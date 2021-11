ทนายแกมเบียขอเฟสบุ๊คเลิกอ้าง กม. เพื่อปกปิดข้อมูลฆ่าล้างโรฮิงญาในพม่า

ทนายความแกมเบียขออำนาจศาลสหรัฐฯ เก็บหลักฐานผู้ใช้เฟสบุ๊คในพม่ายุยงปลุกปั่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา พร้อมกล่าวหาว่าเฟสบุ๊ค "กลบฝังหลักฐานสำคัญ" หลังไม่ยอมให้ข้อมูลโดยอ้างกฎหมายจัดเก็บข้อมูลของสหรัฐฯ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการร้องขอข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเฟสบุ๊คเรื่องการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในพม่า แต่ทางเฟสบุ๊คก็ไม่ให้ความร่วมมือ จึงทำให้ผู้ที่ร้องขอข้อมูลคือกลุ่มทนายความตัวแทนรัฐบาลแกมเบีย ได้กล่าวหาเฟสบุ๊คต่อศาลสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน ดีซี ว่าบริษัทโซเชียลมีเดียสัญชาติอเมริกันอย่างเฟสบุ๊คไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ "กลบฝังหลักฐานสำคัญ" เกี่ยวกับเรื่องการยุยงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา

โรฮิงญาเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าที่เผชิญกับการกดขี่ข่มเหง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และตกเป็นเป้าหมายของวาจาสร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะจากกลุ่มพุทธพม่าชาตินิยมจัด

กลุ่มทนายความในประเทศแกมเบีย ซึ่งที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกพยายามติดตามคดีในเรื่องเกี่ยวกับวาจาสร้างความเกลียดชังนี้ โดยมีการฟ้องร้องผ่านศาลสหรัฐฯ ในชื่อคดี "Republic of The Gambia v. Facebook Inc., 1:20-mc-00036" แต่ทางเฟสบุ๊คก็อ้างกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ว่าด้วยข้อมูลการสื่อสารที่ถูกจัดเก็บ ที่กำกับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิก โดยเฟสบุ๊คอ้างว่ากฎหมายนี้ห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้

อย่างไรก็ตามกลุ่มทนายความแกมเบียเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ อย่าเห็นด้วยกับข้ออ้างของเฟสบุค โดยระบุว่า "ทางสภาคองเกรสไม่ได้ผ่านร่างกฎหมาย SCA เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ซ่อนหลักฐานในเรื่องที่แม้แต่ผู้ให้บริการเองก็สรุปว่าบัญชีเหล่านั้นใช้งานไปในทางหลอกลวงและละเมิดกฎการใช้งาน"

การที่รัฐบาลแกมเบียฟ้องเรียกร้องหลักฐานเหล่านี้จากเฟสบุ๊ค ก็เพราะต้องการใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเอกสารส่วนหนึ่งสำหรับคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการดำเนินคดีกับพม่าในเรื่องที่พวกเขาก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผู้พิพากษาสหรัฐฯ เซีย ฟารุคี ออกคำสั่งให้เฟสบุ๊คต้องให้ข้อมูลแก่แกมเบียเกี่ยวกับเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพม่าในการจุดชนวนความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญา ผู้พิพากษายังได้ออกคำสั่งให้เฟสบุ๊คต้องให้ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนภายในของพวกเขาเองในเรื่องบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งเฟสบุ๊คอุทธรณ์ต่อคำสั่งเหล่านี้

เรียบเรียงจาก

Facebook’s Stance on Myanmar Genocide Records Assailed by Gambia, Bloomberg, 28-10-2021

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people