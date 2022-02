64 องค์กรภาคประชาสังคม ลงชื่อค้านร่างกม.ทำลาย การรวมกลุ่มของประชาชนทุกฉบับ

ภาคประชาสังคมกว่า 64 องค์กรทั่วประเทศไทยแสดงพลังร่ วมลงชื่อไม่เอาร่ างกฎหมายทำลายสิทธิเสรี ภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนทุ กฉบับ

วมลงชื่อไม่เอาร่ างกฎหมายทำลายสิทธิเสรี ภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนทุ กฉบับ “เลิศศักดิ์” ย้ำ เป็นกม.ที่ไม่ใช่ควบคุมเฉพาะเอ็ นจีโอ แต่ขยายอาณาเขตควบคุมประชาชนทั้ งหมดที่ประสงค์รวมกันเป็นกลุ่ม ย้ำประชาชนที่รวมตัวกันมากกว่า 2 คนขึ้นไปก็จะได้รับผลกระทบจากร่ างกฎหมายฉบับนี้ พร้อมกระทุ้ง นวช. เอ็นจีโอ นักกม.และตัวแทนภาคประชาสั งคมหยุดกระบวนการล็อบบี้กับรั ฐเพื่อขอให้มีสัดส่วนที่นั่ งในการพิจารณากม. ให้ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนนเป็ นหลักมากกว่าการเจรจาบนโต๊ะ และต้องสร้างวัฒนธรรมการวิพากษ์ วิจารณ์ในหมู่เดียวกันเอง

14 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ภายหลังจากที่ขบวนประชาชนต่อต้ านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่ มของประชาชนได้ร่วมกั นออกแถลงการณ์ไม่เอาร่ างกฎหมายทำลายสิทธิเสรี ภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนทุ กฉบับเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีเครือข่ายประชาสังคม องค์กรสิทธิมนุษยชน และประชาชนเข้าร่วมลงชื่อกั บแถลงการณ์ของกลุ่มแล้วกว่า 64 องค์กร และมีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อด้ วยอีกจำนวน 31 คน

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้ าพรรคสามัญชนและตั วแทนขบวนประชาชนต่อต้านร่ างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่ มของประชาชนกล่าวว่า ในการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ตนอยากสื่อสารสองด้าน คือหนึ่งสื่อสารให้พี่น้ องในขบวนการเอ็นจี โอและภาคประชาสังคมเองได้ตระหนั กให้มากกว่านี้ว่าความขัดแย้ งทางการเมืองที่ผ่านมาในรอบ 10 กว่าปี รวมทั้งประสบการณ์ในการเสนอร่ างกฎหมายของภาคประชาชน มันถึงเวลาที่ต้องทบทวนแบบจริ งจังแล้วว่า การใช้คนไม่กี่คนโดยเฉพาะคนที่ อยู่ในแวดวงนี้มานาน ไปเจรจาล๊อบบี้พูดคุยกับรั ฐบาลเพื่อขอให้ภาคประชาชนมีสั ดส่วนที่นั่งบ้างในการพิ จารณากฎหมาย มันเป็นวิถีทางที่ไม่เพียงพออี กต่อไปแล้ว โดยเฉพาะเมื่อมาพิจารณาจากร่ างกกฎหมายฉบับนี้ ที่เป็นกฎหมายที่กระทบต่อผู้ คนอย่างกว้างขวาง การปรึกษาหารือเพื่อแสดงความคิ ดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมเพื่อตัดสิ นใจต้องกว้างและลึกกว่านี้ ซึ่งรูปแบบที่เป็นอยู่กลายเป็ นวัฒนธรรมของเอ็นจีโอที่ไม่ สนใจขบวนการเคลื่อนไหวและทำให้ เห็นว่าเอ็นจีโอทำได้แค่เจรจาต่ อรองเพื่อให้ได้ประโยชน์เล็กๆน้ อยๆบ้างก็เอา ทั้ง ๆ ที่ขบวนการประชาชนที่มากไปกว่ าเอ็นจีโอเขาต้องการกล้าได้กล้ าเสียมากกว่านั้น เขาต้องการต่อต้าน ต่อสู้ และต้องการแสดงเจตนารมณ์ที่ มากกว่านั้น

