ประมวลท่าทีฝ่ายการเมืองต่อยกเลิก/แก้ ม.112

2 พ.ย.2564 หลังจาก 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ราษฎรประสงค์ยกเลิก 112 จัดชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ เพื่อล่ารายชื่อ ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ม.112 พร้อมย้ำจุดยืน 3 ข้อเรียกร้อง ได้แก่ 1) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และองคาพยพต้องลาออกจากตำแหน่ง เพราะบริหารประเทศล้มเหลว และเข้าสู้อำนาจโดยการรัฐประหาร 2) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และ 3) ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นั้น

ฝ่ายการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ ออกมาแสดงท่าทีต่อการเคลื่อนไหวนี้ โดยเริ่มจากทันทีที่มีราษฎรประสงค์ยกเลิก 112 ประกาศ ชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย ประกาศพร้อมนำข้อเสนอแก้ ม.112 และ ม.116 เข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภา ต่อด้วย คณะก้าวหน้า ระบุว่า พร้อมเดินหน้าร่วมรณรงค์ล่ารายชื่อให้ได้มากที่สุด และนำประสบการณ์ องค์ความรู้จากการเข้าชื่อแก้ รัฐธรรมนูญ มาสนับสนุนการรณรงค์นี้

โดย ชัยเกษม ออกมาให้สัมภาษณ์อีกด้วยว่า กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโดยตัวแทนประชาชนตามกระบวนการประชาธิปไตย จุดยืนของพรรคเพื่อไทยมีเจตนาเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย ส่วนการจะแก้ไขกฎหมายใดและมีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรเป็นอำนาจของรัฐสภา

ทักษิณเสนอหยุดดราม่าประเด็นนี้ ชี้ตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม

อย่างไรก็ตามล่าสุด วันนี้ (2 พ.ย.64) เมื่อเวลา 22.40 น. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก 'Thaksin Shinawatra' ระบุว่า 2-3 วันนี้ได้ฟังดราม่าเกี่ยวกับเรื่อง ม.112 จากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ตนขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมา และผ่านการปรึกษาในเรื่อง ม.112 มาหลายครั้ง

"ขอเล่าเป็นประสบการณ์ ม.112 มีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ (ธนะรัชต์) น่าจะประมาณปี 2500 ตัวกฎหมายเองไม่เคยเป็นปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ มันเกิดจากการปฎิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดจากความกลัวหรืออาจจะเกิดจากความอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ยึดหลักนิติธรรม แล้วเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือ Abuse of Power เพื่อหวังผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐบาล เพื่อหวังผลทางการเมือง เลยทำให้เกิดความไม่พอใจ และยิ่งใช้มากก็ยิ่งเกิดความไม่พอใจมาก ซึ่งในสมัยก่อนสนง.ตำรวจแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของการจงใจที่จะละเมิด ม.112 จริงหรือเปล่า และจำนวนคดีก็มีน้อย และทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญา (Due Process of Law)" ทักษิณ โพสต์

ฉะนั้นปัญหาก็น้อย แต่ช่วงนี้ปัญหาเยอะมาก ยิ่งใช้อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความโกรธเคืองแล้วก็ไปโทษกันต่างๆ นาๆ ซึ่งผมเคยบอกแล้วว่า รัฐบาลน่าจะจับเข่าคุยกับกลุ่มเยาวชนที่เห็นต่างในทุกวันนี้ เราก็จะได้แนวทางที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนในวัยที่ต่างกัน ถ้าจะเริ่มติดกระดุมใหม่ที่ติดผิดเม็ด ก็โดยการที่ปรับกระบวนการในการดำเนินคดีของ 112 เสียใหม่ ให้เหมือนในอดีตที่ทำอย่างเป็นระบบระเบียบ ไม่กลั่นแกล้ง ไม่หาเรื่อง แล้วก็ปล่อยผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับการประกันและใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไป และพูดคุยกับเด็กๆ จะได้เข้าใจตรงกัน เราจะอยู่ร่วมกันต้องมีกติกา กติกาอะไรที่มันยอมรับกันได้ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญ

อดีตนายกฯ โพสต์อีกว่า ก่อนที่จะบอกว่ายกเลิก ม.112 เพราะอารมณ์โกรธ จากอารมณ์โกรธ หรือบางคนก็ต้องการจะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผล หรือไม่ยกเลิก ม.112 ไม่เอาเด็ดขาด ซึ่งแน่นอนมันมี Yes and No แต่ขณะเดียวกันนั้น การพูดคุยกันน่าจะดีกว่า และการจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเสียจะดีกว่า วันนี้บ้านเมืองเหมือนกับอยู่ในภาวะที่ไม่มีการจัดการ ไม่มีการบริหาร บ้านเมืองเปรียบเสมือนอยู่ในภาวะไม่มีการบริหารการจัดการ คงเลือกใช้แต่ Law and Order ซึ่งมันเป็นการขัดหลักที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีไม่แตกแยก

"ผมขอแนะนำว่าก่อนจะมาบอกว่าจะแก้ ม. 112 หรือไม่ ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่า เมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นำประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหาก ถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างบ้าง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นทีดี และนำไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นธรรม และก็จะไม่มีใครเดือดร้อน แต่วันนี้ ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารการจัดการ เลือกที่จะใช้ Law and order เท่านั้น ขอให้ทั้ง 2 ฝ่ายหยุดดราม่า หายใจยาวๆ มาเริ่มต้นใหม่ตามที่ผมแนะนำเบื้องต้น เพื่อความรัก เพื่อการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้อง ถูกทาง ไม่ให้เจ้านายต้องถูกครหาโดยที่ไม่รู้" ทักษิณ ระบุในโพสต์ดังกล่าว

