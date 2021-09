Nitihub [ห้องเสียง] The Transition of the Living God in the Modern World：(เมื่อ) เทวราชพลิกผัน

บันทึกวงเสวนา Nitihub ผ่านทาง Clubhouse Nitihub ในหัวข้อ The Transition of the Living God in the Modern World:(เมื่อ) เทวราชพลิกผัน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ ฆนัท นาคถนอมทรัพย์ คอลั่มนิสต์อิสระ เชฟ ผู้เคลื่อนไหวทางการเมือง พูดคุยกันในประเด็นการ "เปลี่ยนแปลง" และการ "ดำรงอยู่" ของสถาบันกษัตริย์, การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ (ระบอบจักรพรรดิ, สาธารณรัฐ, อำนาจนิยม, เผด็จการทหาร, ประชาธิปไตย) ผ่านบทเรียนของหลากหลายประเทศ อาทิ จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, สเปน, ลาตินอเมริกา ตลอดจนบทบาทของ สถาบันการเมือง อาทิ กองทัพ สถาบันกษัตริย์ พรรคการเมือง และบทบาทของภาคประชาสังคม และปัจจัยที่นำไปสู่ "ความล้มเหลว" และ "การประสบความสำเร็จ" ในการเปลี่ยนแปลง และการดำรงอยู่