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหัวหน้ าพรรคสามัญชนและตั วแทนขบวนประชาชนต่อต้านร่ างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่ มของประชาชนกล่าวเพิ่มเติมว่า อันที่สองคือสิ่งที่สมควรทำต่ อเนื่องอย่างมากจากข้อที่หนึ่ งคือ เราต้องออกมาบนท้องถนนเราต้องคิ ดเรื่องการเคลื่อนไหวบนท้ องถนนเป็นหลักมากกว่ าการเจรจาบนโต๊ะ และเราจำเป็นที่จะต้องสร้างวั ฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ เดียวกันเอง ไม่ใช่ใช้วิธีคิดแบบเก่าที่ บอกว่า “เราอย่าสู้รบปรบมือกันเอง เดี๋ยวหน่วยงานรัฐจะเห็ นความแตกแยกในหมู่ เราและจะเอาความแตกแยกนี้ไปเสี้ ยมให้พวกเราทะเลาะกันเองและไม่ มีพลังในการต่อสู้กับรัฐบาลตนคิ ดว่าความคิดแบบนี้นั้นล้าสมั ยแล้ว ซึ่งสิ่งที่ทำให้เรามีพลังอย่ างมากคือการวิพากษ์วิจารณ์”

การรวมกลุ่มของประชาชนที่มากกว่ า 2 คนขึ้นไปก็จะได้รับผลกระทบจากร่ างกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 20 มาตราเดียว องค์กรไม่แสวงหากำไรต้องไม่ ดำเนินการกระทบต่อความมั่ นคงของรัฐ รวมถึงความมั่นคงของรัฐด้ านเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสั งคม ซึ่งถือเป็นคำนิยามที่เยอะและตี ความได้กว้างขวางมาก ซึ่งในรัฐธรรมนูญต้องการให้ ประชาชนเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ตื่ นตัวให้เข้ามาร่วมกับรัฐในการพั ฒนาประเทศชาติเพื่อให้ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราพั ฒนาไปให้ดีขึ้นเพื่อสร้างคุ ณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์สาธารณะที รัฐธรรมนูญได้กำหนดไวให้ ประชาชนต้องให้ประชาชนเป็นพลเมื องที่ตระหนักรู้

เลิศศักดิ์ยังได้ตั้งข้อสั งเกตเพิ่มเติมด้วยว่า กฎหมายฉบับนี้ได้ทำลายการรวมกลุ่ มกันเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่ งเท่ากับเป็นกฎหมายที่อยู่เหนื อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายละเมิ ดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ต้ องการตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อจะทำให้ กระบวนการภาคประชาชนทั้งหมดหยุ ดชะงัก ซี่งไม่ใช่เฉพาะเอ็นจีโอที่ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่เอ็นจีโอที่ไม่ได้จดทะเบี ยนเป็นนิติบุคคล แม้กระทั่งกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ ออกมาต่อสู้ในหลากหลายประเด็ นเช่นพี่น้องที่จะนะ พี่น้องจากดงมะไฟที่ต่อสู้กั บเหมือง ก็คงได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบั บนี้ด้วย

“ขณะนี้ได้มีองค์กรที่เข้าร่ วมลงชื่อกับเรามากถึง 64 องค์กรและประชาชนเขาร่วมลงชื่ ออีกกว่า 31 คน ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ แสดงให้เห็นถึงพลังที่ไม่ สยบยอมต่อความฉ้อฉลในการร่ างกฎหมาย และอยากขอขอเชิญชวนทุกคนที่เห็ นด้วยกับพวกเราในครั้งนี้ สามารถร่วมลงชื่อได้ผ่านลิงค์ดั งกล่าวนี้ https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLScq1PmmOJiltLU7jAhk 85cyfF5psueqO-0qahoyhRmwoA0DyQ" หัวหน้ าพรรคสามัญชนฯ กล่าว

