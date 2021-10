สหภาพแรงงานในลาสเวกัส เดินขบวนเรียกร้องให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

กลุ่มสหภาพแรงงานได้นำพนักงานและอดีตพนักงานโรงแรม คาสิโน และร้านอาหารในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เดินขบวนเรียกร้องให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น



ที่มาภาพ: Culinary226/Twitter

เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสหภาพแรงงานได้นำพนักงานและอดีตพนักงานโรงแรม คาสิโน และร้านอาหารในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา จำนวนหลายพันคนออกมาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ธุรกิจเหล่านี้จ้างงานเพิ่มมากขึ้น หลังจากคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้ถูกเลิกจ้างและพักงานเป็นจำนวนมากเมื่อปี 2563 จากการระบาดของ COVID-19

แม้จะมีการเปิดคาสิโนและโรงแรมขึ้นใหม่ แต่ตัวแทนของสหภาพแรงงานคัลลินารี (Culinary Union) ระบุว่าสมาชิกสหภาพแรงงานประมาณ 1 ใน 3 หรือคนทำงานประมาณ 21,000 คน ยังคงว่างงานมาแล้วกว่า 19 เดือน หลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในรัฐเนวาดา

Great to see everyone again! Thousands marched on the Strip earlier today.

Workers in Las Vegas have built the hospitality industry over the Culinary Union’s 87 years and they should be centered as the economy recovers from the devastating impacts of COVID-19. pic.twitter.com/Q0W3ZFueJG

— The Culinary Union (@Culinary226) September 25, 2021