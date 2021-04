ตม. ขยายเวลาพิจารณาวีซ่า 'เดวิด สเตร็คฟัส' 15 วัน ระบุ เอกสารเยอะ เพิ่งผ่านหยุดยาว

ตม. ขอนแก่นขยายเวลาพิจารณาเอกสารวีซ่าเดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการอเมริกันผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ม.112 ออกไป 15 วัน ระบุ เอกสารมีจำนวนมาก และเพิ่งผ่านช่วงหยุดสงกรานต์ ย้ำ ตม. ไม่เกี่ยวข้องการเมือง ยกเลิกวีซ่าเพราะ มข. ส่งหนังสือเลิกจ้างมา

เดวิดในห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 15.00 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ที่ห้องประชุมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ปรีชา กองแก้ว รองผู้บังคับการ ตม. ภาค 4 และ พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ กุลศักดิ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงความคืบหน้าเรื่องวีซ่าทำงานของเดวิด สเตร็คฟัส หลังถูกเลิกจ้างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก ประกอบเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตม. ขอนแก่นขอจึงขยายเวลาพิจารณาเอกสารออกไป 15 วัน จึงขอนัดมาฟังผลวีซ่าวันที่ 3 พ.ค.

"ยืนยันว่า ตม.ขอนแก่นทำตามขั้นตอน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและคุณเดวิดไม่ได้เป็นบุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ. คนต่างด้าว ดังนั้นขั้นตอนการขอวีซ่าจึงไม่น่าจะมีปัญหา" สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ณัฐพงษ์ยืนยันว่า ทาง ตม. ขอนแก่นไม่เคยเข้าไปกดดัน มข. ให้ยกเลิกวีซ่าเดวิด แต่ ตม. ขอนแก่นได้รับจดหมายจากมหาวิทยาลัยว่ามีการเลิกจ้างแล้วจึงดำเนินการยกเลิกวีซ่าตามการประสานงานของหน่วยงานราชการ

อนึ่ง เดวิดถูกเลิกจากการเป็น ผอ.โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา CIEE เมื่อวันที่ 18 ก.พ. มีผล 19 มี.ค. และได้ยื่นขอวีซ่าทำงานใหม่ที่กับ บมจ.บัฟฟาโล่ เบิร์ด โปรดักชั่นส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารเว็บไซต์ The Isaan Tecord เดิมทีมีกำหนดนัดฟังผลวันนี้ (19 เม.ย.)

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีตำรวจเข้าไปพบกับอธิการบดี มข. และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ก่อนมีการยกเลิกสัญญาดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นหลังเดวิดเข้าร่วมงานอบรมเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน ซึ่งมีนักกิจกรรมและนักวิชาการเข้าร่วมเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

เมื่อ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา มติชนรายงานว่า รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. ได้ชี้แจงว่าทาง มข. ได้ยกเลิกสัญญาของเดวิดจริง โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง CIEE ซึ่งเป็นองค์กรภายนอกกับ มข. โดยไม่เคยมีสัญญาจ้าง ทาง มข. ไม่ได้เป็นผู้ยกเลิกโครงการ CIEE และเมื่อมีการยกเลิกโครงการ ทางคณะฯ ก็เห็นว่าไม่มีความก้าวหน้าในงานที่ตกลงกันไว้ จึงแจ้งขอยกเลิกสัญญา และไม่เคยมีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐใดๆ มาพบหรือกดดันอธิการบดีและคณบดี

ประชาไทติดต่อ รศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. เมื่อ 19 เม.ย. แต่ไม่ได้รับการตอบรับ

เดวิดเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของไทย เมื่อปี 2553 เขาเคยเขียนหนังสือวิชาการชื่อ "การนำความจริงขึ้นพิจารณาคดีในประเทศไทย: การหมิ่นประมาท ล้มล้างการปกครอง และกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (Truth on Trial in Thailand: Defamation, treason and lèse-majesté)"