ประวิตร ระบุ พปชร.ไม่เอาด้วยแน่นอน

วันนี้ (2 พ.ย.) มติชนออนไลน์ รายงานว่าปฏิกิริยาจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ กล่าวถึงกรณีการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ม. 112 และม.116 ว่าพรรค พปชร.มีจุดยืนชัดเจนเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ คือจะต้องดำเนินการเป็นไปตามที่พรรคได้ให้ไว้ เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้องอยู่ต่อไป เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สร้างประเทศชาติ พรรค พปชร.ไม่เอาด้วยแน่นอน แต่เราจะรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป เราจะช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ปชป.ไม่คิดแก้ ม.112 'ไทยภักดี' หนุนใช้ 112, 116 อย่างเคร่งครัด

วานนี้ (1 พ.ย.) มติชนอออไลน์ รายงานปฏิกิริยาจากพรรคประชาธิปัตย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีความเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ยกเลิก ม.112 ว่า สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ตนได้ยืนยันไปชัดเจนหลายครั้งว่าทิศทาง จุดยืนก็คือพรรคฯ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันนี้มีความชัดเจน และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ของกฎเกณฑ์ กติกาประเทศปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญเรายังเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น สำหรับ ม.112 นั้น พรรคฯไม่มีความคิดในการที่จะไปแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคฯ ได้พูดมาตลอด เพราะเราคิดว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยของเรา

โพสต์ทูเดย์รายงานด้วยว่า พรรคไทยภักดีออกแถลงการณ์ สนับสนุนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 อย่างเคร่งครัดตามกระบวนการยุติธรรม

พรรคกล้า ย้ำไม่เอาด้วย แก้ ม.112 'รวมพลังประชาชาติไทย' ค้านแก้

วานนี้ (1 พ.ย.) มติชนออนไลน์ รายงานว่า อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ม.112 ว่าถ้าคิดแบบปฏิบัตินิยมในสถานการณ์ปัจจุบัน หากยกเลิกม. 112 จะเร่งความขัดแย้งในชาติให้รุนแรงขึ้นอีก เช่น 1.เกิดการดูหมิ่นต่อสถาบันมากขึ้น 2.เกิดความขัดแย้งสองฝ่าย และจะนำไปสู่การปะทะกันบนท้องถนน และ 3.เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่ เป็นช่องว่างทำให้เกิดการแทรกแซงทางการเมือง เข้ายึดอำนาจหรือรัฐประหารอีก

ข่าวสดออนไลน์ รายงานปฏิกิริยาจาก พรรครวมพลังประชาชาติไทย โดย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคฯ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีมีการเสนอแก้ไขกฎหมายอาญา ม. 112 ว่า ขอคัดค้านการแก้ไข ม.112 กฎหมายคือกติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกัน การกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วจะยกมาแก้ พวกท่านแน่ใจแล้วหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้

‘ก้าวไกล’ เดินหน้าแก้ ม.112 'วิษณุ' ระบุยื่นแก้ ม.112 ทำได้ปกติเหมือนแก้กฎหมายทั่วไป

ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า วันนี้ (2 พ.ย.)ในช่วงบ่ายจะมีการประชุมของพรรค ก.ก. ซึ่งจะเป็นการเตรียมวาระที่สำคัญในการประชุมสภาในเดือนนี้ เช่น การพิจารณาร่างกฎหมาย การเตรียมขออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ ม. 152 ซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนเข้ามาอีก 1 ร่างที่เสนอโดยแคมเปญของกลุ่ม Re-Solution รวมถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่ ที่สำคัญคือร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่พรรค ก.ก.เคยเสนอแล้วยังค้างอยู่ 1 ฉบับที่มีการแก้ไข ม.112 ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ท้วงติงมาให้เราแก้ไข โดยอ้างว่าร่างของพรรคก้าวไกลขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 6 ซึ่งพรรคพิจารณาแล้วยืนยันว่า ร่างของเราไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ทั้งนี้ คงจะมีการแถลงและยื่นหนังสือต่อสภาต่อไป

ข่าวสดออนไลน์รายงานด้วยว่า วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีพรรคการเมืองมีความเคลื่อนไหวผลกดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม.112 กับม.116 ว่า เรื่องนี้เหมือนการแก้กฎหมายทั้งหลาย ถ้าเสียงส่วนใหญ่ในสภาเห็นด้วย ก็ถือเป็นสิทธิ์ของส.ส. กฎหมายดังกล่าวไม่ใช่เรื่องกฎหมายการเงิน ไม่ต้องให้รัฐบาลรับรอง สามารถเข้าชื่อเสนอต่อสภาได้ตามปกติ

พรรคสามัญชน หนุนยกเลิก ชี้เป็นบันไดขั้นแรกที่จะปูทางไปสู่การปฏิรูปสถาบันฯ

พรรคสามัญชน - Commoners Party โดย เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ หัวหน้าพรรคฯ ออกแถลงการณ์ยกเลิก 112 โดยระบุว่า ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะปูทางไปสู่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่ม CARE ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแก้ ม.112, 116

กลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย โพสต์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย ม.112 ม.116 และกฎหมายอื่นใดที่ถูกใช้เพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพและกดปราบประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

"เพื่อให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ปลอดภัยจากการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและคืนความยุติธรรมแก่พวกเขา เพื่อให้รัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจและกำลังที่ตนถือครองเข้าปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ไม่มีนักโทษทางความคิดอีกต่อไป นี่คือก้าวแรกของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทย" กลุ่ม CARE ระบุ