กลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องกดดันจีนก่อนถึง 'โอลิมปิกฤดูหนาว'

กลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มและอดีตเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติอาศัยช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง กดดันจีนให้พัฒนาเรื่องสิทธิมนุษยชน จากการที่มีข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อำนาจปราบปรามชาวมุสลิมอุยกูร์, ชาวทิเบต, ชาวฮ่องกง และกลุ่มอื่นๆ

National Aquatics Center หนึ่งในสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 ที่มา: Wikipedia

จากการที่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 4-20 ก.พ. นี้ จะมีกลุ่มนักกีฬา, เจ้าหน้าที่ และนักการทูต รวม หลายพันรายเข้าร่วม ทางองค์กรแอมเนสตีอินเทอร์เนชันแนลได้แถลงขอให้ประเทศต่างๆ ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีน รวมถึงกีฬาพาราลิมปิกในเดือน มี.ค. ช่วยเรียกร้องให้จีนปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อยในเชิงสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น และไม่ปล่อยให้จีนใช้งานกีฬามาเป็นตัวโฆษณาชวนเชื่อฟอกตัวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขา

Alkan Akad นักวิจัยเรื่องจีนขององค์กรแอมเนสตีระบุในแถลงการณ์ว่า "ไม่ควรมีการปล่อยให้กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งกลายเป็นแค่สิ่งที่การฉวยโอกาสใช้กีฬาฟอกตัวสำหรับทางการจีน และประชาคมโลกจะต้องไม่กลายเป็นผู้ร่วมมือกับการโฆษณาชวนเชื่อ"

Akad ระบุอีกว่า "ไม่ควรมีการทำให้มหกรรมกีฬานี้กลายเป็นสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจจากประวัติสิทธิมนุษยชนที่ย่ำแย่ของจีน ในทางตรงกันข้าม พวกเขาควรใช้โอกาสนี้ในการกดดันจีนในกรณีเหล่านี้"

แอมเนสตีระบุอีกว่า รัฐบาลจีนสัญญาว่าจะเคารพในเสรีภาพสื่อ สิทธิแรงงาน และการชุมนุมอย่างสันติในช่วงที่มีการจัดโอลิมปิก แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าพวกเขาจะทำตามที่พูด

Akad กล่าวอีกว่า "มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเป็นระบบในจีน มันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติต่างๆ จะต้องเคารพต่อความประสงค์นักกีฬาและเจ้าหน้าที่การกีฬาในการพูดแสดงออกในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเรื่องที่ทางการอ้างว่าเป็นเรื่อง 'อ่อนไหว' "

แอมเนสตียังได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องขัง 5 รายที่เป็นนักกิจกรรมจีน คือศาสตราจารย์อุยกูร์ Ilham Tohti นักข่าวพลเมือง Zhang Zhan นักกิจกรรมสิทธิแรงงาน Li Qiaochu ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน Gao Zhisheng และบล็อกเกอร์ชาวทิเบต Rinchen Tsultrim

Akad บอกว่าถ้าหากรัฐบาลจีนต้องการจะใช้โอลิมปิกเพื่อแสดงให้เห็นอะไรในประเทศตัวเองควรจะเริ่มจากการปล่อยตัวบุคคลที่ถูกลงโทษหรือถูกคุมขังเพียงเพราะพวกเขาแสดงออกอย่างสันติตามที่หลักสิทธิมนุษยชนรับรอง

นอกจากนี้ยังมีภาคประชาสังคมมากกว่า 250 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของกลุ่มชาวทิเบต ชาวอุยกูร์, ชาวฮ่องกง, ขาวจีน, ชาวมองโกเลียใน, ชาวไต้หวัน และกลุ่มอื่นๆ ได้ส่งจดหมายให้กับเลขาธิการสหประชาชาติ Antonio Guterres เรียกร้องให้เขาไม่เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง

สหประชาชาติ, สหรัฐฯ และกลุ่มส.ส. ในประเทศตะวันตกหลายประเทศได้ประกาศว่ามีการกดขี่ข่มเหงชาวอุยกูร์ในซินเจียงประเทศจีนซึ่งเข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชน

Zumretay Arkin ผู้จัดการโครงการและการรณรงค์ขององค์กรเวิร์ลด์อุยกูร์คองเกรส แถลงว่าการที่เลขาธิการสหประชาชาติมีเจตนาจะเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง 2565 ในขณะที่ยังมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นต่อชาวอุยกูร์และชาวมุสลิมอื่นๆ เช่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องน่าตกใจ แต่ยังเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักการพื้นฐานของยูเอ็นเองด้วย Arkin บอกอีกว่าถ้าหาก Guterres เข้าร่วมมันไม่เพียงจะเป็นการตบหน้านักสิทธิมนุษยชนในจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ความน่านับถือขององค์การสหประชาชาติด้วย

มีหลายประเทศรวมถึงสหรัฐฯ ที่ประกาศบอยคอตต์ทางการทูตต่อกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง

Kelley Currie ผู้เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษด้านประเด็นสตรีโลก และผู้แทนสหรัฐฯ ในคณะกรรมการสหประชาชาติด้านสถานภาพสตรี กล่าวว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และกลุ่มบรรษัทที่เป็นสปอนเซอร์ให้กีฬาโอลิมปิกไม่ยอมกดดันประเทศจีน ปล่อยให้จีนเป็นข้อยกเว้นแต่หลักการที่พวกเขาเคยพูดถึง ถึงแม้ว่าบรรษัทเหล่านี้และ IOC จะเคยพูดถึงประเด็นสิทธิสตรี ประเด็นเพศสภาพ หรือประเด็นสิทธิมนุษยชนก็ตาม พวกเขาระบุถึงหลักการเหล่านี้แต่ในเว็บไซต์แต่ก็ปล่อยให้จีนเป็นข้อยกเว้น และเป็นเรื่องน่ารังเกียจที่กลุ่มบรรษัทเหล่านี้และ IOC ปิดปากเงียบทำเหมือนว่าตัวเองไม่มีความรับผิดชอบต่อเรื่องเหล่านี้

เรียบเรียงจาก

Rights groups urge countries to pressure China on human rights before Olympics, Radio Free Asia, 14-01-2022