ขณะที่ อังคณา นีละไพจิตร ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุ ษยชนอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) และเจ้าของรางวัลแมกไซไซปี 2560 ที่ได้ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ฉบั บนี้เช่นกันระบุว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกั บการออกกฎหมายใดๆที่เปิ ดโอกาสให้มีการควบคุ มการทำงานของภาคประชาสังคม เพราะกฎหมายที่มีอยู่ สามารถตรวจสอบการทำงานของภาคประ ชาสังคมได้อย่างเพียงพอแล้ว เช่น กฎหมายฟอกเงิน เป็นต้น การออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกำกั บการทำงานของภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชน จึงถูกมองว่าอาจเกิดจากอคติ หรือความไม่ไว้วางใจของรัฐที่มี ต่อภาคประชาสังคมบางองค์กรที่ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้ าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะองค์กรเอกชนที่ทำงานด้ านสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง รวมถึงสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น

อดีต กสม. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ พรบ. ฉบับนี้ยังสร้างความหวาดกลัวให้ กับคนทำงานภาคประชาสังคม รวมถึงชาวบ้าน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในท้ องถิ่นที่กำลังต่อสู้กับอิทธิ พลของกลุ่มทุน หรือเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในปกป้ องสิทธิชุมชนและฐานทรั พยากรของท้องถิ่น เนื่องจากหลายมาตราตาม พรบ. ฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รั ฐในการตรวจค้นหรื อตรวจสอบเอกสารโดยไม่ต้องมี หมายศาล ซึ่งถือเป็นการใช้ อำนาจโดยปราศจากการตรวจสอบถ่ วงดุลจากตุลาการ ในระดับสากลถือเป็นความถดถอยอย่ างมากของประเทศไทยในการออกกฎหมา ยเพื่อจำกัดสิทธิเสรี ภาพในการรวมกลุ่ มและการสมาคมของภาคประชาสังคม ซึ่งอาจทำให้ประเทศไทยถูกกล่ าวหาว่าออกกฎหมายเพื่อจำกัดสิ ทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ มของประชาชนตามอำเภอใจได้

“ทั้งนี้ อาจมีคนทำงานภาคประชาสั งคมบางกลุ่มสนับสนุนให้รัฐบาลรั บรองร่างกฎหมายส่งเสริ มการทำงานของภาคประชาสังคม (กฎหมายเข้าชื่อ) ไปก่อน แต่ส่วนตัวเห็นว่าร่างกฎหมายฉบั บดังกล่าวยังมีข้อบกพร่ องในหลายมาตรา และไม่ครอบคลุมการทำงานขององค์ กรเอกชนทุกกลุ่ม อีกทั้งร่างฉบับดังกล่าว มิได้มีการรับฟังอย่างกว้ างขวางในบรรยากาศของความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนทุ กคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่ างอิสระและปราศจากความกลัว จึงขอให้ผู้เสนอร่างทบทวนและรั บฟังความคิดเห็นขององค์ กรเอกชนทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสี ย และร่วมกันผลักดันให้รั ฐบาลถอนร่างทั้ง 4 ฉบับออกไปโดยเร็ว” อังคณา กล่าว

สำหรับองค์กรและประชาชนที่ร่ วมลงชื่อในแถลงการณ์ต่อต้านร่ างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่ มของประชาชนในครั้งนี้มีดังนี้ รายชื่อองค์กรประสงค์ร่วมลงชื่ อในแถลงการณ์ 1.ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่ อนฅนไร้บ้าน จ.ขอนเเก่น 2.เครือข่ายเสียงเยาวชน จ.ขอนเเก่น 3.คณะรณรงค์รัฐธรรมนูญเพื่อฉบั บประชาชน (ครช.) 4.โครงการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ 5.กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 6.เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้ าของแร่ 7.กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็ จณรงค์ (คัดค้านเหมืองโปแตชและโรงไฟฟ้ าถ่านหิน จ.ชัยภูมิ) 8.กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน (คัดค้านเหมืองทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย) 9.กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส (คัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่ โปแตช อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร) 10.กลุ่มรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย (คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมื องหินทราย ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร) 11.กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุ มชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได (คัดค้านการทำเหมืองหิน ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู)

