่ในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน โดยทหารผ่านศึกคนข้ามเพศที่เคยผ่านสงครามอัฟกานิสถานก็ระบุถึงความ "น่ารังเกียจ" ของรัฐบาลที่ไม่ทำตามสัญญาในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงลดอุปสรรคที่กีดกันไม่ให้คนข้ามเพศสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ รวมถึงการที่รัฐบาลไม่ยอมปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกฎหมายการรับรองเพศสถานะ

My friend who is a veteran wishes for me to share this anonymised letter she sent yesterday. She would like maximum visibility and publicity of this but to not be named. pic.twitter.com/yka4KxpWeJ

— Ada Hashtag Bowsette (@Ada_Grrrl) April 11, 2021