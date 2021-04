นศ.พม่า ม.มหิดล ร่วมชุมนุมต้าน รปห. ถูกจับไม่ทราบชะตากรรม

ผุดแคมเปญ #FreeSawLin เรียกร้องปล่อยตัว 'ซอลินเต็ด' นศ.ป.โท ชาวพม่าเชื้อสายกะเหรี่ยง กลับไปทำวิทยานิพนธ์ที่บ้านเกิด แล้วเข้าร่วมชุมนุมต้านรัฐประหารพม่า ก่อนมีข่าวถูก จนท.จับ จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม

ใบหน้าของซอลินเต็ด นักศึกษาปริญญาโท ชาวพม่าเชื้อสายกะเหรี่ยง (ที่มา กลุ่มเฟซบุ๊ก Free Saw Lin)

19 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวประชาไทได้รับแจ้งว่า ซอลินเต็ด (Saw Lin Htet) นักศึกษาชาวพม่าเชื้อสายกะเหรี่ยง และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเยาวชนกะเหรี่ยง (Karen Free Youth) ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Human Rights and Democratisation สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกตำรวจพม่าจับกุมหลังกลับบ้านเกิดไปทำวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประท้วงต้านรัฐประหาร ปัจจุบัน ครอบครัวของเขาไม่สามารถติดต่อซอลินเต็ดได้

ผู้สื่อข่าวประชาไท ติดต่อไปที่ เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสอบถามเรื่องราวของซอลินเต็ด ซึ่งเป็นนักศึกษาในสถาบันฯ

เบญจรัตน์ กล่าวว่า ซอลินเต็ด กลับประเทศบ้านเกิดไปเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ขณะที่อยู่ในประเทศพม่า ซอลินเต็ด ก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมประท้วงต้านรัฐประหาร หลังกองทัพพม่ายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อเช้าตรู่วันที่ 1 ก.พ. 2564

เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 มี.ค.64 ขณะที่เขากำลังขับรถยนต์กลับบ้านในเมืองพะอัน เมืองหลวง รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา พร้อมกับลูกสาววัย 4 ขวบ แต่ขณะกลับบ้าน ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรียกให้หยุด และตรวจค้นภายในรถยนต์โดยไม่มีหมายค้น ซึ่งทหารพบเอกสารต่อต้านรัฐบาลในรถของเขา จึงทำให้เขาถูกจับกุมตัว ด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายมาตรา 505[a] ซึ่งระบุว่า ใครก็ตามที่ให้ความคิดเห็น อันจะก่อให้เกิดความหวาดกลัว หรือเผยแพร่ ‘ข่าวลวง’ หรือ ‘ปลุกปั่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้กระทำอาชญากรรมต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล’ ถือว่ามีความผิด อาจถูกจำคุกสูงสุด 3 ปี

ประมวลกฎหมายอาญา เมียนมา มาตรา 505[a] ถือเป็นกฎหมายที่ถูกใช้เพื่อเล่นงานผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับกองทัพพม่า โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ นักข่าว ตลอดจนคนดังวงการบันเทิง ที่ออกมาเรียกร้องให้สาธารณชนเข้าร่วมขบวนการอารยขัดขืนจะถูกทางการตั้งข้อหา 505[a] เป็นส่วนมาก ขณะที่ดาราและนายแบบชื่อดังชาวเมียนมาที่คนไทยส่วนใหญ่น่าจะคุ้นหูมาบ้าง ไป่ต่านคูน ก็ถูกกฎหมายตัวนี้เล่นงานเช่นกัน

วันที่ 6 เม.ย.64 เขาถูกนำตัวมาที่ศาลเพื่อพิจารณาคดี แต่ก็ไม่ได้ถูกพิจารณาคดีในวันนั้นเนื่องจากมีการพิจารณาคดีนักโทษเยอะมาก จนศาลไม่สามารถทำงานทันภายในวันเดียว เย็นวันเดียวกัน ภรรยาของซอลินเต็ดสังเกตุว่าตัวของซอลินเต็ดไม่ได้อยู่ในรถที่นำนักโทษกลับเรือนจำ เธอจึงพยายามไปตามหาตัวเขากับหน่วยงานต่างๆ โดยเธอไปหาทั้งที่เรือนจำ และสถานีตำรวจ ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนทราบว่าซอลินเต็ดอยู่ที่ไหน นับแต่นั้นเป็นต้นมา ครอบครัวของซอลินเต็ดก็ไม่ได้ข่าวคราวของเขาอีกเลย

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คนรอบตัวของเขากังวลต่อชีวิตและสวัสดิภาพของซอลินเต็ดเป็นอย่างมาก ขณะที่เบญจรัตน์ กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือซอลินเต็ด ได้มีการส่งเรื่องให้ ผู้รายงานพิเศษต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่าของสหประชาชาติ (UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar) แล้ว ซึ่งทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) รับเรื่องไปเมื่อ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ภรรยาและลูกสาวของเขาต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยความกังวลว่าจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐเล่นงาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2564 กลุ่มเพื่อนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ ม.มหิดล ของซอลินเต็ด ร่วมกันตั้งกลุ่มสาธารณะ ‘Free Saw Lin’ บนสื่อโซเชียลมีเดีย ‘เฟซบุ๊ก’ เพื่อช่วยเหลือซอลินเต็ดหลังจากเขาถูกทหารพม่าจับกุม และวันที่ 8 เม.ย. 2564 ทางกลุ่ม Free Saw Lin ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสวัสดิภาพของซอลินเต็ด พร้อมกับเรียกร้องรัฐบาลพม่า ให้ซอลินเต็ด และนักโทษการเมืองทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามที่กฎหมายระบุ และขอให้นักโทษการเมืองสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้สิทธิ์พบทนายความ และขอให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างยุติธรรม

“ทางกลุ่มมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของซอลินเต็ด ซึ่งขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวโดยไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอก ขณะที่สภาพร่างกายของเขามีความเปราะบาง ซึ่งเป็นผลจากในสมัยเด็กเขาเคยป่วยเป็นวัณโรค การขาดสิทธิ์พบทนายและสมาชิกครอบครัวชองซอลินเต็ดถือเป็นการละเมิดสิทธิของเขาในฐานะผู้ต้องหา และเป็นผู้ถูกริดรอนเสรีภาพ

“ดังนั้น เราร้องขอให้รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา อนุญาตให้ซอลินเต็ด และผู้ถูกควบคุมตัวด้วยข้อหาทางการเมืองคนอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

“เราเรียกร้องให้พวกเขาสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยได้สิทธิการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อว่าความคดีให้พวกเขาในศาล และได้รับการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

“นอกจากนี้ ประชาชนทุกคนสามารถช่วยซอลินเต็ดได้ ด้วยการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็ก #FreeSawLin และ #WhatshappeninginMyanamar หรือแชร์โพสต์สาธารณะของกลุ่ม Free Saw Lin และแท็กสถานทูต นักกิจกรรม และผู้สื่อข่าว

“เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ถึงสถานทูตทั่วโลก ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทางกลุ่ม Free Saw Lin เพื่อขอแบบฟอร์มที่ทางกลุ่มเตรียมไว้ให้ และใช้เวลาส่งไม่เกิน 30 วินาทีเท่านั้น

“สุดท้าย สามารถติดตามข่าวคราวและกิจกรรมของกลุ่มผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ‘เฟซบุ๊ก’ @freesawlin หรือติดตามทวิตเตอร์ (@FeeSawLinHtet)” ข้อความบางส่วนจากแถลงการณ์ของกลุ่ม Free Saw Lin ในเฟซบุ๊ก