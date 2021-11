นายกรัฐมนตรีรัฐบาลตาลีบันวิงวอนทั่วโลกช่วยเหลือด้านการเงิน

ในการแถลงผ่านโทรทัศน์เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของรัฐบาลตาลีบัน ที่ปกครองอัฟกานิสถาน มีการเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติหลังจากที่พวกเขาถูกระงับเงินทุนช่วยเหลือ 10,000 ล้านดอลลาร์ ภายหลังตาลีบันยึดอำนาจรัฐบาลเดิมในเดือนสิงหาคม ด้านสหประชาชาติเตือนว่าประชาชนครึ่งประเทศอาจจะต้องอดอยากภายในช่วงฤดูหนาวนี้

มีการแถลงผ่านโทรทัศน์เป็นครั้งแรกจาก มูลเลาะห์ โมฮัมเหม็ด ฮัสซัน อัคฮุน ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตาลีบันให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอัฟกานิสถาน ในการแถลงเมื่อ 27 พ.ย. ที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้กลุ่มให้ความช่วยเหลือนานาชาติอย่าระงับการช่วยเหลือต่อพวกเขาในขณะที่อัฟกานิสถานกำลังดิ้นรนอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอดอยาก

อีกทั้งอัคฮุนยังแถลงให้สัญญาว่ารัฐบาลของพวกเขาจะ "ไม่แทรกแซง" กิจการภายในของประเทศอื่นๆ ก่อนหน้าที่จะมีการพบปะกับสหรัฐฯ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

นายกรัฐมนตรีที่มาจากตาลีบันกล่าวว่าพวกเขากำลังใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาของประชาชน และกล่าวโทษถึงสาเหตุของภาวะอดอยาก ว่างงาน และเศรษฐกิจล่มสลายในอัฟกานิสถานว่ามาจากรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ อัคฮุนยังแถลงต่อประชาชนโดยอ้างว่า "กลุ่มที่เหลืออยู่จากรัฐบาลที่แล้วกำลังสร้างความวิตกกังวล และชักจูงให้ผู้คนไม่เชื่อใจต่อรัฐบาล (ชุดปัจจุบัน)"

ในถ้อยแถลงของอัคฮุนยังระบุอีกว่าพวกเขากำลังปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในระบบของประเทศที่พวกเขาอ้างว่าเป็น "ระบบที่อ่อนแอที่สุดในโลก" และอ้างว่าพวกเขากำลังหาทางจ่ายเงินค่าจ้างให้กับข้าราชการของอัฟกานิสถานที่ไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้ว อัคฮุนขอให้องค์กรการกุศลนานาชาติอย่าระงับเงินช่วยเหลือพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะ "สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้" และเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกการระงับเงินช่วยเหลือ 10,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 337,000 ล้านบาท) ซึ่งทางสหรัฐฯ เคยสั่งระงับหลังจากที่ตาลีบันยึดอำนาจประเทศในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

หน่วยงานด้านความช่วยเหลือของสหประชาชาติประเมินว่าประชาชนครึ่งประเทศอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับภาวะอดอยากจากสถานการณ์ขาดแคลนครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปีและจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจ เรื่องนี้ทำให้ประชาชนชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อที่จะมีกินในแต่ละวัน มีผู้คนที่จำเป็นต้องขายทรัพย์สินของตัวเองหรือแม้กระทั่งลูกของตัวเองเพื่อให้มีอาหารกิน

อัคฮุนกล่าวว่าภาวะอดอยากนี้เป็น "การทดสอบจากพระเจ้า หลังจากที่ผู้คนกบฏต่อพระองค์"

แฟ้มภาพกรุงคาบูล เมืองหลวงอัฟกานิสถาน เมื่อปี ค.ศ. 2020 (ที่มา: Wikipedia)

สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ หลายประเทศปฏิเสธไม่ยอมรับว่าตาลีบันเป็นรัฐบาลโดยชอบธรรมของอัฟกานิสถาน ทำให้พวกเขายกเลิกความช่วยเหลือที่นับเป็นร้อยละ 75 ของเศรษฐกิจอัฟกานิสถาน ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างก็ยกเลิกการให้อัฟกานิสถานกู้ยืมด้วย

กลุ่มประเทศตะวันตกบอกว่าพวกเขาจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มผู้นำใหม่ของอัฟกานิสถานต่อไปจนกว่าตาลีบันจะจัดตั้งรัฐบาลที่มีการคำนึงถึงอย่างครอบคลุมและยอมรับสิทธิสตรี

อัคฮุนกล่าวอ้างว่าพวกเขามีกลุ่มสมาชิกอยู่ทั่วทั้งประเทศและการที่พวกเขากีดกันผู้หญิงจากงานและกีดกันเด็กผู้หญิงจากโรงเรียน "ก็เป็นการช่วยเหลือทำให้เกียรติของผู้หญิงกลับคืนมา"

เรียบเรียงจาก

Taliban leader calls for help in first Afghan address, DW, 27-11-2021