หลากวิธีการที่ชาวฮ่องกงใช้แสดงออกสนับสนุนประชาธิปไตย นอกจากการประท้วงบนท้องถนน

นับตั้งแต่การระบาดหนักของ COVID-19 รวมถึงการปราบปรามผู้คนโดยอ้ างใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ จากจีน ทำให้ชาวฮ่องกงต้องปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์และวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกเพื่อประท้วงต่อต้ านอำนาจนิยมจากรัฐบาลหุ่นเชิดจี นแผ่นดินใหญ่ ตั้งแต่การต่อคิวหน้าศาลที่ถู กห้ามเข้า การเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจของฝ่ ายประชาธิปไตย บอยคอตต์เผด็จการ รวมถึงวิธีการอื่นๆ

ในช่วงที่ชาวฮ่องกงต้องเผชิญกั บการบีบเค้นจากการบังคับใช้ กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจี นและมาตรการลิดรอนสิทธิเสรี ภาพอื่น มีการจัด "วันการศึกษากฎหมายความมั่นคง" เป็นครั้งแรกในวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา และในวันที่ 16 เม.ย. ก็มีการตัดสินให้จิมมี ไหล เจ้าของสื่อสายประชาธิปไตยต่อต้ านจีนแอปเปิลเดลีและฝ่ายประชาธิ ปไตยอาวุโสอีก 2 คน ต้องโทษจำคุก 6-8 เดือน จากความผิดฐานเข้าร่วมการชุมนุ มที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีนักกิจกรรมอี กหลายคนที่ถูกจับกุมและรอการถู กดำเนินคดีอยู่ภายใต้รัฐบาลฮ่ องกงที่มีจีนแผ่นดินใหญ่ชั กใยอยู่ ท่ามกลางบรรยากาศบีบเค้นเช่นนี้ กลุ่มผู้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิ ปไตยในฮ่องกงก็ยังคงหาวิธี การใหม่ๆ ในการแสดงออกต่อต้านและทำให้เสี ยงของพวกเขาเป็นที่รับรู้ได้ยิน มีสื่อฮ่องกงฟรี เพรสและโกลบอลวอยซ์ได้เรียกเรี ยงวิธีการเคลื่อนไหวของชาวฮ่ องกงที่ถูกมองว่า "ครีเอท" ไว้ดังนี้

เข้าคิวหน้าศาลเพื่อให้กำลั งใจผู้ถูกดำเนินคดี แม้จะถูกสั่งห้ามเข้า

ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมามีประชาชนหลายร้อยเข้ าคิวหน้าศาลเวสท์เกาลูนเพื่ อแสดงการสนับสนุนกลุ่มสนับสนุ นประชาธิปไตย 47 รายที่ถูกดำเนินคดีภายใต้ กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ จากการที่พวกเขาเข้าร่วมการเลื อกตั้งรอบแรกนับตั้งแต่ที่มี การเลื่อนการเลือกตั้งสภานิติบั ญญัติมาก่อนหน้านี้

ถึงแม้จะเข้าศาลไม่ได้เพราะถู กห้ามผู้คนเหล่านี้ประท้วงด้ วยการสวมชุดดำเพื่อแสดงความเป็ นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วยืนต่ อคิวเสมือนจะรอเข้าศาลเป็ นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อแสดงออกถึ งจุดยืนของพวกเขา

อีกทั้งถึงแม้จะมีการวางกำลั งแน่นหนาและมีตำรวจคอยเตื อนพวกเขา แต่ประชาชนเหล่านี้ก็ตะโกนคำขวั ญเดิมในการประท้วงต่อต้ านอำนาจนิยมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคือ "ข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ไม่น้อยไปกว่านั้น" และ "ปลดปล่อยฮ่องกง การปฏิวัติในช่วงเวลาของพวกเรา" ซึ่งเป็นคำขวัญที่อาจจะละเมิ ดกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจี น

สนับสนุนร้านค้าฝ่ายประชาธิปไตย

นอกจากการต่อคิวหน้าศาลแล้ว เมื่อไม่นานนี้ยังเคยมีกรณีที่ ชาวฮ่องกงต่อคิวซื้อสินค้ าแสดงการสนับสนุนร้านขายสินค้ าชาวไทย AbouThai หลังจากที่ร้านค้าแห่งนี้ถูกบุ กตรวจค้นจากศุลกากรโดยอ้างเรื่ องการไม่ติดคำเตือนฉลากสินค้ าบางชิ้นแต่ก็มีการตั้งปมว่ามี การใช้กำลังอย่างไม่สมสัดส่ วนในเรื่องนี้และร้านค้าแห่งนี้ เป็นร้านที่สนับสนุนกลุ่มเรี ยกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วย

