ภูเขาไฟใต้ทะเลที่ 'ตองกา' ระเบิด ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้

ภูเขาไฟ 'ฮุงกา ตองกา ฮุงกา ฮาอาปาย' ที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลใน 'ตองกา' ระเบิดเกิดสึนามิ ล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านเผย 'ตองกา' เสียหายหนัก แต่ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้

16 ม.ค. 2565 จากเหตุการณ์ภูเขาไฟฮุงกา ตองกา ฮุงกา ฮาอาปาย ที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลห่างจากเกาะตองกาตาปูที่เป็นเกาะหลักของตองกาไปทางเหนือ 65 กิโลเมตร ระเบิดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น (15 ม.ค.) ทำให้ชาวตองกา 105,000 คน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เพราะการสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 18.40 น.วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น (เร็วกว่าไทย 6 ชั่วโมง)

นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์นของนิวซีแลนด์ ประเทศที่อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2,380 กิโลเมตร แถลงผ่านอินสตาแกรมในวันนี้ (16 ม.ค.) ว่าภาพภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดใกล้ตองกาเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างยากลำบาก ทีมกลาโหมและต่างประเทศของนิวซีแลนด์กำลังหาทางติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือ กระทรวงต่างประเทศนิวซีแลนด์แถลงว่า ยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะการสื่อสารทำได้อย่างจำกัด ด้านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำนักงานในกรุงซูวาของฟิจิที่อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 760 กิโลเมตร แจ้งว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยังไม่มีรายงานความคืบหน้าเรื่องผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ภูเขาไฟฮุงกา ตองกา ฮุงกา ฮาอาปาย ตั้งอยู่ใต้น้ำ ห่างจากเกาะตองกาตาปูที่เป็นเกาะหลักของตองกาไปทางเหนือ 65 กิโลเมตร ปะทุอย่างสม่ำเสมอในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่การระเบิดเมื่อวันเสาร์รุนแรงถึงขนาดได้ยินไปไกลถึงรัฐอะแลสกาของสหรัฐที่อยู่ไกลออกไปถึง 10,000 กิโลเมตร สำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่า แรงระเบิดเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ที่ความลึกระดับพื้นผิวโลก ภาพถ่ายจากดาวเทียมเห็นแรงระเบิดส่งกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นไปในอากาศสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 20 กิโลเมตร ท้องฟ้าเหนือตองกาเต็มไปด้วยละอองเถ้าถ่านภูเขาไฟจนมืดครึ้มไปหมด ขณะที่ประเทศริมสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกพากันแจ้งเตือนภัยสึนามิ

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6

— Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022