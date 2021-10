สปสช.ร่วมพัฒนาระบบดูแล “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ช่วยเข้าถึงการรักษา ลดอัตราเสียชีวิต

สปสช.ร่วมพัฒนาระบบบัตรทอง ดูแล “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” จัดกลไกการเงินสนับสนุนเพิ่มการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาล ลดอัตราเสียชีวิต พร้อมเพิ่มบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ “คลินิกกายภาพบำบัด” ดูแลต่อเนื่อง

29 ต.ค.2564 ทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) โดยในปี 2564 นี้ องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้จัดโครงการรณรงค์ภายใต้แนวคิด Minutes can save lives: Learn the signs, Say it’s a stroke Save #Precioustime : รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยวนาทีมีค่าช่วยชีวิต” มุ่งเน้นเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองและเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพราะทุกนาทีที่เซลล์สมองขาดเลือดจะมีเซลล์สมองตายประมาณล้านเซลล์

ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย แต่ละปีมีคนไทยที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมากจากภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเฉียบพลัน แม้ว่าจะสามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ แต่ต้องได้รับการดูแลโดยเร็วที่สุดในเวลาที่จำกัด รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่ออาการโรคนี้ ทั้งในส่วนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเอง

นพ.จเด็จ กล่าวว่า การให้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นที่มีประสิทธิผล และกำหนดเป็นแนวทางการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) มาตั้งแต่ในปี 2545 แต่มีปัญหาการเข้าถึง ดังนั้น สปสช. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จัดทำ “โครงการบริหารจัดการโรคที่เกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง” หรือ Stroke Fast Track ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มีการพัฒนาเครือข่ายบริการเพื่อดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ควบคู่กับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วย

“จากโครงการนี้ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระบบบัตรทองเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากปี 2552 มีผู้ป่วยที่ได้รับยาลิ่มเลือดเพียง ร้อยละ 0.53 % แต่ในปี 2563 มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มเป็นร้อยละ 8.02 ขณะที่อัตราการรับผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากปี 2552 อยู่ที่อัตรา 90.37 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 เพิ่มเป็นอัตรา 222.06 ต่อแสนประชากร สอดคล้องกับอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตภายใน 30 วันหลังรับไว้รักษาจากร้อยละ 15.97 ในปี 2552 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.24 ในปี 2563” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 สปสช. ได้เพิ่มการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่คลินิกกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากรักษาในโรงพยาบาลแล้ว โดยนำร่องพื้นที่ในเขตเมืองใหญ่ เขตปริมณฑล และเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ช่วยเพิ่มเความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการฟื้นฟูและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วย