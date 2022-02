กรรมการ 'หน้ากากนักร้อง USA' ประท้วงเดินออกจากสตูฯ หลังทนายส่วนตัวของทรัมป์เข้าร่วมแข่งขัน

สำนักข่าวในสหรัฐฯ รายงานว่ากรรมการรายการ The Masked Singer USA เดินออกจากห้องส่งทันทีเพื่อประท้วงผู้ผลิตรายการ หลังพบว่าหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ถอดหน้ากาก คือ 'รูดี้ จูเลียนี' อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและทนายความส่วนตัวของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สนับสนุนข่าวโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งล่าสุด จนนำมาสู่เหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564

4 ก.พ. 2565 สถานีโทรทัศน์ FOX TV เจ้าของลิขสิทธิ์รายการแข่งร้องเพลง The Masked Singer USA ยังคงไม่มีท่าทีใดๆ หลังจากเมื่อคืนวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ‘รูดี้ จูเลียนี’ อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กสังกัดพรรครีพับลิกันปรากฏตัวในฐานะผู้แข่งขันในรายการ และเป็นเหตุให้กรรมการผู้ตัดสินเดินออกจากรายการกลางคันเพื่อประท้วง เนื่องจากจูเลียนีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 และเขาเพิ่งได้รับหมายเรียกเข้าให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่องกลางเดือน ม.ค. 2565

ในคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการบันทึกเทปล่วงหน้าของรายการ จูเลียนีถูกโหวตให้ถอดหน้ากากเพื่อเปิดเผยตัวตนตามกติกาของรายการ เมื่อเขาถอดหน้ากากและทุกคนในห้องส่งทราบว่าเขาเป็นใคร เคน จอง นักพูดตลกเดี่ยวไมโครโฟน (Stand-Up Comedian) และโรบิน ธิก นักร้อง-นักแต่งเพลง ซึ่งกรรมการประจำรายการได้เดินออกจากห้องส่งโดยทันทีเพื่อประท้วง แต่หลังจากการพูดคุยกับทีมงาน สุดท้ายทั้งสองคนก็เดินกลับขึ้นมาบนเวทีเพื่อบันทึกเทปต่อร่วมกับกรรมการอีก 2 คน คือ นิโคล เชอร์ซิงเกอร์ นักร้องนำวง The Pussycat Dolls และเจนนี่ แมคคาร์ที นักแสดงและนางแบบ

สำนักข่าว NBC ของสหรัฐฯ สอบถามไปยัง FOX TV และได้รับคำตอบกลับมาว่าทีมผู้ผลิตรายการปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องกระแสข่าวที่หลุดออกมา เนื่องจากต้องรักษากฎของรายการที่ ‘ต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับ’ และห้าม ‘สปอล์ย’ เนื้อหาส่วนใดของรายการ อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่าการเทปที่จูเลียมาเป็นผู้แข่งขันจะออกอากาศในเดือน มี.ค. ที่จะถึงนี้

คลิปโปรโมตรายการ The Masked Singer USA ซีซั่น 7 จากทวิตเตอร์ @MaskedSingerFOX

ที่มีกระแสข่าวว่า 'รูดี้ จูเลียนี' จะปรากฏตัวในฐานะผู้แข่งขัน โดยจะเริ่มออกอากาศในวันที่ 9 มี.ค. 2565 นี้

หลังจากที่รายงานข่าวเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลมีเดีย เนื่องจากอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนนี้เป็นผู้สนับสนุนและทำงานใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเขาเป็นทนายความส่วนให้กับทรัมป์และเป็นผู้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างเรื่องการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดในปี 2563 ซึ่งโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตสามารถเอาชนะทรัมป์ได้ จนเป็นเหตุให้ผู้สนับสนุนทรัมป์จำนวนประมาณ 2,000 คนที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ในวันที่ 6 ม.ค. 2564 ก่อนจะบุกเข้าไปด้านในอาคารซึ่งมี ส.ส. และ ส.ว. กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ได้ออกหมายเรียกให้จูเลียนี และอดีตทนายความส่วนตัวของทรัมป์อีก 3 คน ได้แก่ เจนนา เอลลิส, ซิดนีย์ โพเวลล์ และบอริส เอปช์เตย์น ต้องเข้าให้การและตรวจสอบหลักฐานในเหตุการณ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับที่คณะกรรมการเคยส่งหมายเรียกให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ต้องเข้าให้การเพิ่มเติมเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง แต่หลายคนที่ได้รับหมายเรียกกลับปฏิเสธการเข้าให้การ

สำนักข่าว CNBC รายงานว่าจูเลียนีเป็นผู้สนับสนุนหลักของทรัมป์ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่ามีการโกงการเลือกตั้งหลังทราบผลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐว่าไบเดนชนะ เป็นเหตุให้สภาทนายความกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมลรัฐนิวยอร์ก ระงับใบอนุญาตว่าความของเขา โดยให้เหตุผลว่าจูเลียนี “ให้ข้อมูลเท็จเรื่องผลการเลือกตั้งและกล่าวชักจูงสาธารณชนไปในทางที่ผิด”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รายการ The Masked Singer USA ตกเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน มี.ค. 2563 ซาราห์ พาลิน อดีตผู้ว่าการรัฐอะลาสกาจากพรรครีพับลิกัน ปรากฏตัวในฐานะผู้แข่งขัน “หน้ากากหมี” โดยใน พ.ศ.2560 พาลินมีข่าวอื้อฉาวจากการที่หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานว่าผู้ก่อเหตุกราดยิงในรัฐแอริโซนาเมื่อ พ.ศ.2554 ลงมือก่อเหตุโดยมีแรงบันดาลในมาจากแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง SarahPAC ของพาลิน ซึ่งเธอเคยนำเสนอเป็นนโยบายขณะหาเสียงในฐานะว่าที่แคนดิเดตรองประธานาธิบดีเมื่อปี 2551 หลังจากหนังสือพิมพ์ The New York Times เผยแพร่ข่าวดังกล่าวออกไป ทำให้เธอตัดสินใจฟ้องหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ของสหรัฐฯ ข้อหาหมิ่นประมาทโดยลายลักษณ์อักษร และขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล

รายการ The Masked Singer USA ซึ่งออกอากาศต่อเนื่องมา 7 ซีซั่นที่ช่อง FOX TV ซื้อลิขสิทธิ์มาจากรายการ The Masked Singer ของสถานีโทรทัศน์ MBC ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการแข่งขันร้องเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหน้ากากปิดตัวใบหน้าและตัวตน เพื่อให้กรรมการทายว่าบุคคลปริศหนาภายใต้หน้ากากคือใคร และหากกรรมการเลือกให้ผู้เข้าแข่งขันคนใดต้องถอดหน้ากาก หมายความว่าผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะตกรอบ ส่วนผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบถัดไปจะต้องสวมหน้ากากแข่งร้องเพลงต่อไปจนกว่าจะตกรอบ

