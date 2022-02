ชาวยูเครน-นักกิจกรรมชาวไทยชุมนุมต้านสงครามหน้าสถานทูตรัสเซีย

ชาวยูเครนและนักกิจกรรมชาวไทยชุมนุมต้านสงคราม หน้าสถานทูตรัสเซีย เรียกร้องสันติภาพ และหยุดทำสงครามในยูเครน ตร. สั่งยกระดับดูแลความปลอดภัย 2 สถานทูต ระบุการข่าวยังไม่มีอะไรน่าห่วง

25 ก.พ.2565 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า วันนี้ (5 ก.พ.65) ช่วงบ่าย ที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ถนนทรัพย์ เขตบางรัก กลุ่มชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ต่อต้านสงครามจำนวนหนึ่ง เดินทางไปประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรง

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ผู้ชุมนุมร่วมกันถือธงชาติยูเครน และป้ายกระดาษมีข้อความต่างๆ อาทิ STOP WAR STOP PUTIN, We want PEACE, NO WAR และ #StopRussianAggression เป็นต้น ท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่ง ซึ่งประจำการรักษาบริเวณประตูสถานทูตฯ ซึ่งกั้นรั้วเหล็กไว้โดยรอบ โดยบางช่วงผู้ชุมนุมร่วมกันตะโกนประโยค ‘Hands Off Ukraine’ และ STOP PUTIN อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีคนไทย เช่น กลุ่มโมกหลวงริมน้ำและกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก รวมทั้งผู้ต่อต้านสงครามเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยถือป้ายข้อความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อาทิ Make love Not War, Stop war ปูติน คุ้มครองพลเรือน, สงครามมีแต่สูญเสีย เราขอแสดงจุดยืนเคียงข้างประชาชนในการสนับสนุนรัฐเอกราชของยูเครน และเป็นกระบอกเสียงเพื่อต่อต้านมาตรการทหารโจมตีทางอากาศ

(ที่มา : มติชนออนไลน์และไทยรัฐออนไลน์)

ตร. สั่งยกระดับดูแลความปลอดภัย 2 สถานทูต ระบุการข่าวยังไม่มีอะไรน่าห่วง

ขณะที่วานนี้ (24 ก.พ.) เดลินิวส์เว็บ รายงานว่า ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย และสถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย หลังรัสเซียประกาศสงครามในยูเครน ว่า เตรียมสั่งการให้มีการยกระดับการดูแลความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตทั้ง 2 แห่ง รวมถึงสถานทูตประเทศพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบว่าทางสถานทูตมีการร้องขออะไรเพิ่มเติมหรือไม่หากขอมาก็จะดำเนินการให้ทันที โดยในส่วนของตำรวจสันติบาลได้เพิ่มความเข้มงวดอยู่แล้ว ส่วนตำรวจท้องที่ก็มีการดูแลความปลอดภัยสถานทูตทั้งสองแห่ง รวมถึงกลุ่มภาคีเครือข่ายชาติพันธมิตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการข่าวยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง