เกย์อัฟกานิสถานกำลังถูกลืม หลังตาลีบันเถลิงอำนาจ

เกย์ที่เผชิญกับการทารุณจากกลุ่มตาลีบันเปิดเผยถึงความเจ็บปวดบอกว่าชุมชน LGBTQ+ นานาชาติ "กำลังหลงลืมพวกเรา" นับตั้งแต่ที่กลุ่มตาลีบันเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลอัฟกานิสถานและลงโทษเกย์ชายด้วยการทุบตีทำร้ายและใช้น้ำร้อนลวกใบหน้าของเขาจนเกิดแผลพุพอง

กลุ่มตาลีบันในคาบูล อัฟกานิสถานเมื่อ 17 ส.ค. 64 (ที่มา: แฟ้มภาพ/Wikipedia)

โซฮีล เป็นชายรักชายในอัฟกานิสถาน ประเทศที่ไม่เคยมีการยอมรับการรักเพศเดียวกันเลย เขาเปิดเผยถึงเรื่องราวหลังจากที่กลุ่มตาลีบันยึดอำนาจเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ ทำให้ชีวิตของเขายุ่งเหยิงอีกทั้งยังต้องเผชิญกับการถูกทารุณกรรมจากกลุ่มตาลีบัน ทำให้โซฮีลรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ทำไมถึงไม่มีการสนับสนุนการแสดงตนยืนหยัดต่อสู้ร่วมกันจากชุมชน LGBTQ+ นานาชาติ

อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่เคยมีการยอมรับการรักเพศเดียวกันมาก่อน แต่โซฮีลก็เคยมีกลุ่มเครือข่ายชาวเกย์กลุ่มเล็กๆ ที่ติดต่อสื่อสารกันลับๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกกลุ่มหัวรุนแรงจับตัวไปทารุณกรรม อย่างไรก็ตามหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธตาลีบันยึดอำนาจอัฟกานิสถานชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปมาก เพราะกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ทำให้เพศวิถีของเขากลายเป็นเรื่อง "ผิด" ต่างจากเดิมที่โซฮีลเคยใช้ชีวิตอย่าง "คนธรรมดาทั่วไป" ได้

"ลองจินตนาการดูว่า คุณเคยมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแหล่ในชีวิตคุณ คุณมีทุกอย่าง แล้ววันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าทุกอย่างสูญสิ้นไปหมด" โซฮีลกล่าว

"ผมต้องสูญเสียมหาวิทยาลัยของผม สูญเสียวิถีชีวิตของผม สูญเสียชุมชนของผม สูญเสียแม้กระทั่งผู้ชายที่ผมเคยติดต่อคบหาด้วย พวกเขาทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในเงามืด พวกเขาทุกคนกำลังหลบซ่อนตัว" โซฮีลกล่าว

โซฮีลเป็นนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่มีความฝันอยากออกจากอัฟกานิสถานเพื่อไปสร้างชีวิตตนเอง แต่ในตอนนี้เขาถูกบีบให้ต้องหนีจากบ้านตัวเองไปอยู่ที่อื่น เขาบอกกับครอบครัวว่าการที่เขาเคยมีประวัติสนับสนุนสิทธิมนุษยชนมาก่อนอาจจะทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของตาลีบัน เขาบอกว่าชีวิตของเขาเหมือนกับนักโทษหลังจากที่กลุ่มตาลีบันทำร้ายเขาแล้วเขาอยู่บ้านหลังเดิมต่อไปไม่ได้เพราะพวกเขาจะจำเขาได้ และครอบครัวของเขาก็ไม่รู้เรื่องเพศวิถีของโซฮีลถ้าครอบครัวรู้เขาก็จะสูญเสียการสนับสนุนจากครอบครัวไปด้วย

โซฮีลเคยถูกทารุณกรรมจากกลุ่มตาลีบันมาก่อนโดยใช้น้ำเดือดจัดทำให้โซฮีลเป็นแผลพุพอง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เขาถูกจับตัวไปในช่วงที่กำลังเดินทางไปขอหนังสือเดินทางและสำเนาสูติบัตรจากสำนักงานราชการท้องถิ่น

มีชายคนหนึ่งที่มีอาวุธปืนบนบ่าเรียกตัวโซฮีลในขณะที่เขากำลังเดินทางโดยสวมชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์ธรรมดา ชายคนที่มีอาวุธถามเขาว่าทำไมเขาถึงสวมเสื้อยืดแบบตะวันตกทั้งๆ ที่มันก็เป็นเสื้อที่ใครๆ ก็สวมใส่กันเป็นปรกติ โซฮีลบอกว่าเขารู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อที่เขาใส่ แต่ชายคนที่ถือปืนรู้ว่าเขาเป็นรักเพศเดียวกัน

หลังจากนั้นก็มีการนำตัวซาฮีลไปที่สำนักงานของคนที่ถือปืนมีการซักไซ้เอาความกับซาฮีลเรื่องเสื้อยืดซึ่งซาฮีลก็ตอบไปตามความจริงว่าเขากำลังจะไปทำธุระเกี่ยวกับการขอสูติบัตร ชายคนที่มีปืนก็ตบหน้าเขาจนล้มลงกับพื้น มีทหารสองนายทุบตีทำร้ายเขาและพยายามซักไซ้เขาว่าเขาเป็นใคร โดยที่ซาฮีลไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศ การทำร้ายร่างกายซาฮีลรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีทหารคนหนึ่งนำกาน้ำชาที่เต็มไปด้วยน้ำร้อนเทรดใบหน้าเขา และเมื่อเขาขยับตัวน้ำร้อนก็ไหลไปโดนหน้าอกและหัวไหล่ของเขาด้วย

หลังจากนั้นก็มีคนจับมือเขาแล้วผลักออกมาจากที่นั่น ในตอนนั้นเขากำลังเจ็บปวดและบอบช้ำมากจนทำให้ไม่รู้ว่าออกมาได้อย่างไร เขานอนไม่หลับไปอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น โซฮีลบอกว่ามันทำให้เขากลัวอนาคตตัวเองและอยากออกไปจากประเทศเพื่อไปให้ไกลจากพวกตาลีบัน แต่สิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดยิ่งไปกว่านั้นคือความเงียบจากประชาคม LGBTQ+ ทั่วโลกที่ไม่ได้ตอบรับการติดต่อของเขาเลยเป็นเวลาถึง 2 เดือน จนทำให้โซฮีลท้อจากที่เคยหวังว่าประชาคม LGBTQ+ จะช่วยเหลือพวกเขา

"ผมตะลึงอย่างมาก ผมเคยหวังว่าชุมชน LGBTQ+ จะช่วยเหลือพวกเรา หวังว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงของพวกเรา แต่พวกเขาก็หายไปเลย ไม่มีใครรับฟัง ไม่มีใครที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือพวกเรา ในช่วงเวลาที่พวกเราต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด ไม่มีใครเลย ผมไม่รู้ว่าทำไม ผู้คนลืมพวกเราไปหมดแล้วหรือ" โซฮีลกล่าว

มีการกล่าวถึงสถานการณ์ของชาว LGBTQ+ ในอัฟกานิสถานว่าตอนนี้อยู่ในสภาพ "น่าสะพรึง" เพราะพวกตาลีบันตามล่าคนแบบพวกเขาที่ดูเป็นฝ่ายตรงข้าม คนในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศต่างก็ลบโซเชียลมีเดียของตัวเองทิ้ง มีคนบอกโซฮีลว่าอย่าได้ติดต่อกันเพราะพวกเขาไม่ปลอดภัย กลัวว่าถ้าใครได้พบกับเพศสภาพหรือเพศวิถีของพวกเขา พวกเขาจะถูกสังหารได้

เรียบเรียงจาก

Gay Afghan burned by Taliban says international LGBT+ community has ‘forgot about us’, Pink News, 22-10-2021