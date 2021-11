ตร.ทองหล่อสั่งลบ 'Fuck The King Kong' อ้าง "ดูหมิ่น" หน้าร้าน WTF

ตำรวจ สน.ทองหล่อเข้าไปที่งาน Live Painting ประกอบเรื่องเล่าจากผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ถูกใช้กำลังจับกุมที่แยกดินแดงที่จัดแสดงบนกำแพงอาคารเอกชนหน้าร้าน WTF และสั่งให้ลบ 'Fuck The King Kong' และอื่นๆ โดยอ้างว่าเป็นข้อความที่ "ดูหมิ่น"

18 พ.ย.2564 ที่บริเวณหน้าร้าน WTF Gallery & Cafe ซอยสุขุมวิท 51 หลังจากกิจกรรม Live Painting ที่จัดโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปิน ตะวัน วัตุยา เสร็จสิ้นกิจกรรม ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว 20 นาย เข้ามาปิดกั้นทางเข้าออกและสั่งให้ลบข้อความที่เพ้นท์อยู่บนกำแพงอาคารที่อยู่เป็นกรรมสิทธิ์เอกชน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงดนตรีประกอบการวาดภาพของ ตะวัน วัตุยา ศิลปินที่มีผลงานในประเด็นทางสังคมการเมือง โดยภาพที่วาดเป็นใบหน้าของเยาวชนที่ถูกตำรวจใช้กำลังจับกุมระหว่างการชุมนุมทางการเมืองที่แยกดินแดง พร้อมมีการเล่าประสบการณ์ของผู้ที่ถูกจับกุมไปพร้อมกัน และในขณะเดียวกันก็เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานคนอื่นเขียนข้อความได้ด้วย

เวลา 20.28 น. พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณ 18.00 น. และจบลงในเวลาประมาณ 19.00 น. แต่เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงและผู้ที่มาร่วมงานกำลังแยกย้ายกลับก็มีตำรวจ 2 นายเข้ามาที่งานแจ้งเรื่องการใช้เสียงดัง แต่เธอก็ได้ชี้แจงว่าเสียงที่ใช้ในงานไม่ได้เปิดเสียงดังนักอีกทั้งกิจกรรมก็เสร็จสิ้นแล้วและกำลังจะกลับ

ผอ.มูลนิธิฯ กล่าวต่อว่า ต่อมาก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า 20 นายจาก สน.ทองหล่อ มาปิดกั้นทางออกจากซอยและมีลักษณะค่อนข้างคุกคามมีการขวางกั้นไม่ให้จักรยานยนต์ของผู้เข้าร่วมออกจากซอยไป จากนั้นมีนายตำรวจมาบอกให้ลบข้อความออกและขอให้เธอไปคุยเกี่ยวกับงานดังกล่าว

พรเพ็ญระบุว่าตำรวจไม่ได้ระบุสาเหตุหรือข้อหาอะไร อีกทั้งกำแพงอาคารดังกล่าวก็เป็นของเอกชนและที่ผ่านมาก็มีศิลปินมาใช้ในการจัดแสดงงานศิลปะอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก็คงต้องดูว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการใดตามมาหรือไม่เพราะทำไปโดยบริสุทธิ์ใจ แต่เธอก็เห็นว่าช่วงนี้ตำรวจก็เห็นเรื่องอ่อนไหวไปหมดทั้งที่ก็เป็นเพียงงานศิลปะ

พรเพ็ญระบุอีกว่า สุดท้ายแล้วทุกคนก็ได้กลับออกพร้อมกันและแยกย้ายกลับกันแล้ว

ทั้งนี้จากไลฟ์ของผู้เข้าร่วมงานคนหนึ่งที่ถ่ายเหตุการณ์ไว้ได้และเป็นผู้เผชิญหน้ากับตำรวจขณะที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่จัดงานและสั่งให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นลบข้อความที่อยู่รอบภาพวาดใบหน้าโดยอ้างว่าข้อความดังกล่าวเป็นการ “ดูหมิ่น”

ข้อความดังกล่าวที่ปรากฏให้เห็นในไลฟ์ เช่น “Fuck The King Kong” “Fuck The PoPo” “No God No K!-" Only Humans” “กระสุนพระราชทาน” เป็นต้น

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะ Safe in custody awareness month ความปลอดภัยในกระบวนการที่จับกุมคุมขัง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ต่อประเด็นการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในสังคมตลอดเดือนพฤศจิกายนจากเหนือจรดใต้