ทวิตเตอร์ 'กรมสรรพากร' ถูกแฮก เตือนผู้ติดตามอย่าหลงเชื่อข้อมูล

บัญชี Twitter ของกรมสรรพากรถูกแฮกเกอร์ยึด ลบข้อความเก่าทั้งหมดหายและถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 'Revenue|NFT' ระบุอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข พร้อมประสานหาแฮกเกอร์มาดำเนินคดี เตือนผู้ติดตามอย่าหลงเชื่อข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี

16 ม.ค. 2565 Thai PBS รายงานว่ากรณีโซเชียลนำเสนอข้อมูลบัญชีทวิตเตอร์ @RevenueDept ของกรมสรรพากร ถูกแฮก และเปลี่ยนชื่อบัญชีจากกรมสรรพากร The Revenue Department เป็น Revenue|NFT และมีการลบข้อความเก่าๆ ที่กรมสรรพากรทวีตไว้ทั้งหมด คงเหลือเพียงข้อความเดียวคือ “I’m looking to collaborate with NFT projects. DM me if you’re interested in a paid promotion! Rocket”​

ต่อมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand รายงานว่าจากการการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าเป็นเรื่องจริง ทั้งนี้กรมสรรพากร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีนำบัญชี Twitter กรมสรรพากรไปใช้งาน โดยเปลี่ยนชื่อบัญชี รูปไฟล์ และข้อความต่างๆ รวมถึงลบข้อความทวีตที่ผ่านมา

กรมสรรพากรขอแจ้งเตือนผู้ติดตามและใช้งาน Twitter กรมสรรพากร โปรดระมัดระวังการใช้งาน และอย่าหลงเชื่อข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มผู้ไม่หวังดี กรมสรรพากรจะเร่งแก้ไขบัญชีดังกล่าวให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม พร้อมทั้งสอบหาสาเหตุโดยด่วน และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป