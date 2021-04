'ยืนหยุดขัง112นาที' กระจายไปเชียงใหม่ อยุธยา ลำพูน อุบล พระยังคงอดอาหารร้องสิทธิประกันหน้าศาลอาญา

กิจกรรม 'ยืนหยุดขัง112นาที' เรียกร้องสิทธิประกันตัวนักโทษการเมือง กระจายไปเชียงใหม่ อยุธยา ลำพูน อุบลฯ ขณะที่ สมณะดาวดิน ยังคงอดอาหารเรียกร้องหน้าศาลอาญา 'ราษมัม' นัดพรุ่งนี้ไปยืน หยุด ขัง หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

16 เม.ย.2564 ช่วงเย็นวันนี้ ที่บริเวณหน้าศาลฎีกา พลเมืองโต้กลับ Resistant Citizen และ ศิลปะปลดแอก - FreeArts จัดกิจกรรม "ยืนหยุดขัง112นาที" เป็นวันที่ 24 แล้ว เพื่อเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาทางการเมือง โดยมี ชาญวิทย์ เกษตรศิริมาร่วมอ่านแถลงการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรม พร้อมมอบหนังสือ 'ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป' ฝากไปให้ เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ และรุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มราษฎรที่ถูกขังในเรือนจำโดยไม่ได้รับสิทธิประกันตัวระหว่างสู้คดี

ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมยืนหยุดขัง112นาที เป็นวันที่ 2 แล้ว นอกจากนี้ยังมีที่ ศาลากลางหลังเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ที่หน้าศาลจังหวัดลำพูน มีผู้หญิงยืนชูข้อความ "กินข้าวเถิดลูก ถึงอย่างไรแม่ก็จะยืน" และยังมี ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

เพจ 'ราษฎร' โพสต์ว่า 17 เม.ย.นี้ เวลา 17.00 น. ราษมัม จะไปยืน หยุด ขัง หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ขณะที่หน้าศาลอาญา รัชดา หลังจาก ตำรวจเข้าจับกุม "บาส" มงคล ถิระโคตร นักกิจกรรมที่อดอาหารหน้าศาลอาญา รัชดา เรียกร้องความเป็นธรรมและให้สิทธิประกันตัวแก่นักโทษทางการเมือง เป็นวันที่ 3 ซึ่งตำรวจแสดงหมายจับคดี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงรายที่ 42/2564 ลงวันที่ 14 เม.ย. ความผิดข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ หรือ ม.112 และนำเข้าสู่ระบบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เขาถูกควบคุมตัวไป สน.พหลฯ ก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีที่เชียงรายนั้น สมณะดาวดิน ปฐวัตโต นั่งอดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องขังคดีทางการเมือง โดยสมณะดาวดิน กล่าวว่าการอดอาหารของตนถือว่าเป็นการรับไม้ต่อจาก มงคล

ซึ่งวันนี้ สมณะดาวดิน ยังคงนั่งอดอาหารอยู่บริเวณเดิม

จากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า หลังการกลับมาบังคับใช้ม.112 อีกครั้งในช่วงปลาย พ.ย. 63 จนถึงวันที่ 1 เม.ย.64 พบว่ามีผู้ถูกดำเนินคดีม.112 ไปแล้วอย่างน้อย 82 คน ใน 74 คดี และ พรพิมล (สงวนนามสกุล) แม่ค้าขายของออนไลน์ อายุ 22 ปี ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดี หมิ่นประมาทกษัตริย์ หรือ ม.112 รายล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนเม.ย.นี้ นับเป็นผู้ถูกคุมขังระหว่างการต่อสู้คดีการเมืองช่วงเวลานี้เป็น รายที่ 20 โดยเป็นคดีตาม ม. 112 รายที่ 13

แถลงการณ์ของชาญวิทย์ เกษตรศิริ ที่ร่วม "ยืนหยุดขัง112นาที" หน้าศาลฎีกา

เรียบเรียงจากเพจ : พลเมืองโต้กลับ Resistant Citizen, ราษฎร, We, The People, คณะอุบลปลดแอก - Ubon New Gen Democracy และลำพูนปลดแอก