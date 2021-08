อาเซียนตั้ง เอรีวัน ยูซอฟ ทูตบรูไน เป็นผู้แทนพิเศษ คลี่คลายวิกฤตเมียนมา

ที่ประชุมอาเซียนเผยแพร่แถลงการณ์ร่วม ตั้ง เอรีวัน ยูซอฟ รมว.ต่างประเทศคนที่ 2 จากบรูไน เป็นผู้แทนพิเศษเยือนพม่า เพื่อคลี่คลายวิกฤตการเมืองในพม่า-สำนักข่าวออสซี่เผยแพร่ภาพของชอน เทอร์เนล ที่ปรึกษาชาวต่างชาติของอองซานซูจี ครั้งแรกหลังเขาถูกกองทัพจับขังคุกนานเกือบ 6 เดือน โดยสื่อออสซี่พบรูปเขาในหนังสือพิมพ์ทางการพม่า

ภาพ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งบรูไนดารุสซาลาม คนที่ 2 เมื่อปี 2018 (ภาพจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ)

4 ส.ค. 64 ไทยพีบีเอสเวิลด์ ร่วมด้วย นิเคอิเอเชีย สื่อสัญชาติญี่ปุ่น รายงานว่า ตามที่มีแถลงการณ์ร่วมที่ประชุมอาเซียนเผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีแห่งอาเซียน ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบทางไกลที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อ 2 วันก่อนหน้า (2 ส.ค.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งบรูไนดารุสซาลาม คนที่ 2 เป็นผู้แทนพิเศษ แห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน โดยมีภารกิจสำคัญ เดินทางเยือนพม่าเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์เมียนมา และประสานการเจรจาระหว่างขั้วกองทัพ และฝ่ายต่อต้าน

ข้อความในแถลงการณ์ร่วม ระบุแสดงความยินดีต่อ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนพิเศษอาเซียน ซึ่งมีพันธกิจหลักคือการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจเพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ในพม่าครั้งนี้ และเพื่อตระเตรียมตารางเวลาที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการตามฉันทามติ 5 ข้อจากที่ประชุมอาเซียน

แถลงการณ์ร่วมระบุด้วยว่า มีความยินดีที่เมียนมาให้คำมั่นจะปฏิยัติตามฉันทามติ 5 ข้อในที่ประชุมสูงสุดแห่งอาเซียน สมัยพิเศษ (เมื่อ 24 เม.ย. 64) และการตอบรับต่อการปฏิบัติตามฉันทามติทั้ง 5 ข้อในช่วงเวลาอันเหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้มีความกังวล เนื่องจากมีการรายงานแพร่สะพัดว่ากองทัพเมียนมาจะไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยตกลงไว้ในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม นิเคอิ สัมภาษณ์แหล่งข่าวในประเทศพม่า ซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อ-นามสกุล โดยเขาระบุว่า “ผมบอกไม่ได้ว่า จนถึงตอนนี้ คณะผู้แทนพิเศษจะได้รับอนุญาตเยือนเมียนมาได้เมื่อใด”

เดิมทีคณะผู้แทนพิเศษอาเซียน ตามกำหนดการจะเดินทางไปเยือนประเทศพม่าตั้งแต่เมื่อเดือน พ.ค. 64 แต่ถูกกองทัพพม่าปฏิเสธ พร้อมอ้างว่าต้องการให้ประเทศพม่ากลับมามีเสถียรภาพก่อน

นับตั้งแต่นั้นมา การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า และกองทัพพม่าก็ยังไม่มีท่าทีตอบรับคณะผู้แทนพิเศษแต่อย่างใด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 64 ครบรอบ 6 เดือนรัฐประหารพม่า กองทัพพม่าประกาศตั้งรัฐบาลรักษาการ มินอ่องหล่าย แถลงว่า กองทัพจะพร้อมจะให้ความร่วมมือกับคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนแล้ว ซึ่งเป็น 1 วันก่อนที่การประชุมเพื่อรับรองคณะผู้แทนพิเศษจะเริ่มขึ้น