เรื่องของ AbouThai ยังสะท้อนได้ถึงวิธีการเคลื่ อนไหวที่ชาวฮ่องกงใช้ร่วมกั บการเคลื่อนไหวอื่นๆ มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือการอุ ดหนุนร้านค้าที่สนับสนุนประชาธิ ปไตยและบอยคอตต์ร้านค้าที่สนั บสนุนอำนาจนิยมหรือจีนแผ่นดิ นใหญ่ในแบบที่เรียกว่า Yellow Economy ซึ่งจะมีชาวเน็ตฮ่ องกงคอยวางรายชื่อว่าร้ายค้ าไหนเข้าข่าย "ร้านค้าสีเหลือง" ที่สนับสนุนประชาธิปไตย ร้านค้าไหนเข้าข่าย "ร้านค้าสีน้ำเงิน" ที่สนับสนุนอำนาจนิยมและจีนแผ่ นดินใหญ่

วิ่งไล่ตามรถตู้ที่คุมขังผู้ชุ มนุม

สำนักงานความมั่นคงฮ่องกงระบุว่ ามีการจับกุมประชาชนผู้ประท้ วงกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ ามแดนไปแล้วรวม 10,242 มีผู้ถูกดำเนินคดีหรือกำลังอยู่ ในขั้นตอนการดำเนินคดี 2,521 ราย ซึ่งการประท้วงกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดนดังกล่าวนี้เป็ นชนวนแรกที่ก่อให้เกิ ดขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้ องประชาธิปไตยฮ่องกงตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

ท่ามกลางการที่ผู้คนถูกจับกุ มและถูกส่งตัวขึ้นศาลอยู่เรื่ อยๆ นี้ทำให้มีผู้คนบางส่วนใช้วิธี การประท้วงด้วยการวิ่งไล่ ตามรถตู้ที่ออกจากศาล พร้อมทั้งตะโกนแสดงการสนับสนุ นพวกเขา ในขณะที่บางคนกลายเป็น "ผู้คอยเฝ้าดูศาล" ซึ่งเข้าฟังการพิจารณาคดีอยู่ เสมอๆ

จากการที่มีข่าวและข้อมูลเกี่ ยวกับในคุกออกมาอย่างจำกัด ทำให้สมาคมช่วยเหลือนั กโทษการเมืองให้ที่อยู่แก่ ประชาชนในการให้พวกเขาส่ งจดหมายให้ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำในลั กษณะของ "เพื่อนทางจดหมาย" หรือ pen pals เพื่อให้ผู้ต้องขังรับรู้เรื่ องราวของโลกภายนอกได้ รวมถึงรวบรวมขนมและเครื่องมื อทำความสะอาดให้นักโทษเหล่านี้

ชุมนุมแบบเว้นระยะห่าง

การประท้วงของชาวฮ่องกงมีการปรั บเปลี่ยนตามมาตรการป้องกั นการระบาดของ COVID-19 ด้วยการจัดให้มีการชุมนุมกลุ่ มที่เล็กลง ในกรณีที่มีจำนวนผู้ชุมนุ มมากเกินกำหนดก็จะจัดให้มี การวางระยะห่างทางสังคมโดยให้ยื นห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร

แต่ถึงกระนั้นสมาชิก 8 รายจากกลุ่มสมาคมสังคมนิ ยมประชาธิปไตยและพรรคแรงงานก็ถู กสั่งจำคุกเป็นเวลา 14 วันและรอลงอาญา 18 เดือน ในเรื่องที่พวกเขาจัดการชุมนุ มแบบเว้นระยะห่างในวันแรงงานปี 2563

มีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันนี้ ในกรณีอื่นๆ คือการวางดอกไม้, ขนมปังสัปปะรด และของที่ระลึกต่างๆ ในจุดประท้วงที่มีผู้ประท้วงเสี ยชีวิตในปี 2562

การลาออกประท้วงหมู่

ในเดือน พ.ย. 2563 เคยมีกรณีที่ผู้แทนฯ ฝ่ายประชาธิปไตยในสภานิติบัญญั ติฮ่องกงลาออกหมู่เพื่อประท้ วงหลังจากที่รัฐบาลตัดสิทธิ์นั กการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย 4 ราย โดยอ้างจากข้อมติที่ระบุว่ารั ฐบาลมีสิทธิไล่นักการเมืองที่ถู กมองว่าเป็นภัยต่อความมั่ นคงของชาติออกได้

