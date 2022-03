เจ้าของคาเฟ่แมวในยูเครนไม่หนี อยู่ป้อนข้าวเจ้าเหมียว

ขณะที่ระเบิดกระหน่ำลงมาและถนนเริ่มว่างเปล่าในเมืองลวิฟทางภาคตะวันตกของยูเครน ยังมีสถานที่หนึ่งที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ นั่นคือคาเฟ่แมวที่ชื่อ “Cat Cafe” ที่เจ้าของยังคงปฏิบัติภารกิจดูแลเจ้าเหมียวที่อาศัยอยู่กว่า 20 ชีวิต ล่าสุดคาเฟ่แมวแห่งนี้ได้รับเงินบริจาคจากทั่วโลก และจะมอบเงินบริจาคครึ่งหนึ่งให้กับกองทัพยูเครนด้วย

หลังทีมงานของ 'เอริน เบอร์เน็ต' ผู้สื่อข่าวรายการ Out Frontของ CNN สัมภาษณ์คนที่สัญจรไปมา และถ่ายภาพถนนรกร้างว่างเปล่าในเมืองเสร็จ เอรินก็รับหน้าที่เดินออกไปหามื้อเที่ยงให้กับทีม แต่เธอพบว่าทุกอย่างปิดตัวลงทั้งหมด และแทบหาอะไรทานไม่ได้เลย

"วันนี้ #ลวิฟ ปิดตัวลงเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ [หรือ] ร้านค้า... ดูแล้วไม่มีอะไรเปิดเลย" ผู้สื่อข่าว CNN โพสต์เล่าในทวิตเตอร์ แต่หลังเดินเท้ากว่าครึ่งชั่วโมง เธอก็พบกับคาเฟ่แมวแห่งหนึ่ง

"มันเป็นวันที่มืดมนและหนักหน่วงมาก แต่ฉันพบบางอย่างที่ทำให้หยุดยิ้มไม่ได้ เป็นร้านอาหารเดียวที่ฉันเห็นว่ายังเปิดอยู่ นั่นคือคาเฟ่แมว เจ้าของทำอาหารด้วยวัตถุดิบเท่าที่มี พวกเขายังยิ้มได้ [และบอกว่า] แมวของพวกเขากล้าหาญนะ" เอริน เบอร์เน็ต โพสต์เล่าประสบการณ์น่าประทับใจของเธอบนทวิตเตอร์

It is a dark and heavy day here. But I found something that couldn’t stop a smile. The only food I saw open - Cat Cafe. The owners are making food with what they have - they smiled: “Our cats are brave”. pic.twitter.com/wAGEF9oPfW — Erin Burnett (@ErinBurnett) February 25, 2022

กลุ่มเจ้าของแมวในคาเฟ่ตัดสินใจอยู่ต่อ เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแมวเหล่านี้ หากพวกเขาอพยพออกไป

"สถานที่หนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวเล็กๆ มากมาย และแต่ละเรื่องก็ตัวใหญ่ด้วย คาเฟ่แมวยังเปิดอยู่เพราะกลุ่มเจ้าของบอกว่า มีแมวต้องให้อาหารที่นี่กว่า 20 ตัว [พวกเขาบอกว่า] 'นี่คือชีวิตของเรา' [และ] พวกเขาจะไม่หนีไปไหน" ผู้สื่อข่าว CNN ระบุในทวิตเตอร์

A place is made up of so many tiny stories. And each one is big. The cat cafe is open because the owners say - there are 20 cats here to feed. “This is our life”. They will not leave. pic.twitter.com/jZDKHZPINi — Erin Burnett (@ErinBurnett) February 25, 2022

ในรายการของเธอ เอรินบอกว่าในคาเฟ่แมวมีครอบครัวหนึ่งหนีการรุกรานของรัสเซียมาอย่างชัดเจน เพราะพวกเขาสะพายเป้ใบใหญ่ และแบกผ้าห่มมาด้วย แต่พวกเขายิ้มได้เพราะเมื่อเห็นล้อวิ่งแมว "คุณไม่สามารถมองไปโดยที่ไม่ยิ้มได้ และวันนี้มนุษย์ในประเทศนี้ต้องการรอยยิ้มเป็นของขวัญ" เอริน กล่าว

หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไป มีผู้สอบถามเข้ามาทางทวิตเตอร์ของเอรินจำนวนมากเพื่อบริจาคเงินสนับสนุนแก่คาเฟ่แมวดังกล่าว ระหว่างบทสนทนาดังกล่าวดำเนินไป ผู้ใช้คนหนึ่งได้เข้ามาแชร์ลิงค์เพจเฟซบุ๊กของคาเฟ่แมวดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวประชาไทตรวจสอบรูปภาพแล้วพบว่า ภาพกงล้อและเจ้าเหมียวในเพจดังกล่าวคือที่เดียวกับภาพที่เอริน เบอร์เน็ต โพสต์เล่าเรื่องในทวิตเตอร์ของเธอ เพจดังกล่าวได้รับการรีวิว 4.8 ดาวจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค 212 คน และโพสต์ล่าสุดของเพจดังกล่าวเป็นข้อความขอบคุณผู้บริจาคทั่วโลกที่คอยช่วยให้เจ้าเหมียวอิ่มท้องและสงบสุข

เพจดังกล่าวระบุด้วยว่าจะมอบเงินบริจาค 50% และรายได้ 20% จากการขายให้กับกองทัพยูเครนเพื่อป้องกันประเทศ ขณะนี้เพจคาเฟ่แมวรับบริจาคทาง Paypal เป็นหลัก แต่กำลังดำเนินการเพื่อรับบริจาคผ่านระบบ SWIFT ซึ่งหลายประเทศเพิ่งแบนรัสเซียออกจากระบบดังกล่าว

คนอื่นๆ ลี้ภัยพร้อมสัตว์เลี้ยงคู่ใจ

ขณะคาเฟ่แมวในเมืองลวิฟยังปักหลัก หลายคนตัดสินใจเดินทางลี้ภัยจากการรุกรานของรัสเซียไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจของตนเอง ดังจะเห็นได้จากโพสต์ในโซเชียลมีเดียของผู้ลี้ภัยถ่ายรูปคู่กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองจำนวนมาก

หนึ่งในนั้นคือ 'โนแลน ปีเตอร์สัน' ผู้สื่อข่าวในยูเครนที่แชร์รูปในทวีตพร้อมบอกว่า "อยู่ในที่หลบภัยจากระเบิดกับแมวของผม เธอกล้าหาญมาก" แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยสนใจกล้องเท่าไหร่

In the bomb shelter with my cat. She’s been very brave. pic.twitter.com/tk7nuj87zQ — Nolan Peterson (@nolanwpeterson) February 25, 2022

บางคนอาจหนีมาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างเร่งด่วน แต่ 'ริชาบห์ เคาชิค' นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชาวอินเดีย ตัดสินใจยังไม่เดินทางออกจากยูเครน หากเจ้าตูบของเขาที่ชื่อ 'มาลิบู' ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน ล่าสุด สมาคมศิษย์เก่าของริชาบห์ชี้แจงว่า แม้ว่าจะทำเรื่องเอกสารครบถ้วนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเจ้ามาลิบู

ขณะเดียวกัน ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่หนีภัยสงครามพร้อมพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โรมาเนีย โปแลนด์ และฮังการี ประเทศเหล่านี้ระบุว่ากำลังผ่อนปรนระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้ลี้ภัยของตนเองสามารถนำสัตว์เลี้ยงข้ามพรมแดนได้

จากข้อมูลของ People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ระบุว่าปกติแล้วในยามสงบการนำสัตว์ข้ามพรมแดนจะต้องให้แมวและสุนัขฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิพ และตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้าก่อน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อพิษสุนัขบ้าเพียงอย่างเดียวอาจะต้องใช้เวลาหลายวันหรือกระทั่งหลายสัปดาห์

ที่โรมาเนีย หัวหน้ากรมสัตวแพทย์ในบูคาเรสต์ได้เสนอให้ผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยขอให้ผู้ลี้ภัยกรอกแบบฟอร์มเพียงใบเดียว แทนการบังคับให้ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิพ และยื่นเอกสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม โรมาเนียยังคงจำกัดไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงมาด้วยเกิน 5 ตัวต่อ 1 คน ขณะที่ PETA ยังได้รับรายงานว่ามีเจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนไม่ได้รับอนุญาตให้พาแมวและสุนัขเข้าประเทศ

ทางการของโปแลนด์และฮังการีก็กำลังผ่อนปรนระเบียบเรื่องการฉีดวัคซีน ฝังชิพ และตรวจพิษสุนัขบ้าชั่วคราว และใช้แบบฟอร์มแค่ใบเดียวเพื่อเปิดทางให้สัตว์เลี้ยงของผู้ลี้ภัยสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้เช่นกัน อับดุลละห์ เอลคอบบี้ นักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในยูเครนปัจจุบันเดินทางลี้ภัยเข้ามาในโปแลนด์ พร้อมกับแมวคู่ใจ 2 ตัวแล้ว ชื่อว่าสเตลล่า และซานตา

"ผมรักประเทศนี้ ผมเศร้ามากที่มันจะถูกทำลาย" อับดุลละห์ กล่าว

ขณะเดียวกัน PETA สาขาเยอรมนีกำลังประสานงานเพื่อส่งอาหารสุนัขและอาหารแมวกว่า 2 หมื่นกิโลไปยังยูเครน พร้อมกับผ้าห่มสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่ติดอยู่ในพื้นที่สงคราม ระหว่างนี้ UAnimals กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ก็กำลังรายงานความคืบหน้าและขอการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นอกจากนี้ PETA สาขาอังกฤษยังส่งหนังสือถึงจอร์จ อัสติส รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ผ่อนปรนระเบียบสำหรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสหราชอาณาจักร โดยบอกว่า "ประชาชนของสหราชอาณาจักรคงรู้สึกใจสลายหากถูกบังคับให้ต้องทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงที่เป็นสมาชิกครอบครัวของตนเอง ดังนั้น เราจึงมีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าชาวยูเครนจะไม่ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ทำให้ใจสลายแบบนี้เช่นกัน"

แปลและเรียบเรียงจาก