ทั้งนี้ การเดินทางเยือนพม่าของคณะผู้แทนพิเศษจากอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งในฉันทามติ 5 ประการที่เมียนมารับปากไว้ในที่ประชุมอาเซียนนัดพิเศษเมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยฉันทนมติ 5 ข้อ ได้แก่ 1) หยุดยั้งการใช้ความรุนแรงในประเทศพม่าโดยทันที และขอเรียกร้องทุกฝ่ายให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจขั้นสูงสุด 2) ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้กระบวนการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาวิกฤติพม่าอย่างสันติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 3) ผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนจะทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานการเจรจา โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการอาเซียนให้ความช่วยเหลือ 4) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผ่านศูนย์ประสานงานเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ หรือ AHA 5) สุดท้าย ผู้แทนพิเศษ และคณะผู้แทน จะเดินทางเยือนประเทศพม่า เพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวิกฤตการณ์ครั้งนี้



แถลงการณ์ร่วมของอาเซียน ระบุด้วยว่า สถานการณ์ในเมียนมาตามที่ปรากฏในย่อหน้าที่ 77 ระบุรัฐมนตรีการต่างประเทศ อาเซียน หารือถึงสถานการณ์ในเมียนมา และแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การเมืองที่มีความรุนแรง รวมถึงรายงานผู้เสียชีวิต

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว อองซานซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD แต่ทางเมียนมาไม่เห็นด้วยต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว หลังจากการถกเถียงอย่างยาวนาน รัฐมนตรีต่างประเทศมีมติเห็นด้วยต่อถ้อยแถลงดังนี้ "เราได้รับฟังข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมือง รวมถึงชาวต่างชาติ" ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของอองซานซูจี นามว่า ชอน เทอร์เนล ชาวออสเตรเลีย ซึ่งถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำอินเส่ง ในนครย่างกุ้ง โดยช่วงที่ผ่านมา นานาชาติยื่นคำร้องอุทธรณ์อย่างมากมายถึงกองทัพพม่า เพื่อให้มีการปล่อยเทอร์เนล

ชอน เทอร์เนล นักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลีย และเป็นที่ปรึกษาให้กับนางอองซานซูจี โดยเทอร์เนล ถูกกองทัพพม่าจับกุม และขังไว้ในคุกอินเส่งเกือบ 6 เดือน (เทอร์เนล ถูกขังในคุกอินเส่ง นครย่างกุ้ง เมื่อ 6 ก.พ. 64) ภาพล่าสุดของเขา ถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าวออสเตรเลีย ซิดนีย์มอร์นิงเฮอรัลด์ ซึ่งพบภาพถ่ายของเทอร์เนล ในข่าวของสำนักข่าวทางการพม่า The Global New Light of Myanmar เมื่อ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา

ภาพของชอน เทอร์เนล ในเรือนจำอินเส่ง (ที่มา Global New Light of Myanmar)

สำนักข่าวออสซี่ ระบุว่า ในข่าวปรากฏภาพของเทอร์เนล จำนวน 2 ภาพ ขณะที่เขากำลังได้รับการฉีดวัคซีนภายในเรือนจำอินเส่ง

ทั้งนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่มีภาพของชอน เทอร์เนล เผยแพร่ออกมา หลังเขาถูกจับขังคุกในเรือนจำอินเส่ง นครย่างกุ้ง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการระบุชื่อของ ชอน เทอร์เนล ในข่าวหนังสือพิมพ์ แต่มีภาพปรากฏพร้อมกับพาดหัวบทความเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเรือนจำอินเส่ง โดยมีผู้ต้องขังได้รับการฉีดวัคซีนวันแรก ทั้งสิ้น 610 คน จากผู้ต้องขังทั้งหมดราว 9,000 คน

“นี่คือการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกของผู้ต้องขังในเรือนจำ” คำพูดของเจ้าหน้าที่เรือนจำในบทความดังกล่าว

ชอน เทอร์เนล ถูกกองทัพพม่า กล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายความลับทางราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายตั้งแต่สมัยอาณานิคมอังกฤษ

“ทนายความของชอน (เทอร์เนล) กล่าวว่า อัยการต้องการใช้เขา เล่นงานอองซานซูจี ด้วยข้อหาละเมิดกฎหมายความลับทางราชการ ดังนั้น มันดีกว่า ถ้าทำให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไป” ภรรยาของชอน เทอร์เนล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก

มาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลีย กล่าวว่า รัฐบาลออสเตรเลียมองว่าการคุมขังชอน เทอร์เนล ไม่ชอบธรรม เพราะถือเป็นการกักขังโดยพลการ และเรียกร้องเอกอัครราชทูตเมียนมาปล่อยตัวเทอร์เนล