ป้ายประท้วงเปล่า

หลังจากที่มีการบังคับใช้ กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ ทำให้คำขวัญการประท้วงบางอย่าง เช่น "ปลดปล่อยฮ่องกง การปฏิวัติในช่วงเวลาของพวกเรา" ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทำให้มีผู้ประท้วงโต้ตอบด้ วยการถือป้ายประท้วงเปล่าไม่มี ข้อความใดๆ ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในฮ่องกง นอกจากนี้ "กำแพงเลนนอน" ที่เคยมีกระดาษโพสต์อิทพร้ อมคำขวัญการประท้วงหรือการสนั บสนุนการประท้วงแปะอยู่ จำนวนมากก็ถูกแปะด้ วยกระดาษโพสต์อิทเปล่าแทน

การระดมทุน

นักกิจกรรมและนักการเมืองฝ่ ายประชาธิปไตยจำนวนมากในฮ่ องกงต้องเผชิญกับคดีความต่างๆ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมหนักหนาสาหัส ทำให้มีบางส่วนจัดตั้งเพจในเว็ บระดมทุน Patreon เพื่อช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้ แก่นักโทษการเมือง ถึงแม้ ตำรวจพยายามปราบปรามการระดมทุ นเหล่านี้ แต่กองทุนบรรเทาทุกข์ด้านมนุ ษยธรรม 612 ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ในเดือน มิ.ย. 2562 ก็สามารถระดมทุนได้ 11.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 45 ล้านบาท)

ประท้วงด้วยเกมและในเกม

นอกจากกิจกรรมในโลกภายนอกแล้ว ชาวฮ่องกงยังสร้างวิดีโอเกมที่ ชื่อ "Liberate Hong Kong" หรือ "ปลดปล่อยฮ่องกง" ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การร่ วมประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ ร้ายข้ามแดน

ชาวฮ่องกงยังเคยใช้พื้นที่ ในเกมชื่อดังของค่ายนินเทนโด "แอนิมอล ครอสซิง" ในการแสดงออกต่อต้านทางการเมื องโดยการสร้างข้อความแสดงการสนั บสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านรั ฐบาล รวมถึงธงที่มีคำขวัญการประท้ วงอยู่ด้วย

หน้ากากสีเหลือง

สำหรับในฮ่องกงนั้นสีเหลืองเป็ นสีที่เป็นตัวแทนกลุ่มสนับสนุ นประชาธิปไตย ทำให้การสวมหน้ากากสีเหลื องกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้ านขัดขืนรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มี เหตุการณ์ผู้พิพากษาขอให้ผู้ คนที่เข้ารับฟังการพิจารณาคดี ในศาลเปลี่ยนหน้ ากากของพวกเขาโดยอ้างว่า "ไม่ควรแสดงออกในเชิงความคิดเห็ นส่วนตัวในศาล"

อย่างไรก็ตามผู้ผลิตหน้ากากนี้ คือ Yellowfactory ระงับธุรกิจของตัวเองหลังจากที่ กลุ่มนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนจี นและสื่อฝ่ายจีนอ้างว่าดีไซน์ ของพวกเขาละเมิดกฎหมายความมั่ นคงฉบับใหม่ หนึ่งในดีไซน์ซึ่งเป็นที่นิ ยมของผู้ผลิตรายนี้คือดีไซน์ที่ มีการพิมพ์คำว่า "F.D.N.O.L." เป็นอักษรย่อของคำขวัญ "Five Demands, Not One Less" (ห้าข้อเรียกร้อง ไม่น้อยไปกว่านั้น)

การรณรงค์เรียกร้องจากต่ างประเทศ

มีชาวฮ่องกงบางส่วนที่ต้องเดิ นทางไปอาศัยอยู่ต่างประเทศซึ่ งพวกเขาก็ยังคงแสดงออกในเชิงต่ อต้านอำนาจจีนแผ่นดินใหญ่และรั ฐบาลหุ่นเชิดฮ่องกงต่อไป มีนักกิจกรรมประชาธิปไตยฮ่องกง 8 รายที่ออกกฎบัตรของตั วเองในการเรียกร้องประชาธิ ปไตยและการปกครองตนเองของฮ่ องกงรวมถึงความเป็นน้ำหนึ่ งใจเดียวกันของชาวฮ่องกงในต่ างแดน

นอกจากเรื่ องการพยายามประสานงานของกลุ่ มคนที่เป็นที่รู้จักแล้ว ชาวฮ่องกงยังจัดตั้งการเดิ นขบวนเพื่อส่งเสริมกลุ่มอื่นๆ ด้วย เช่น ชาวฮ่องกงในแมนเชสเตอร์จั ดการเดินขบวนเมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนผู้ประท้ วงเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า

เรียบเรียงจาก :