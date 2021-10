เอเชียในหนัง Raya and the Last Dragon | หมายเหตุประเพทไทย EP.386

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ภาวิน มาลัยวงศ์ และติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง พูดถึงภาพยนตร์ Raya and the Last Dragon (รายากับมังกรตัวสุดท้าย) ซุึ่งนอกจากการชูตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิง ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวมมิตรทุกอย่างที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาอยู่ในเรื่อง ทั้งอาหาร ความเชื่อ วิถีชีวิต เชื่อม 5 นครหลักในเรื่องด้วยการเดินทางในน้ำผ่านทะเลสาบรูปมังกร นอกจากนี้ยังมีความหมายแฝงต่อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/maihetpraphetthai

YouTube เพลยลิสต์ หมายเหตุประเพทไทย

หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai