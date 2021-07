ชาติของสฤษดิ์ เหรียญทองของสมรักษ์ และความไม่สืบเนื่องของอุดมการณ์ชาตินิยม

[3] ดู ปรีดี พนมยงค์. 2526. ปรีดี พนมยงค์ กับ สังคมไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 451 อ้างจาก สุธาชัย หน้า 78

[4] ดู ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. 2552. “เพื่อคำบรรยายของชาติที่ครอบคลุมและกว้างขวางกว่า: ประวัติศาสตร์ไทยกับชาวจีน; อีสานกับรัฐชาติ” ใน การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. หน้า 447. พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ “Towards a More Inclusive National Narrative: Thai History and the Chinese; Isan and the Nation State” ในหนังสือ ลืมโคตรเหง้าก็เผาแผ่นดิน สำนักพิมพ์มติชน ปี 2544