12. กลุ่มรักษ์บ้านแหง (คัดค้านการขอประทานบัตรทำเหมื องถ่านหินลิกไนต์ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง) 13. กลุ่มนักศึกษาเผยแพร่กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนเพื่อสังคม(ดาวดิน) 14.เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่ อการเปลี่ยนแปลงสังคม 15.มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ 16.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 17. กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิ มนุษยชนภาคใต้ (LawLongBeach) 18.กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (LandWatchThai) 19.กลุ่มศึกษาปัญหาเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EECWatch) 20.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส์ ประเทศไทย 21.Supporter Thailand (SPT) 22.ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเพื่ อสังคม (P-move) 23.ทะลุฟ้า 24.FemFoo 25.กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย 26.เยาวชนปฏิวัติ 27.ราษฎรเอ้ย 28.ภาคีsaveบางกลอย 29.เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติ คนไทย จ.พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ(คปคท.4 จว.) 30.เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรู ปสังคมและการเมือง (คปสม.)

31.มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.) 32. เกษตรกร คนจน ปลดแอก 33.ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย (PDMT) 34.สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) 35.พรรควิฬาร์ 36.ลำพูนปลดแอก 37.กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน 38.เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทื อกเขาบรรทัด (คปบ.) 39.กลุ่ม Forward Together – MSU 40.ขบวนการอีสานใหม่ 41. ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสั งคม 42.CAN ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ 43. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) 44.กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง (The makong butterfly) 45.เครือข่าย People Go 46. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวั ตกรรมทางสังคม 47.มูลนิธิ Why i why 48.FreeArts : ศิลปะปลดแอก 49.นักเรียนเลว 50. กลุ่มลานยิ้มการละคร 51.คณะละครชุมชนป่าพะยอม 52.เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง 53.ภูเก็ตปลดแอก 54.สหภาพคนทำงาน 55.Artn‘t 56.ขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนั กปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย Women Human Rights Defenders Collective in Thailand 57. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพั ฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน 58. โครงการอาสาสมัครชาวบ้านเพื่ อกฎหมายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 59.Knack Association 60. กลุ่มอาสาเพื่อการพัฒนาศั กยภาพชุมชน (MOOSE) 61.กลุ่มโกงกาง 62.กลุ่มเยาวชนเทือกเขาเบ๊ อะบละตู 63. Democrazy Theatre Studio 64. กรองข่าวแกง

และสำหรับรายชื่อบุคคลที่ร่ วมลงชื่อในแถลงการณ์ไม่เอาร่ างกฎหมายทำลายสิทธิเสรี ภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนทุ กฉบับประกอบด้วย 1. กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป 2. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ 3. นลธวัช มะชัย 4. เผ่าภูมิ ชิวารักษว์ 5. สุรนาถ แป้นประเสริฐ 6. จิรพงษ์ อินกอง 7. จิราวัฒน์ หอมเนียม 8. ธนาธร แป้นประเสริฐ 9. สิทธิศักดิ์ ภูษาธร 10. นพดล ภู่กฤษณา 11. เลี่ยม ปั้นเปรม 12. อำนาจ แป้นประเสริฐ 13. สุรชัย วงศ์ประเสริฐ 14. เมลินญาน์ ศิวธนัยภัสร์ 15.ธีระเทพ จิตหลัง 16.สุภาภรณ์ มาลัยลอย 17. จีรนุช เปรมชัยพร 18.ศิริพร ฉายเพ็ชร 19. อังคณา นีละไพจิตร 20.รักษ์ศักดิ์ ก้งเส้ง 21. ภาวิณี สมรรคบุตร 22. เอเลียร์ ฟอฟิ 23. ธนพนธ์ อัคควทัญญู 24. สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ 25. รัตนาภรณ์ เจือแก้ว 26. วศิน พงษ์เก่า 27. กรกนก คำตา 28. สุธิลา ลืนคำ 29. ณัฐวุฒิ กรมภักดี 30. ศิวิมล วงศาอ้วน 31. ปรัชชา พรมน้ำ

รายละเอียดแถลงการณ์ฉบั บเต็มของขบวนประชาชนต่อต้านร่ างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่ มของประชาชนมีดังนี้